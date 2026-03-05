Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
T20 World Cup 2026 मध्ये सर्वाधिक धावा कोणाच्या नावावर? फिन अॅलनची एन्ट्री तर सूर्यकुमार यादव बाहेर

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध १७० धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना फिन अॅलनने ३३ चेंडूत नाबाद १०० धावा फटकावल्या. फिन अॅलनने आता स्पर्धेत २८९ धावा केल्या, ज्यामुळे तो सर्वाधिका धावा करण्याच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

Updated On: Mar 05, 2026 | 09:13 AM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

Most Runs in T20 World Cup 2026: भारत विरूद्ध इंग्लंड यांच्यामध्ये आज दुसरा सेमीफायनलचा सामना खेळवला जाणार आहे. काल दक्षिण आफ्रिका विरूद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये झालेल्या सामन्यात फिन अॅलन आणि टिम सेफर्ट यांच्या जोरावर न्यूझीलंडच्या संघाने विजय मिळवून फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. स्पर्धा संपण्यासाठी फक्त दोन सामने शिल्लक आहेत, परंतु सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजाच्या शर्यतीत चढ-उतार अजूनही सुरू आहेत. 

न्यूझीलंडचा स्फोटक सलामीवीर फिन ऍलनने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या उपांत्य सामन्यात केवळ ३३ चेंडूत शतक झळकावून आपल्या संघाला जेतेपदाच्या सामन्यात स्थान मिळवून दिले नाही तर तो स्वतः २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात सर्वाधिक धावा करणाऱ्या टॉप-५ फलंदाजांमध्ये पोहोचण्यात यशस्वी झाला. त्याचा सहकारी फलंदाज टिम सेफर्ट देखील येथे उपस्थित आहे. न्यूझीलंडच्या फलंदाजांच्या या उत्कृष्ट कामगिरीचा फटका सूर्यकुमार यादवला सहन करावा लागला आहे.

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात कर्णधार सूर्यकुमार यादव हा भारताचा सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू आहे. सूर्याने आतापर्यंत सात सामन्यांमध्ये २३१ धावा केल्या आहेत, सरासरी ३८.५० आणि स्ट्राईक रेट १३५.८८ आहे. फिन अॅलन आणि टिम सेफर्ट यांच्या प्रभावी कामगिरीनंतर, सूर्या २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत सातव्या स्थानावर घसरला आहे.

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध १७० धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना फिन अॅलनने ३३ चेंडूत नाबाद १०० धावा फटकावल्या, जे टी२० विश्वचषक इतिहासातील सर्वात जलद शतक आहे. फिन अॅलनने आता स्पर्धेत २८९ धावा केल्या आहेत, ज्यामुळे तो यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तो झिम्बाब्वेचा ब्रायन बेनेट आणि पाकिस्तानचा साहिबजादा फरहान यांच्या मागे आहे, ज्यांचे संघ आधीच स्पर्धेतून बाहेर पडले आहेत.

IND vs ENG सेमीफायनल सामन्यापूर्वी BCCI चे मोठे विधान, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी केला विजयाचा दावा

टिम सेफर्टने २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंमध्येही स्थान मिळवले. सेफर्टने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यात ५८ धावा केल्या आणि तो यादीत पाचव्या स्थानावर राहिला.

२०२६ च्या टी२० विश्वचषकात सर्वाधिक धावा करणारे टॉप ५ फलंदाज

साहिबजादा फरहान – ३८३

ब्रायन बेनेट – २९२

फिन ऍलन – २८९

एडेन मार्क्रम – २८६

टिम सेफर्ट – २७४

Mar 05, 2026 | 09:13 AM
