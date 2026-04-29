Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

रॅपच्या तालावर घुमणार छत्रपती संभाजी महाराजांची गाथा! संगीतकार ब्रम्हाचं रॅप साँग ‘शंभू राजा’ प्रेक्षकांच्या भेटीला

छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पराक्रमावर आधारित एक आगळावेगळा ऐतिहासिक रॅप साँग 'शंभू राजा' हे नुकतंच प्रदर्शित झालं आहे. सध्या या गाण्याने प्रेक्षकांचे विशेष लक्ष वेधून घेतले आहे. अल्पावधीतच हे गाणं प्रेक्षकांना आवडत आहे.

Updated On: Apr 29, 2026 | 01:21 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • आगळावेगळा ऐतिहासिक रॅप साँग ‘शंभू राजा’ हे नुकतंच प्रदर्शित
  • वेगळीच भावनिक आणि शैक्षणिक छटा
  • गाण्यात अभिनेते सुनील गोडबोले महत्त्वपूर्ण भूमिका
Shambhu Raja Rap Song : छत्रपती संभाजी महाराजांच्या पराक्रमावर आधारित एक आगळावेगळा ऐतिहासिक रॅप साँग ‘शंभू राजा’ हे नुकतंच प्रदर्शित झालं आहे. सध्या या गाण्याने प्रेक्षकांचे विशेष लक्ष वेधून घेतले आहे. इतकंच नाहीतर अल्पावधीतच हे गाणं रसिकांच्या मनावर राज्य करत आहे. आधुनिक रॅपच्या माध्यमातून इतिहास मांडण्याचा हा अनोखा प्रयत्न मानला जात आहे.

Exclusive: ‘आई तुळजाभवानी’च्या अलौकिक विवाहाचा हा अनुभव खूपच अद्भुत – पूजा काळे

वेगळीच भावनिक आणि शैक्षणिक छटा

या गाण्याचे संगीत दिग्दर्शन ब्रम्हा यांनी केले आहे. त्यांच्या सर्जनशील दिग्दर्शनामुळे पारंपरिक इतिहास आणि आधुनिक संगीत यांचा सुंदर संगम या गाण्यांत साधला गेला आहे. विशेष म्हणजे, या रॅप साँगमध्ये लहान मुलांचा अभिनय पाहायला मिळतो, ज्यामुळे गाण्याला एक वेगळीच भावनिक आणि शैक्षणिक छटा लाभली आहे.

गाण्यात अभिनेते सुनील गोडबोले यांचीही महत्त्वपूर्ण भूमिका

या गाण्यात अभिनेते सुनील गोडबोले यांचीही महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. त्यांनी आपल्या प्रभावी अभिनयातून लहान मुलांना छत्रपती संभाजी महाराजांच्या शौर्य, त्याग आणि विचारांची ओळख करून दिली आहे. त्यांच्या संवादातून मुलांना इतिहासाची प्रेरणा मिळताना दिसते. छत्रपती संभाजी महाराजांचे धैर्य, बुद्धिमत्ता आणि स्वराज्यासाठी केलेले बलिदान यांचे प्रभावी चित्रण या गाण्यात करण्यात आले आहे. रॅपच्या तालावर सादर झालेला हा इतिहास तरुण पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचा एक अभिनव प्रयत्न या चिमुकल्यांनी केला आहे.

गौरवशाली इतिहासाची जाणीव करून देणारे प्रभावी माध्यम

‘ब्रम्हा ऑफिशिअल’ प्रस्तुत ‘शंभू राजा’ हे गाणं संगीत दिग्दर्शक ब्रम्हा यांचे आहे. तर या गाण्याचे बोल ब्रम्हा आणि ओंकार राज यांचे आहे. तर या गाण्याच्या व्हिडीओचे दिग्दर्शन मनीष महाजन यांचे आहे. अभिनेते सुनील गोडबोले आणि बालकलाकार अद्विका सातपुते यांच्या मुख्य भूमिका गाण्यात पाहायला मिळत आहेत. एकूणच, हे ऐतिहासिक रॅप साँग केवळ मनोरंजनापुरते मर्यादित नसून, नव्या पिढीला आपल्या गौरवशाली इतिहासाची जाणीव करून देणारे एक प्रभावी माध्यम ठरत आहे.

Sunjay Dutt : संजय दत्तचा मोठा निर्णय! ‘सरके चुनर’ गाण्याच्या वादामुळे करणार पश्चाताप? मिळतेय कौतुकाची थाप

Web Title: Shambhu raja rap song chhatrapati sambhaji maharaj brahma official sunil godbole

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 29, 2026 | 01:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

NRI Quota New Rules : CET Cell चा मोठ दणका! शासनाने नियमात बदल केले अन्… NRI कोट्यातील प्रवेशसंख्येत लक्षणीय घट
1

NRI Quota New Rules : CET Cell चा मोठ दणका! शासनाने नियमात बदल केले अन्… NRI कोट्यातील प्रवेशसंख्येत लक्षणीय घट

Matheran News : स्थानिकांचा रोजगार बंद करण्याचा डाव; सुशोभीकरणाच्या नावाखाली आदिवासींच्या पोटावर पाय
2

Matheran News : स्थानिकांचा रोजगार बंद करण्याचा डाव; सुशोभीकरणाच्या नावाखाली आदिवासींच्या पोटावर पाय

Tharala Tar Mag : सायलीच तन्वी असल्याचं सत्य होणार का उघड? ठरलं तर मग मालिकेत मोठा ट्विस्ट
3

Tharala Tar Mag : सायलीच तन्वी असल्याचं सत्य होणार का उघड? ठरलं तर मग मालिकेत मोठा ट्विस्ट

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश
4

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Maha TET च्या पात्र उमेदवारांना पात्रता प्रमाणपत्रे कधी मिळणार? वाचा सविस्तर…

Maha TET च्या पात्र उमेदवारांना पात्रता प्रमाणपत्रे कधी मिळणार? वाचा सविस्तर…

May 15, 2026 | 05:53 PM
सरकारच्या दडपशाहीला आम्ही भिक घालत नाही, शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्या, नाहीतर…; हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक

सरकारच्या दडपशाहीला आम्ही भिक घालत नाही, शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्या, नाहीतर…; हर्षवर्धन सपकाळ आक्रमक

May 15, 2026 | 05:51 PM
Marathi चित्रपटाची भुरळ सातासमुद्रापार! Cannes Film Festival 2026 मध्ये दाखवणार ‘हे’ दोन मराठी सिनेमे

Marathi चित्रपटाची भुरळ सातासमुद्रापार! Cannes Film Festival 2026 मध्ये दाखवणार ‘हे’ दोन मराठी सिनेमे

May 15, 2026 | 05:48 PM
Ulhasnagar Crime : केस कापले अन् रस्त्यावरुन..; धार्मिक कारणावरून उल्हासनगरमध्ये तीन महिलांना अर्धनग्न करून मारहाण

Ulhasnagar Crime : केस कापले अन् रस्त्यावरुन..; धार्मिक कारणावरून उल्हासनगरमध्ये तीन महिलांना अर्धनग्न करून मारहाण

May 15, 2026 | 05:45 PM
Health Tips: 60 दिवस साखर न खाल्ल्यास शरीरात होतात ‘हे’ मोठे बदल?

Health Tips: 60 दिवस साखर न खाल्ल्यास शरीरात होतात ‘हे’ मोठे बदल?

May 15, 2026 | 05:44 PM
तोंडचा घास पळवला! ‘त्या’ 9 बॉलमध्ये Tilak Varma ने श्रेयसला केले दु:खी; पंजाबवर अशक्यप्राय विजय

तोंडचा घास पळवला! ‘त्या’ 9 बॉलमध्ये Tilak Varma ने श्रेयसला केले दु:खी; पंजाबवर अशक्यप्राय विजय

May 15, 2026 | 05:31 PM
Monsoon Rain Update: उकाड्यातून दिलासा! केरळात मान्सूनची एंट्री ठरली; IMD च्या अंदाजाने वाढली उत्सुकता

Monsoon Rain Update: उकाड्यातून दिलासा! केरळात मान्सूनची एंट्री ठरली; IMD च्या अंदाजाने वाढली उत्सुकता

May 15, 2026 | 05:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 03:58 PM