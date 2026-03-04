आशिया कपमध्ये Iranच्या महिला फुटबॉल टीमचा ‘मौन विद्रोह’, राष्ट्रगीताला केलं बॉयकॉट, VIDEO VIRAL

Iranमध्ये सध्या राजकीय आणि लष्करी तणावाचे वातावरण आहे. सध्या जागतिक पातळीवर सुरु असलेल्या महायुद्धजन्य परिस्थितीमुळे सध्या तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. इस्रायल आणि अमेरिकेच्या लष्करी हल्ल्यांनंतर इराणमधील परिस्थिती गंभीर झाली आहे. या संघर्षात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या निधनाच्या बातम्यांमुळे देशात गोंधळाचे वातावरण आहे. याच पार्श्वभूमीवर, आपल्या देशातील परिस्थितीकडे जगाचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि आपला निषेध नोंदवण्यासाठी महिला खेळाडूंनी राष्ट्रगीतावेळी शांत राहणे पसंत केले.
जेव्हा राष्ट्रगीत सुरू झाले, तेव्हा कॅमेरे खेळाडूंच्या चेहऱ्याकडे वळले. सर्व खेळाडू अत्यंत गंभीर आणि स्तब्ध उभ्या होत्या. गोल्ड कोस्ट स्टेडियममधील प्रेक्षकही हे दृश्य पाहून काही काळ शांत झाले. खेळाडूंच्या या कृतीला त्यांच्या देशातील परिस्थितीशी जोडून पाहिले जात आहे. सामना संपल्यानंतर जेव्हा प्रशिक्षकांना याबद्दल विचारण्यात आले, तेव्हा त्यांनी राजकीय विषयावर भाष्य करण्यास नकार दिला. मात्र खेळाडूंच्या या धाडसी निर्णयाचे सोशल मीडियावर कौतुक होत आहे.
गोल्ड कोस्ट स्टेडियममधील वातावरण अत्यंत भावूक झालं होतं. प्रेक्षक गॅलरीत असलेल्या अनेकांनी इराणच्या खेळाडूंच्या या निर्णयाला टाळ्या वाजवून पाठिंबा दिला. सोशल मीडियावरही या घटनेचे व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत.
काही लोक याला खेळाच्या शिस्तीविरुद्ध मानत आहेत.बऱ्याच जणांना या महिला खेळाडूचं कौतुक केलं आहे. कारण इराणसारख्या देशात असा निषेध नोंदवणे म्हणजे स्वतःच्या जीवाला आणि करिअरला धोक्यात टाकण्यासारखे आहे.
The Iranian women’s national football team refused to sing the anthem of the Islamic Regime. Tonight. At the opening match of the Asian Cup. In front of the entire world. So, to all liberal Western women: Watch and learn.
THIS is what real feminism looks like. pic.twitter.com/SriXGbipsY — Samantha Smith (@SamanthaTaghoy) March 3, 2026
यापूर्वी २०२२ च्या पुरुष फिफा वर्ल्ड कपमध्येही इराणच्या पुरुष संघाने अशाच प्रकारे राष्ट्रगीत न गाता देशातील आंदोलनांना पाठिंबा दिला होता. आता महिला संघानेही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हेच धाडस दाखवून इराणमधील महिलांच्या आणि नागरिकांच्या संघर्षाला आवाज दिला आहे.