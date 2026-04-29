PNB चा डंका! 220 ठिकाणी ‘Mega MSME outreach’ कार्यक्रमाचे आयोजन; उद्योजकांना मिळणार तात्काळ Loan मंजुरी

सार्थक संवादाला चालना देण्यासाठी आणि एमएसएमईंना त्यांच्या विकासासाठी योग्य वित्तपुरवठ्याचे पर्याय शोधण्यात सक्षम बनवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमाने उद्योजक, उद्योग क्षेत्रातील सहभागी आणि बँकिंग तज्ज्ञांना एका समान व्यासपीठावर एकत्र आणले.
भक्कम नेतृत्व सहभागाचे प्रदर्शन करत, या आउटरीच उपक्रमाचे नेतृत्व एमडी आणि सीईओ अशोक चंद्र यांनी सर्व कार्यकारी संचालक आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह देशभरात केले.“जिथे संधींची सुरुवात होते आणि व्यवसाय भरभराटीला येतात” या थीमवर आधारित हा आउटरीच कार्यक्रम कर्ज उपलब्धता सुलभ करण्यावर आणि विशेषतः तयार केलेले आर्थिक उपाय प्रदान करण्यावर केंद्रित होता, जे एमएसएमईंना त्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यास आणि उत्पादकता सुधारण्यास मदत करतात.
• तज्ज्ञांशी थेट संपर्क: ठिकाणीच मार्गदर्शन आणि गरजेनुसार आर्थिक उपायांसाठी पीएनबीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद.
• कर्जाची तत्काळ मंजुरी: एमएसएमई कर्ज योजनांसाठी तत्काळ तत्त्वतः मंजुरी (इन-प्रिन्सिपल अप्रूव्हल्स).
• डिजिटल अनुभव विभाग: डिजिटल बँकिंग सेवांचा अनुभव, पात्रता तपासणी आणि तत्काळ ऑफर्स.
• अनुकूलित ऑफर्स: विविध व्यावसायिक गरजांनुसार तयार केलेल्या एमएसएमई-केंद्रित कर्ज उत्पादनांची विस्तृत श्रेणी.
या प्रसंगी बोलताना, पीएनबीचे एमडी आणि सीईओ अशोक चंद्र म्हणाले, “एमएसएमई हे भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे आधारस्तंभ आहेत आणि विकसित भारताच्या दृष्टीकोनाला साकार करणारे महत्त्वाचे चालक आहेत. या मेगा आउटरीच कार्यक्रमाद्वारे आम्ही देशभरातील उद्योजकांना अखंड एमएसएमई सेवा, ग्राहक-अनुकूल उत्पादने, डिजिटल सुलभता आणि वेळेवर आर्थिक उपाय थेट उपलब्ध करून देत क्रेडिट गॅप कमी करण्यासाठी निर्णायक पाऊल उचलत आहोत.”
या कार्यक्रमादरम्यान ठिकाणीच देण्यात आलेल्या मंजुरी एमएसएमई क्षेत्राच्या लवचिकतेला आणि त्याला सक्षम बनवण्याच्या पीएनबीच्या बांधिलकीला अधोरेखित करतात. विकसित भारत 2047 च्या दिशेने एमएसएमईंमध्ये आत्मनिर्भरतेला चालना देण्यासाठी आम्ही आमच्या व्यापक नेटवर्क आणि डिजिटल क्षमतांचा लाभ घेत राहू.” या उपक्रमासह पीएनबीने ग्राहककेंद्रित नवोपक्रमाप्रती आपली बांधिलकी अधिक मजबूत करत, देशातील कोट्यवधी लोकांसाठी विश्वासार्ह आर्थिक भागीदार म्हणून आपल्या वारशाला अधिक बळकटी दिली.
