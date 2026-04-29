20 दिवसानंतर ‘Hitman’ मैदानावर उतरणार का? सनराझर्स हैदराबादविरूद्ध तळपणार का रोहित शर्माची बॅट

रोहितच्या अनुपस्थितीत, मुंबई इंडियन्सने सलामीच्या विविध संयोजनांचे प्रयोग केले आहेत. संघाला योग्य संतुलन साधण्यात अपयश आले आहे आणि आघाडीची फळी सातत्याने संघर्ष करत आहे. दानिश मलेवारच्या धावांच्या कमतरतेमुळे रोहितची अनुपस्थिती अधिकच जाणवत आहे, विशेषतः हंगामाची चांगली सुरुवात करणारा माजी कर्णधार रोहित शर्मा दुखापतीमुळे संघाबाहेर गेल्याने.
मुंबई इंडियन्सच्या एका सूत्राने पीटीआयला सांगितले, “रोहितच्या दुखापतीतून बरे होण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, परंतु बुधवारच्या सामन्यातील त्याच्या सहभागाबाबतचा अंतिम निर्णय नाणेफेकीच्या वेळी घेतला जाईल.” सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी संघ निवडीबाबत अनिश्चितता आहे. अशा परिस्थितीत, रोहितचे सर्वात मोठे चाहतेही आता असा विश्वास ठेवू लागले आहेत की तो सलग चौथा सामना मुकण्याची शक्यता आहे, जरी संघाला त्याच्या पुनरागमनाची आशा असली तरी.
मोडला रे मोडला! Mumbai Indians चा कणा मोडला; ‘हा’ प्रमुख खेळाडू IPL मधून बाहेर
मुंबई इंडियन्सचा खराब फॉर्म आणि दुखापती
मुंबई इंडियन्सला त्यांच्या शेवटच्या सामन्यानंतर सहा दिवसांची विश्रांती मिळाली आहे. गेल्या आठवड्यात चेन्नई सुपर किंग्सकडून झालेल्या १०३ धावांच्या मोठ्या पराभवामुळे संघावरील दबाव आणखी वाढला आहे. रोहितच्या अनुपस्थितीत त्यांनी गुजरात टायटन्सविरुद्ध विजय मिळवला असला तरी, संघाला आपल्या फलंदाजीच्या क्रमात सतत बदल करण्यास भाग पडले आहे. सूर्यकुमार यादव आणि हार्दिक पांड्यासारखे महत्त्वाचे खेळाडूही फॉर्ममध्ये नाहीत.
रोहित शर्मा जवळपास २० दिवसांपासून संघाबाहेर
रोहित शर्मा शेवटचा खेळून १७ दिवस झाले आहेत आणि चाहते त्याच्या दुखापतीबद्दल चिंतेत आहेत. सुरुवातीला, ही एक किरकोळ दुखापत असल्याचे वृत्त होते. दुखापतीनंतर, रोहितने हलका सराव आणि नेट प्रॅक्टिस पुन्हा सुरू केली आहे. त्याच्या पुनरागमनात काही गुंतागुंत आहे की भारतीय एकदिवसीय संघातील त्याचे वय आणि महत्त्व लक्षात घेता त्याला फक्त जोखीम घ्यायची आहे, हे अस्पष्ट आहे.
