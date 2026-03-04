Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
आशिया कपमध्ये Iranच्या महिला फुटबॉल टीमचा ‘मौन विद्रोह’, राष्ट्रगीताला केलं बॉयकॉट, VIDEO VIRAL

ऑस्ट्रेलियात सुरू असलेल्या महिला आशिया चषक २०२६ Women's Asian Cup स्पर्धेतून एक मोठी आणि खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. इराणच्या महिला फुटबॉल संघाने राष्ट्रगीताच्या वेळी मौन बाळगून जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

Updated On: Mar 04, 2026 | 03:21 PM
Iran Women Football Team : ऑस्ट्रेलियात सुरू असलेल्या महिला आशिया चषक २०२६ Women’s Asian Cup स्पर्धेतून एक मोठी आणि खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. इराणच्या महिला फुटबॉल संघाने राष्ट्रगीताच्या वेळी मौन बाळगून जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. Women’s Asian Cup च्या आपल्या पहिल्याच सामन्यात Iranच्या महिला फुटबॉल संघाने एक असा निर्णय घेतला ज्याची चर्चा खेळापेक्षा जास्त होत आहे. दक्षिण कोरियाविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी जेव्हा मैदानात Iranचं राष्ट्रगीत वाजवण्यात आले, तेव्हा संघातील एकही खेळाडू राष्ट्रगीत गाताना दिसली नाही. संघाच्या खेळाडूंकडे जेव्हा कॅमेरा फिरवण्यात आला तेव्हा त्या सगळ्यांचे चेहरे स्तब्ध असलेले पाहायला मिळाले.

“वानखेडे स्टेडियममध्ये जल्लोषाची संधी देणार नाही…”, इंग्लंडच्या सॅम करनचा ‘पॅट कमिन्सच्या’ स्टाईलमध्ये भारताला इशारा

नेमकं प्रकरण काय?

Iranमध्ये सध्या राजकीय आणि लष्करी तणावाचे वातावरण आहे. सध्या जागतिक पातळीवर सुरु असलेल्या महायुद्धजन्य परिस्थितीमुळे सध्या तणावाचं वातावरण निर्माण झालं आहे. इस्रायल आणि अमेरिकेच्या लष्करी हल्ल्यांनंतर इराणमधील परिस्थिती गंभीर झाली आहे. या संघर्षात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या निधनाच्या बातम्यांमुळे देशात गोंधळाचे वातावरण आहे. याच पार्श्वभूमीवर, आपल्या देशातील परिस्थितीकडे जगाचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि आपला निषेध नोंदवण्यासाठी महिला खेळाडूंनी राष्ट्रगीतावेळी शांत राहणे पसंत केले.

मैदानावर काय घडलं?

जेव्हा राष्ट्रगीत सुरू झाले, तेव्हा कॅमेरे खेळाडूंच्या चेहऱ्याकडे वळले. सर्व खेळाडू अत्यंत गंभीर आणि स्तब्ध उभ्या होत्या. गोल्ड कोस्ट स्टेडियममधील प्रेक्षकही हे दृश्य पाहून काही काळ शांत झाले. खेळाडूंच्या या कृतीला त्यांच्या देशातील परिस्थितीशी जोडून पाहिले जात आहे. सामना संपल्यानंतर जेव्हा प्रशिक्षकांना याबद्दल विचारण्यात आले, तेव्हा त्यांनी राजकीय विषयावर भाष्य करण्यास नकार दिला. मात्र खेळाडूंच्या या धाडसी निर्णयाचे सोशल मीडियावर कौतुक होत आहे.

मैदानाबाहेर उमटलेले पडसाद

गोल्ड कोस्ट स्टेडियममधील वातावरण अत्यंत भावूक झालं होतं. प्रेक्षक गॅलरीत असलेल्या अनेकांनी इराणच्या खेळाडूंच्या या निर्णयाला टाळ्या वाजवून पाठिंबा दिला. सोशल मीडियावरही या घटनेचे व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत.
काही लोक याला खेळाच्या शिस्तीविरुद्ध मानत आहेत.बऱ्याच जणांना या महिला खेळाडूचं कौतुक केलं आहे. कारण इराणसारख्या देशात असा निषेध नोंदवणे म्हणजे स्वतःच्या जीवाला आणि करिअरला धोक्यात टाकण्यासारखे आहे.

 

इतिहासाची पुनरावृत्ती?

यापूर्वी २०२२ च्या पुरुष फिफा वर्ल्ड कपमध्येही इराणच्या पुरुष संघाने अशाच प्रकारे राष्ट्रगीत न गाता देशातील आंदोलनांना पाठिंबा दिला होता. आता महिला संघानेही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हेच धाडस दाखवून इराणमधील महिलांच्या आणि नागरिकांच्या संघर्षाला आवाज दिला आहे.

IND VS ENG Weather Report : भारत विरुद्ध इंग्लंड सेमीफायनलमध्ये पाऊस बनणार ‘विलेन’? मोठ्या सामन्यापूर्वी कसं असेल मुंबईत हवामान?

Published On: Mar 04, 2026 | 03:21 PM

