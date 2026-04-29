  • Cryptic Message From Mumbai Indians Will Rohit Sharma Play Against Sunrisers Hyderabad After 20 Days Of Injury Remains Unclear

20 दिवसानंतर ‘Hitman’ मैदानावर उतरणार का? सनराझर्स हैदराबादविरूद्ध तळपणार का रोहित शर्माची बॅट

२०२६ च्या इंडियन प्रीमियर लीगदरम्यान हॅमस्ट्रिंगला झालेल्या दुखापतीनंतर रोहितच्या पुनरागमनाबद्दल कोणतीही निश्चितता नाही. यामुळे मुंबई इंडियन्सची चिंता वाढली आहे, जाणून घ्या नक्की बातमी काय?

Updated On: Apr 29, 2026 | 01:43 PM
रोहित शर्मा खेळणार की नाही (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • रोहित शर्मा आज खेळणार का?
  • कशी आहे रोहितची तब्बेत?
  • हैदराबाद विरूद्ध मुंबई इंडियन्स आज उतरणार मैदानात 
आपल्या ३९ व्या वाढदिवसाच्या एक दिवस आधी, रोहित शर्माचे मुंबई इंडियन्स संघात पुनरागमन होणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे, मात्र त्याची संघातील उपस्थिती अनिश्चित आहे. २०२६ च्या इंडियन प्रीमियर लीग दरम्यान हॅमस्ट्रिंगला झालेल्या दुखापतीनंतर त्याच्या पुनरागमनाबद्दल कोणतीही निश्चितता नाही. यामुळे मुंबई इंडियन्सची चिंता वाढली आहे, कारण संघासाठी हा कठीण हंगाम आता ‘करो वा मरो’ अशी परिस्थिती झाली आहे. मुंबई इंडियन्सच्या प्लेऑफच्या आशा जवळजवळ संपुष्टात आल्या असल्याचं सध्या चित्र आहे. 

रोहितच्या अनुपस्थितीत, मुंबई इंडियन्सने सलामीच्या विविध संयोजनांचे प्रयोग केले आहेत. संघाला योग्य संतुलन साधण्यात अपयश आले आहे आणि आघाडीची फळी सातत्याने संघर्ष करत आहे. दानिश मलेवारच्या धावांच्या कमतरतेमुळे रोहितची अनुपस्थिती अधिकच जाणवत आहे, विशेषतः हंगामाची चांगली सुरुवात करणारा माजी कर्णधार रोहित शर्मा दुखापतीमुळे संघाबाहेर गेल्याने.

मुंबई इंडियन्सच्या एका सूत्राने पीटीआयला सांगितले, “रोहितच्या दुखापतीतून बरे होण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, परंतु बुधवारच्या सामन्यातील त्याच्या सहभागाबाबतचा अंतिम निर्णय नाणेफेकीच्या वेळी घेतला जाईल.” सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी संघ निवडीबाबत अनिश्चितता आहे. अशा परिस्थितीत, रोहितचे सर्वात मोठे चाहतेही आता असा विश्वास ठेवू लागले आहेत की तो सलग चौथा सामना मुकण्याची शक्यता आहे, जरी संघाला त्याच्या पुनरागमनाची आशा असली तरी.

मुंबई इंडियन्सचा खराब फॉर्म आणि दुखापती

मुंबई इंडियन्सला त्यांच्या शेवटच्या सामन्यानंतर सहा दिवसांची विश्रांती मिळाली आहे. गेल्या आठवड्यात चेन्नई सुपर किंग्सकडून झालेल्या १०३ धावांच्या मोठ्या पराभवामुळे संघावरील दबाव आणखी वाढला आहे. रोहितच्या अनुपस्थितीत त्यांनी गुजरात टायटन्सविरुद्ध विजय मिळवला असला तरी, संघाला आपल्या फलंदाजीच्या क्रमात सतत बदल करण्यास भाग पडले आहे. सूर्यकुमार यादव आणि हार्दिक पांड्यासारखे महत्त्वाचे खेळाडूही फॉर्ममध्ये नाहीत.

रोहित शर्मा जवळपास २० दिवसांपासून संघाबाहेर

रोहित शर्मा शेवटचा खेळून १७ दिवस झाले आहेत आणि चाहते त्याच्या दुखापतीबद्दल चिंतेत आहेत. सुरुवातीला, ही एक किरकोळ दुखापत असल्याचे वृत्त होते. दुखापतीनंतर, रोहितने हलका सराव आणि नेट प्रॅक्टिस पुन्हा सुरू केली आहे. त्याच्या पुनरागमनात काही गुंतागुंत आहे की भारतीय एकदिवसीय संघातील त्याचे वय आणि महत्त्व लक्षात घेता त्याला फक्त जोखीम घ्यायची आहे, हे अस्पष्ट आहे.

Published On: Apr 29, 2026 | 01:43 PM

Washim News : 'आवडेल तिथे प्रवास 'ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

May 18, 2026 | 04:15 AM
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

May 17, 2026 | 09:16 PM

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

