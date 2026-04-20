Renault Duster तुमच्यासाठी किती सुरक्षित? नुकतेच झालेल्या BNCAP Crash Test मध्ये मिळाले ‘इतके’ रेटिंग्स

भारतीय बाजारात नुकतीच लाँच झालेली Renault Duster आता सेफ्टीच्या बाबतीतही चर्चेत आली आहे. Bharat NCAP (BNCAP) कडून या एसयूव्हीचे क्रॅश टेस्ट करण्यात आले असून, त्याचे निकाल जाहीर केले गेले आहे.
रेनोकडून ऑफर केली जाणारी Duster SUV ची BNCAP ने मार्च 2026 मध्ये क्रॅश टेस्ट केली होती. आता या टेस्टची अधिकृत रेटिंग समोर आली आहे.
Renault Duster ला क्रॅश टेस्टमध्ये पूर्ण 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळाली आहे. यामुळे ही SUV प्रौढ आणि लहान मुलांसाठी सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
BNCAP च्या चाचणीत Duster ला फ्रंटल इम्पॅक्ट टेस्टमध्ये 14.49 आणि साइड मूव्हेबल बॅरियर टेस्टमध्ये 16 गुण मिळाले आहेत. एकूण 32 पैकी 30.49 गुण मिळवत या SUV ने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे.
मुलांच्या सुरक्षेसाठीही या SUV ला चांगले गुण मिळाले आहेत. डायनॅमिक स्कोअरमध्ये 24, CRS इंस्टॉलेशनमध्ये 12 आणि व्हेईकल असिस्टन्स सेफ्टी (VAS) टेस्टमध्ये 9 गुण मिळाले आहेत. एकूण 49 पैकी 45 गुण मिळवत ही SUV मुलांसाठीही सुरक्षित ठरली आहे.
रेनोने Duster मध्ये 360-डिग्री कॅमेरा, फॉग लॅम्प, इलेक्ट्रिक पावर टेलगेट, Level-2 ADAS, 35 पेक्षा जास्त सेफ्टी फीचर्स, सहा एअरबॅग्स, ABS, EBD, ISOFIX चाइल्ड अँकरेज यांसारखे अनेक आधुनिक सुरक्षा फीचर्स दिले आहेत.
Renault Duster ची एक्स-शोरूम किंमत 10.49 लाख रुपयांपासून सुरू होते, तर टॉप व्हेरिएंटसाठी 18.49 लाख रुपये मोजावे लागतात.
या SUV चा मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda Elevate, Skoda Kushaq, Tata Sierra, MG Hector आणि Maruti Victoris यांसारख्या एसयूव्हींशी होत आहे.