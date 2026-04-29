  • Bjp Alleges Irregularities In Falta Says Party Button Blocked By Tape On Evms

West Bengal Election 2026: जहांगीरच्या फाल्टा परिसरात लाठीचार्ज, EVM मध्ये भाजपच्या बटणावर टेप आढळल्याचा आरोप

जहांगीर परिसरातील फाल्टा भागात तणावाच्या पार्श्वभूमीवर लाठीचार्ज करण्यात आला. याचवेळी EVM मशीनमध्ये भाजपच्या बटणावर टेप लावलेली आढळल्याचा आरोप करण्यात आल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे.

Updated On: Apr 29, 2026 | 01:26 PM
  • जहांगीरच्या फाल्टा परिसरात लाठीचार्ज
  • EVM मध्ये भाजपच्या बटणावर टेप आढळल्याचा आरोप
  • पहिल्या टप्प्यात ९३.१९ टक्के विक्रमी मतदान
West Bengal Election 2026 News Marathi : मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या भवानीपूर मतदारसंघासह अनेक महत्त्वाच्या जागांचा समावेश असलेल्या १४२ विधानसभा जागांसाठी दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान सुरू आहे. २३ एप्रिल रोजी झालेल्या पहिल्या टप्प्यात ९३.१९ टक्के विक्रमी मतदान झाले, जे राज्याच्या इतिहासातील आतापर्यंतचे सर्वाधिक आहे.

याचदरम्यान, दक्षिण २४ परगणा जिल्ह्यातील फाल्टा विधानसभा मतदारसंघातील बूथ क्रमांक १७७ वर भाजपचे उमेदवार देबांशु पांडा यांनी हा आरोप केला आहे. ते मतदारसंघातील विविध भागांची पाहणी करत होते. त्यांना ईव्हीएमची पाहणी करू दिली नाही. निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, जर ही तक्रार खरी असल्याचे आढळले, तर फेरमतदान घेतले जाईल.

फाल्टा हा टीएमसी नेते जहांगीर खान यांचा मतदारसंघ आहे. बेलसिंघा येथील बूथ क्रमांक १८६ वर सुरक्षा दलांनी लाठीचार्ज केला. मिळालेल्या माहितीनुसार, मतदान केंद्राच्या १०० मीटर परिसरात लोकांची गर्दी जमली होती. सुरक्षा राखण्यासाठी आणि जमावाला पांगवण्यासाठी केंद्रीय दलांनी लाठीचार्ज केला. या घटनेनंतर परिसरात तणाव निर्माण झाला. मात्र, मतदान सुरू आहे.

ईव्हीएम टेप प्रकरणावर सुवेंदू काय म्हणाले?

फाल्टा येथील ईव्हीएमवर टेप लावल्याच्या घटनेबाबत सुवेंदू अधिकारी म्हणाले, “आम्हीही लक्ष ठेवून आहोत आणि जे काही आवश्यक असेल ते करू. निवडणूक आयोगानेही याची दखल घेतली आहे. जर हे असेच सुरू राहिले, तर जे काही आवश्यक असेल ते केले जाईल. मी याबाबत उमेदवाराशी बोलेन. भूपेंद्र यादव यांनी मला सकाळी ९ वाजता फोन केला होता. मी त्यांना परिस्थिती समजावून सांगितली.”

सुवेंदू यांनी गृहमंत्री शाह यांना या घटनेची दिली माहिती

सुवेंदू पुढे म्हणाले, “गृहमंत्री अमित शाह यांनी मला काही मिनिटांपूर्वी फोन केला होता. मी त्यांना फाल्टा घटनेबद्दल माहिती दिली. हे टीएमसीचे तंत्र आहे. आम्ही कारवाई करत आहोत. अजून काहीही झालेले नाही. ३५% मतदान झाले आहे. बरेच काही पाहायचे आहे. अमित शाह यांनी सीईओ यांच्याशी सल्लामसलत करून या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.”

