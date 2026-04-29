PNB चा डंका! 220 ठिकाणी ‘Mega MSME outreach’ कार्यक्रमाचे आयोजन; उद्योजकांना मिळणार तात्काळ Loan मंजुरी

भारतातील अग्रगण्य सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपैकी एक पंजाब नॅशनल बँकने 27 एप्रिल रोजी देशभरातील 220 ठिकाणी आपल्या मेगा एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रमाचे आयोजन केले.मध्यम उद्योगांना गरजेनुसार आर्थिक उपाय उपलब्ध करून देणं होता.

Updated On: Apr 29, 2026 | 01:37 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • पंजाब नॅशनल बँकचा डंका
  • देशभरातील 220 ठिकाणी मेगा इव्हेन्ट
  • उद्योजकांना मिळणार तात्काळ Loan मंजुरी
PNB hosts MSME outreach programme : भारतातील अग्रगण्य सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांपैकी एक पंजाब नॅशनल बँकने 27 एप्रिल रोजी देशभरातील 220 ठिकाणी आपल्या मेगा एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रमाचे आयोजन केले. या कार्यक्रमाचा उद्देश सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) सुलभ, गरजेनुसार तयार केलेले आणि स्पर्धात्मक दरांवर आर्थिक उपाय उपलब्ध करून त्यांना सक्षम बनवणे हा होता, ज्यामुळे उद्योजकता आणि आर्थिक विकासाप्रती बँकेची बांधिलकी अधिक दृढ झाली आहे.

बँकिंग तज्ज्ञांना एका समान व्यासपीठावर एकत्र

सार्थक संवादाला चालना देण्यासाठी आणि एमएसएमईंना त्यांच्या विकासासाठी योग्य वित्तपुरवठ्याचे पर्याय शोधण्यात सक्षम बनवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमाने उद्योजक, उद्योग क्षेत्रातील सहभागी आणि बँकिंग तज्ज्ञांना एका समान व्यासपीठावर एकत्र आणले.
भक्कम नेतृत्व सहभागाचे प्रदर्शन करत, या आउटरीच उपक्रमाचे नेतृत्व एमडी आणि सीईओ अशोक चंद्र यांनी सर्व कार्यकारी संचालक आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह देशभरात केले.“जिथे संधींची सुरुवात होते आणि व्यवसाय भरभराटीला येतात” या थीमवर आधारित हा आउटरीच कार्यक्रम कर्ज उपलब्धता सुलभ करण्यावर आणि विशेषतः तयार केलेले आर्थिक उपाय प्रदान करण्यावर केंद्रित होता, जे एमएसएमईंना त्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यास आणि उत्पादकता सुधारण्यास मदत करतात.

कार्यक्रमाची आकर्षणे:

• तज्ज्ञांशी थेट संपर्क: ठिकाणीच मार्गदर्शन आणि गरजेनुसार आर्थिक उपायांसाठी पीएनबीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद.
कर्जाची तत्काळ मंजुरी: एमएसएमई कर्ज योजनांसाठी तत्काळ तत्त्वतः मंजुरी (इन-प्रिन्सिपल अप्रूव्हल्स).
• डिजिटल अनुभव विभाग: डिजिटल बँकिंग सेवांचा अनुभव, पात्रता तपासणी आणि तत्काळ ऑफर्स.
• अनुकूलित ऑफर्स: विविध व्यावसायिक गरजांनुसार तयार केलेल्या एमएसएमई-केंद्रित कर्ज उत्पादनांची विस्तृत श्रेणी.

भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे आधारस्तंभ

या प्रसंगी बोलताना, पीएनबीचे एमडी आणि सीईओ अशोक चंद्र म्हणाले, “एमएसएमई हे भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे आधारस्तंभ आहेत आणि विकसित भारताच्या दृष्टीकोनाला साकार करणारे महत्त्वाचे चालक आहेत. या मेगा आउटरीच कार्यक्रमाद्वारे आम्ही देशभरातील उद्योजकांना अखंड एमएसएमई सेवा, ग्राहक-अनुकूल उत्पादने, डिजिटल सुलभता आणि वेळेवर आर्थिक उपाय थेट उपलब्ध करून देत क्रेडिट गॅप कमी करण्यासाठी निर्णायक पाऊल उचलत आहोत.”

आत्मनिर्भरतेला चालना देण्यासाठी

या कार्यक्रमादरम्यान ठिकाणीच देण्यात आलेल्या मंजुरी एमएसएमई क्षेत्राच्या लवचिकतेला आणि त्याला सक्षम बनवण्याच्या पीएनबीच्या बांधिलकीला अधोरेखित करतात. विकसित भारत 2047 च्या दिशेने एमएसएमईंमध्ये आत्मनिर्भरतेला चालना देण्यासाठी आम्ही आमच्या व्यापक नेटवर्क आणि डिजिटल क्षमतांचा लाभ घेत राहू.” या उपक्रमासह पीएनबीने ग्राहककेंद्रित नवोपक्रमाप्रती आपली बांधिलकी अधिक मजबूत करत, देशातील कोट्यवधी लोकांसाठी विश्वासार्ह आर्थिक भागीदार म्हणून आपल्या वारशाला अधिक बळकटी दिली.

Published On: Apr 29, 2026 | 01:37 PM

Petrol – Diesel वर राज्यांचा चाललाय मनमानी कारभार? अंदमानमध्ये 1 रुपया तर तेलंगणामध्ये तब्बल 35 रुपये Tax
'जग मोठ्या संकटात…'; पंतप्रधान मोदींचा कोविड, युद्ध अन् ऊर्जा संकटावर इशारा, भारतासाठी चार महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांची घोषणा

May 16, 2026 | 03:16 PM
May 16, 2026 | 03:14 PM
May 16, 2026 | 03:10 PM
May 16, 2026 | 03:05 PM
May 16, 2026 | 03:05 PM
May 16, 2026 | 03:04 PM
May 16, 2026 | 02:57 PM

May 15, 2026 | 07:59 PM
May 15, 2026 | 07:47 PM
May 15, 2026 | 07:41 PM
May 14, 2026 | 11:02 PM
May 14, 2026 | 10:56 PM
May 14, 2026 | 08:28 PM
May 14, 2026 | 08:13 PM