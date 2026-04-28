PBKS Vs RR Live: पंजाब अडखळली पण Stoinis ने तारलं; ‘रॉयल्स’ला विजयासाठी 223 रन्सची गरज

राजस्थान रॉयल्सने प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी पंजाबला आमंत्रित केले. दरम्यान प्रियांश आर्या आणि प्रभसिमरन सिंगने पंजाबच्या डावाची सुरुवात केली.प्रियांश आर्याने डावाची सुरुवात दणक्यात केली.

Updated On: Apr 28, 2026 | 09:14 PM
रियान परागचा प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय
प्रभसिमरन सिंगची वादळी अर्धशतकी खेळी
यश राजने उडवली पंजाबची दाणादाण 

Tata IPL 2026 RR Vs PBKS Live Updates: सध्या चंदीगडमध्ये आयपीएलचा रोमांचक सामना सुरू आहे. आयपीएलचा हंगाम जस जसा पुढे जात आहे, त्याप्रमाणे चाहत्यांना रोज अफलातून सामने पाहायला मिळत आहे. दरम्यान आज राजस्थान रॉयल्स आणि पंजाब किंग्जमध्ये सामना सुरू आहे. राजस्थान रॉयल्सने प्रथम टॉस जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. अखेर पंजाब किंग्जने प्रथम फलंदाजी करून रन्स केल्या आहेत. आता विजेसाठी राजस्थान रॉयल्सला  (IPL 2026) विजयासाठी 223 रन्सची आवश्यकता असणार आहे.

पंजाब किंग्जची फलंदाजी

राजस्थान रॉयल्सने प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी पंजाबला आमंत्रित केले. दरम्यान प्रियांश आर्या आणि प्रभसिमरन सिंगने पंजाबच्या डावाची सुरुवात केली.प्रियांश आर्याने डावाची सुरुवात दणक्यात केली. मात्र त्याचे रूपांतर त्याला मोठ्या खेळी करणे शक्य झाले नाही. प्रियांश आर्या 11 बॉलमध्ये 29 रन्स करून आउट झाला. पॉवर प्लेमध्ये पंजाबने 50 पेक्षा जास्त रन्स केल्या.

प्रभसिमरन सिंगने वादळी अर्धशतकी खेळी केली. तो 59 रन्स करून आउट झाला. तर कूपर कॉनली 30 रन्स करून आउट झाला. त्यानंतर श्रेयस आयेर आणि मार्कस स्टॉयनीस खेळण्यासाठी आले. कर्णधार श्रेयस अय्यर आज 21 रन्स करून आउट झाला. शेवटच्या काही ओव्हर्समध्ये पंजाब दोनशे रन करू शकेल की नाही अशी शंका निर्माण झाली होती. मात्र अखेरच्या ओव्हर्समध्ये मार्कस स्टॉयनीसने 62 रन्सची आक्रमक आणि महत्वाची खेळी करून पंजाबला 222 रन्सपर्यंत पोहोचवले. शेवटच्या ओवरमध्ये त्याने तब्बल 24 रन्स लुटल्या.

राजस्थान रॉयल्सची गोलंदाजी 

राजस्थान रॉयल्सने पंजाब किंग्जला पॉवर प्लेमध्ये मोठी धावसंख्या उभी करण्यापासून काही प्रमाणात रोखले. गेल्या काही सामन्यात घातक ठरत असलेली प्रियांश आर्या आणि प्रभसिमरनची जोडी गोलंदाजांना फोडण्यात यश आले. जोफरा आर्चरने प्रियांश आर्याची विकेट घेतली. पहिला सामना खेळत असलेल्या यश राजने कूपर कॉनलीची विकेट घेतली. तसेच त्याने आक्रमक खेळी करत असलेल्या प्रभसिमरनला देखील आउट केले.

RR Vs PBKS Live: रियान परागने जिंकला टॉस; पीच रिपोर्टचा विचार करून घेतला ‘हा’ निर्णय

पंजाब किंग्जची संभाव्य टीम: प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, झेवियर बार्टलेट, मार्को जानसन, विजयकुमार वैसाख, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह.

राजस्थान रॉयल्सची संभाव्य टीम: यशस्वी जयसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल, रियान पराग (कर्णधार), ध्रुव जुरेल, शिम्रोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा,  रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नंद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, ब्रिजेश शर्मा , रवी बिश्नोई.

 

Published On: Apr 28, 2026 | 09:07 PM

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली 'फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स' मोहीम

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

