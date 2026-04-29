Rajasthan Royals ला मोठा धक्का, कॅप्टन रियान पराग जाणार तुरुंगात? ड्रेसिंग रूममध्ये E Cigarette पिणं येणार अंगलट

नक्की काय घडले?
वृत्तानुसार, परागच्या हातात ई-सिगारेट दिसली, जी भारतात इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट प्रतिबंधक कायदा, २०१९ (PECA) अंतर्गत प्रतिबंधित आहे. भारतात व्हेपिंग बेकायदेशीर आहे आणि त्याचे उल्लंघन केल्यास तुरुंगवास आणि दंडासह कठोर शिक्षा होऊ शकते. TimesofIndia.com च्या वृत्तानुसार, पराग आणि राजस्थान रॉयल्सला या प्रकरणी बीसीसीआयला स्पष्टीकरण द्यावे लागू शकते. बीसीसीआय या प्रकरणात कोणतीही सवलत देण्याच्या मनःस्थितीत नाही.
एका सूत्राने असे म्हटले आहे की, “सिगारेट ओढण्यापेक्षा वेगळे म्हणजे, व्हेपिंग करताना तुम्ही नक्की काय आत घेत आहात हे तुम्हाला माहीत नसते. म्हणूनच देशात यावर बंदी आहे. त्यात कोणते घटक आहेत आणि ते सुरक्षा मानकांची पूर्तता करतात की नाही, विशेषतः एका व्यावसायिक खेळाडूसाठी, याबद्दल कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. फ्रँचायझी आणि कर्णधाराने आपली उत्तरे तयार ठेवली पाहिजेत, कारण बीसीसीआय या प्रकरणी कठोर भूमिका घेऊ शकते.”
रियान पराग अडचणीत का येऊ शकतो?
Riyan parag is using vape 😱😱😱😓 pic.twitter.com/xVXhb0LKZW — Vansh Goyal (@vanshgoyal0674) April 28, 2026
परागच्या कृतीमुळे तो अडचणीत आला आहे, कारण निर्धारित जागा वगळता ड्रेसिंग रूम आणि स्टेडियम परिसरात धूम्रपान करण्यास सक्त मनाई आहे. हे प्रकरण आणखी गुंतागुंतीचे झाले आहे कारण भारतात ई-सिगारेटची कायदेशीर स्थिती स्पष्ट आहे. इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट प्रतिबंधक कायदा (PECA), २०१९ अंतर्गत, ई-सिगारेट आणि व्हेप्सचे उत्पादन, विक्री, खरेदी, आयात, निर्यात आणि जाहिरात यावर पूर्णपणे बंदी आहे. या कायद्याच्या उल्लंघनामुळे तुरुंगवास आणि मोठा दंड यांसारख्या गंभीर शिक्षा होऊ शकतात, ज्यामुळे ही घटना केवळ स्टेडियमच्या नियमांचे उल्लंघन नसून त्याहून अधिक गंभीर आहे.
हा कायदा १८ सप्टेंबर २०१९ रोजी अंमलात आला. या बंदीमागील एक मुख्य कारण म्हणजे, यामध्ये औषध आणि सौंदर्यप्रसाधने कायदा, १९४० अंतर्गत परवानाप्राप्त उत्पादनांचा समावेश नाही.
आयपीएल २०२६ मध्ये राजस्थान रॉयल्सचा वाद
२००८ च्या आयपीएल विजेत्या राजस्थान रॉयल्स संघाचे या हंगामात वादात सापडण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी, बीसीसीआयने संघ व्यवस्थापक रोमी भिंदर यांना टीम डगआऊटमध्ये मोबाईल फोन वापरल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती, जे पीएमओए प्रोटोकॉलचे उल्लंघन होते. मंडळाने त्यांना १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आणि ताकीद दिली.
भिंदर यांनी आपली चूक कबूल केली आणि माफी मागितली
आयपीएलने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “हे त्याचे पहिलेच उल्लंघन असल्याने, बीसीसीआय आयपीएल पीएमओए प्रोटोकॉलच्या कलम ७.४२(अ) अंतर्गत त्याच्यावर १ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. त्याला भविष्यात अधिक सतर्क राहण्याचा आणि विहित मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.”