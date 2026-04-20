MI Vs GT Live: टॉस होताच शुभमन गिलने…; मुंबई इंडियन्स कसा सामना करणार?

मुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स
हार्दिक पंड्या अन् शुभमन गिल आमनेसामने
Tata IPL 2026 GT vs MI Live Updates: थोड्याच वेळात अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर गुजरात टायटन्स विरुद्ध मुंबई इंडियन्स यांच्यात सामना सुरू होणार आहे. मुंबई इंडियन्ससाठी आजचा सामना अत्यंत महत्वाचा असणार आहे. कर्णधार हार्दिक पंड्या अन् शुभमन गिल यांच्या उपस्थितीत टॉस पार पडला. दरम्यान शुभमन गिलने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबई इंडियन्ससाठी आजचा सामना जिंकणे अत्यंत महत्वाचे असणार आहे. सलग 4 सामने पराभूत झाल्यामुळे मुंबई इंडियन्स पॉईंट्स टेबलमध्ये शेवटच्या स्थानी आहे. त्यामुळे पॉईंट्स टेबलमध्ये आघाडी घेण्यासाठी आणि पराभवाची मालिका संपवण्यासाठी मुंबई इंडियन्सला आजचा सामना जिंके गरजेचे असणार आहे. कारण त्यांच्यासमोर सलग 3 सामने जिंकणाऱ्या गुजरात टायटन्सचे आव्हान असणार आहे.
सलग 4 सामन्यात पराभव झाल्यामुळे मुंबई इंडियन्सच्या संघात काही महत्वाचे बदल केले जाण्याची शक्यता आहे. प्रमुख किंवा फॉर्म नसलेल्या खेळाडूना विश्रांती दिली जाऊ शकते. तसेच नवीन आणि युवा खेळाडू आज खेळताना दिसू शकतात. दुसरीकडे गुजरात टायटन्सचा संघ चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. शुभमन गिलच्या नेतृत्वात गुजरातने सलग 3 सामने जिंकून पॉईंट्स टेबलमध्ये 6 व्या स्थानी आघाडी घेतली आहे.
आजचा पीच रिपोर्ट काय?
अहमदाबाद येथील खेळपट्टी ही फलंदाजांसाठी नंदनवन समजले जाते. त्यामुळे आजच्या सामन्यात हाय स्कोअरिंग मुकाबला पाहायला मिळू शकतो. या पीचवर टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय योग्य ठरू शकतो. आतापर्यंत अहमदाबाद स्टेडियमवर आयपीएलचे 46 सामने खेळवले गेले आहेत. त्यामध्ये प्रथम फलंदाजी करताना या ठिकाणी 23 सामने जिंकले गेले आहेत. तर दुसऱ्या डावात फलंदाजी करताना देखील 23 सामने जिंकले गेले आहेत.
मुंबई इंडियन्सच्या संघाने केकेआरविरुद्ध पहिला सामना जिंकून 12 वर्षांची परंपरा मोडली होती. मात्र त्यानंतर हार्दिक पंड्या आणि मुंबई पलटणला मिळालेला सूर हरवला असल्याचे दिसत आहे. बुमराह आणि हार्दिक पंड्यामध्ये मॅचदरम्यान बाचाबाची झाल्याचा एक व्हिडिओ समोर आला होता. मात्र त्यातली सत्यता नेमकी कळू शकलेली नाही.
गुजरात टायटन्सची संभाव्य टीम: शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुदर्शन, जोस बटलर (यष्टीरक्षक) , वॉशिंग्टन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स्, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अशोक शर्मा, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.
मुंबई इंडियन्सची संभाव्य टीम: रोहित शर्मा, क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कर्णधार), शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मिचेल सँटनर / ए. एम. गझनफर, शार्दुल ठाकूर, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, मयंक मार्कंडे.