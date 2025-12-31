Damien Martyn Hospitalized: ऑस्ट्रेलियाचा ‘विश्वचषकातील हिरो’ कोमात, मृत्यूशी देतोय झुंज; चाहते या दिग्गजासाठी करतात प्रार्थना

Australian cricketer Damien Martyn hospitalized: क्रिकेट विश्वातून मोठी बातमी समोर आली आहे. माजी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटू डेमियन मार्टिन सध्या जीवघेण्या आजाराशी झुंज देत आहेत. तसेच त्याला ‘इंड्युस्ड कोमा’मध्ये ठेवण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ५४ वर्षीय मार्टिनची २६ डिसेंबर रोजी त्यांची तब्येत बिघडल्याने गंभीर अवस्थेत ब्रिस्बेन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मार्टिन यांना मेंदुज्वर आहे, हा एक आजार आहे. या आजारामुळे मेंदूला सूज येऊ शकते आणि तो प्राणघातक ठरू शकतो. क्रिकेट जगत त्याच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त करत आहे.
मार्टिनची प्रकृती अचानक बिघडल्यानंतर त्याला ब्रिस्बेनमधील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. प्राथमिक चाचण्यांमध्ये त्याला मेनिंजायटीस झाल्याचे पुष्टी झाली, जी मेंदू आणि पाठीच्या कण्याला प्रभावित करणारी गंभीर स्थिती आहे. या कारणास्तव, डॉक्टरांनी त्याला विश्रांती देण्यासाठी आणि संसर्ग नियंत्रित करण्यासाठी त्याला कोमात ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
डेमियन मार्टिनच्या कुटुंबाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, त्याला सर्वोत्तम वैद्यकीय सेवा मिळत आहे आणि त्याची प्रकृती स्थिर करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. या कठीण काळात जगभरातून मिळालेल्या पाठिंब्याबद्दल आणि प्रार्थनांबद्दल कुटुंबाने कृतज्ञता व्यक्त केली.
मार्टिनचे माजी सहकारी आणि महान ऑस्ट्रेलियन यष्टीरक्षक अॅडम गिलख्रिस्ट यांनीही त्यांच्या प्रकृतीबद्दल माहिती शेअर केली. त्यांनी म्हटले की मार्टिन एक खंबीर व्यक्ती आहे आणि या आव्हानावर मात करण्याची ताकद त्याच्यात आहे. याव्यतिरिक्त, अनेक माजी क्रिकेटपटू आणि चाहत्यांनी सोशल मीडियाद्वारे त्यांच्या जलद पुनर्प्राप्तीसाठी शुभेच्छा व्यक्त केल्या आहेत.
डेमियन मार्टिनला ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटमधील सर्वात विश्वासार्ह मधल्या फळीतील फलंदाजांपैकी एक मानले जाते. त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत ६७ कसोटी आणि २०८ एकदिवसीय सामने खेळले. त्यांची कसोटी सरासरी ४६ पेक्षा जास्त होती. २००३ च्या विश्वचषक अंतिम सामन्यात त्यांनी केलेली नाबाद ८८ धावांची खेळी क्रिकेट इतिहासातील सर्वात संस्मरणीय खेळींपैकी एक आहे.
२००६ मध्ये मार्टिनने अचानक आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेऊन सर्वांना आश्चर्यचकित केले. त्यानंतर ते मोठ्या प्रमाणात प्रसिद्धीच्या झोतात राहिले. आता, त्याच्या प्रकृतीच्या बातमीने पुन्हा एकदा संपूर्ण क्रिकेट जगताला चिंता वाटली आहे.
मार्टिन ऑस्ट्रेलियाच्या भारतातील शेवटच्या कसोटी मालिकेतील विजयात (२००४ च्या बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी) सहभागी होता. त्या मालिकेतील त्याच्या प्रभावी कामगिरीने त्याला मालिकावीराचा पुरस्कार मिळवून दिला. त्या दौऱ्यातील आठ डावांपैकी चार डावांमध्ये त्याने ऑस्ट्रेलियासाठी सर्वाधिक धावा केल्या. त्याची सर्वोच्च कसोटी धावसंख्या १६५ होती, जी त्याने २००५ मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध केली.
डार्विनमध्ये जन्मलेल्या मार्टिनने आपला पहिला कसोटी सामना (१९९२-९३) केवळ २१ व्या वर्षी वेस्ट इंडिजविरुद्ध खेळला. दिग्गज डीन जोन्सच्या जागी त्याला संघात समाविष्ट करण्यात आले. त्याच्या प्रतिभेचा अंदाज फक्त २३ व्या वर्षी त्याला वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया संघाचा कर्णधार बनवण्यात आल्यावरून लावता येतो.
त्याच्या कारकिर्दीबद्दल बोलायचे झाले तर, त्याने कसोटी क्रिकेटमध्ये ४६.३७ च्या सरासरीने धावा केल्या. तो त्याच्या ‘क्लासिक’ आणि सहज शॉट-प्लेइंग शैलीसाठी ओळखला जात असे. मार्टिनने २०८ एकदिवसीय सामने खेळले, ज्यांची सरासरी ४०.८ होती. २००० च्या दशकात जगावर राज्य करणाऱ्या अजिंक्य ऑस्ट्रेलियन संघाचा तो एक महत्त्वाचा भाग होता. शिवाय, २००३ च्या विश्वचषक अंतिम सामन्यात भारताविरुद्ध त्याने हाताचे बोट मोडले असूनही नाबाद ८८ धावा केल्या, जे त्याच्या शौर्याचे प्रतीक आहे.