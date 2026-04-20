Renault Duster तुमच्यासाठी किती सुरक्षित? नुकतेच झालेल्या BNCAP Crash Test मध्ये मिळाले ‘इतके’ रेटिंग्स

नुकतेच रेनॉल्ट डस्टरची Crash Test पूर्ण झाली. यानिमित्ताने आज आपण या कारला किती सेफ्टी रेटिंग मिळाली त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Apr 20, 2026 | 07:13 PM
  • रेनॉल्ट डस्टर ही देशातील एक लोकप्रिय कार
  • क्रॅश टेस्टमध्ये कारने मारली बाजी
  • मिळाली 5 स्टार रेटिंग
जेव्हा कधी कर खरेदीदार नवीन कार खरेदी करण्यास जातो तेव्हा तो कारची किंमत आणि मायलेज बघण्यासोबतच त्यातील सेफ्टी फीचर्स देखील आवर्जून बघतो. म्हणूनच हल्ली अनेक कंपन्यांनी त्यांच्या कारमध्ये दमदार सेफ्टी फीचर्स समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक ऑटो कंपन्या त्यांच्या कारचे क्रॅश टेस्ट देखील करत असतात. नुकतेच रेनॉल्ट डस्टरची सुद्धा क्रॅश टेस्ट करण्यात आली.

भारतीय बाजारात नुकतीच लाँच झालेली Renault Duster आता सेफ्टीच्या बाबतीतही चर्चेत आली आहे. Bharat NCAP (BNCAP) कडून या एसयूव्हीचे क्रॅश टेस्ट करण्यात आले असून, त्याचे निकाल जाहीर केले गेले आहे.

Renault Duster ची क्रॅश टेस्ट

रेनोकडून ऑफर केली जाणारी Duster SUV ची BNCAP ने मार्च 2026 मध्ये क्रॅश टेस्ट केली होती. आता या टेस्टची अधिकृत रेटिंग समोर आली आहे.

किती मिळाली रेटिंग?

Renault Duster ला क्रॅश टेस्टमध्ये पूर्ण 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळाली आहे. यामुळे ही SUV प्रौढ आणि लहान मुलांसाठी सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

प्रौढांसाठी ही कार किती सुरक्षित?

BNCAP च्या चाचणीत Duster ला फ्रंटल इम्पॅक्ट टेस्टमध्ये 14.49 आणि साइड मूव्हेबल बॅरियर टेस्टमध्ये 16 गुण मिळाले आहेत. एकूण 32 पैकी 30.49 गुण मिळवत या SUV ने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे.

मुलांसाठी किती सुरक्षित?

मुलांच्या सुरक्षेसाठीही या SUV ला चांगले गुण मिळाले आहेत. डायनॅमिक स्कोअरमध्ये 24, CRS इंस्टॉलेशनमध्ये 12 आणि व्हेईकल असिस्टन्स सेफ्टी (VAS) टेस्टमध्ये 9 गुण मिळाले आहेत. एकूण 49 पैकी 45 गुण मिळवत ही SUV मुलांसाठीही सुरक्षित ठरली आहे.

सेफ्टी फीचर्स कसे आहेत?

रेनोने Duster मध्ये 360-डिग्री कॅमेरा, फॉग लॅम्प, इलेक्ट्रिक पावर टेलगेट, Level-2 ADAS, 35 पेक्षा जास्त सेफ्टी फीचर्स, सहा एअरबॅग्स, ABS, EBD, ISOFIX चाइल्ड अँकरेज यांसारखे अनेक आधुनिक सुरक्षा फीचर्स दिले आहेत.

किंमत किती?

Renault Duster ची एक्स-शोरूम किंमत 10.49 लाख रुपयांपासून सुरू होते, तर टॉप व्हेरिएंटसाठी 18.49 लाख रुपये मोजावे लागतात.

कोणाशी आहे स्पर्धा?

या SUV चा मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos, Honda Elevate, Skoda Kushaq, Tata Sierra, MG Hector आणि Maruti Victoris यांसारख्या एसयूव्हींशी होत आहे.

Published On: Apr 20, 2026 | 07:13 PM

Chandrapur News: एसटी आगारातील वातावरण तापले; कर्मचाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट, प्रवासी सेवांवर परिणाम होण्याची भीती

