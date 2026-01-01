T20 World Cup 2026 साठी ऑस्ट्रेलियाचा संघ जाहीर, 3 जखमी खेळाडूंचा संघात समावेश; मार्शकडे असणार संघाची कमान

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी काही दिवस शिल्लक असताना आता सध्या संघाच्या तयारी जोरदार सुरु आहेत. सोशल मिडियावर संघाच्या घोषणा करण्यात येत आहेत तर काही खेळाडू हे विश्वचषकासाठी मैदानावर सराव करताना पाहायला मिळत आहेत. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी ऑस्ट्रेलियाचा संघ जाहीर झाला आहे. दुखापतग्रस्त खेळाडूंनाही संघात स्थान देण्यात आले आहे. वेगवान गोलंदाज पॅट कमिन्स आणि जोश हेझलवूड यांच्यासह टिम डेव्हिड यांचाही समावेश आहे. दरम्यान, मिचेल ओवेन आणि बेन द्वारशियस यांना अंतिम १५ संघातून वगळण्यात आले.
या मेगा स्पर्धेसाठी निवड झाल्यानंतर कूपर कॉनोली विजयी झाला आहे. ऑस्ट्रेलियाचे नेतृत्व या फॉरमॅटमध्ये दीर्घकाळ कर्णधार राहिलेले मिचेल मार्श करतील. ही स्पर्धा फेब्रुवारी-मार्चमध्ये भारत आणि श्रीलंकेत होणार आहे. डावखुरा फलंदाज आणि डावखुरा फिरकी गोलंदाज कूपर कोनोली गेल्या वर्षी दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड किंवा भारताविरुद्धच्या मालिकेत खेळला नव्हता आणि आतापर्यंत त्याने फक्त सहा टी-२० सामने खेळले आहेत – त्या सामन्यांमध्ये त्याने फक्त दोनदा फलंदाजी केली आणि एक बळी घेतला.
तथापि, पर्थ स्कॉर्चर्ससाठी बीबीएलमध्ये चांगली सुरुवात केल्यानंतर तो अजूनही संघात आहे , त्याने १६६.६६ च्या स्ट्राईक रेटने १७० धावा केल्या आणि ७.६२ च्या इकॉनॉमी रेटने पाच बळी घेतले. तो अॅडम झांपा, मॅट कुहनेमन आणि ग्लेन मॅक्सवेल यांच्यासोबत संघाला आणखी एक फिरकी पर्याय प्रदान करेल.
मुख्य प्रशिक्षक अँड्र्यू मॅकडोनाल्ड यांनी या आठवड्याच्या सुरुवातीला जाहीर केल्याप्रमाणे, कसोटी आणि एकदिवसीय कर्णधार पॅट कमिन्सचा समावेश केला जाईल, जरी तो अद्याप पूर्णपणे तंदुरुस्त नाही. जानेवारीच्या अखेरीस त्याच्या पाठीच्या स्कॅनमुळे तो टी-२० विश्वचषकात खेळू शकेल की नाही हे निश्चित होईल, कारण त्याने अॅशेस मालिकेत फक्त एकच सामना खेळला होता. हॅमस्ट्रिंग आणि अॅकिलीसच्या दुखापतीमुळे संपूर्ण अॅशेसला मुकलेला जोश हेझलवूड, तसेच हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतीमुळे बीबीएलला मुकलेला फिनिशर टिम डेव्हिड यांचाही संघात समावेश करण्यात आला आहे.
मिचेल मार्श (कर्णधार), झेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनोली, पॅट कमिन्स, टिम डेव्हिड, कॅमेरून ग्रीन, नॅथन एलिस, जोश हेझलवूड, ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंग्लिस, मॅट कुह्नेमन, ग्लेन मॅक्सवेल, मॅथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, अॅडम झांपा