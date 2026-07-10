विलास घुले हत्या प्रकरणात नवा ट्विस्ट; खासदार बजरंग सोनवणे यांच्या मुलाच्या अटकेच्या मागणीसाठी केजमध्ये मोर्चा

बीड जिल्ह्यातील केज येथील विलास घुले हत्या प्रकरण दिवसेंदिवस अधिक गाजत असून या प्रकरणात नवे दावे आणि आरोप समोर येत आहेत. विलास घुले यांच्या कुटुंबीयांनी खासदार बजरंग सोनवणे यांच्या मुलाचे नाव घेत गंभीर आरोप केले आहेत. या प्रकरणातील खऱ्या सूत्रधाराला वाचवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही कुटुंबीयांनी केला आहे.
कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, हल्लेखोर विलास घुले यांना मारहाण करत असताना सौरभ बजरंग सोनवणे यांचे नाव घेत होते. हत्येनंतर दाखल केलेल्या तक्रारीतही त्यांचा उल्लेख करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर एसआयटीकडून सौरभ सोनवणे यांची चौकशी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
विलास घुले हत्या प्रकरणाला दोन आठवडे उलटूनही अपेक्षित कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप करत कुटुंबीयांनी आणि नागरिकांनी केज शहरात मोर्चा काढला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यापासून छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यापर्यंत हा मोर्चा काढण्यात आला.
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मोर्चेकऱ्यांनी खासदार बजरंग सोनवणे यांच्या मुलाला तातडीने अटक करावी, तसेच या प्रकरणातील आरोपींवर मकोका अंतर्गत कारवाई करावी, अशी मागणी केली. पुरवणी जबाबात सौरभ सोनवणे यांचे नाव दिले असूनही कारवाई होत नसल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला.
विलास घुले यांचे नातेवाईक रमेश घुले यांनी मोर्चादरम्यान आरोप केला की, खासदार पुत्राला वाचवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत आणि आरोपींना राजकीय संरक्षण दिले जात आहे. तसेच खासदार बजरंग सोनवणे यांनी आपल्या मुलाला वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्याचाही आरोप मोर्चेकऱ्यांनी केला. या आरोपांबाबत संबंधितांकडून अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आलेली नाही.
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या प्रकरणाची चौकशी एसआयटीकडून सुरू असून सौरभ सोनवणे यांचीही चौकशी करण्यात आली आहे. दरम्यान, विलास घुले यांच्या हत्येनंतर न्यायाच्या मागणीसाठी कुटुंबीयांनी केज पोलीस ठाण्यासमोर आंदोलन केले होते.
आंदोलनादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कुटुंबीयांशी दूरध्वनीवरून संवाद साधला. त्यानंतर सुमारे ११ तासांनी आंदोलन मागे घेण्यात आले आणि विलास घुले यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मात्र, आरोपींवर कठोर कारवाई आणि न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहील, अशी भूमिका कुटुंबीयांनी कायम ठेवली आहे.