IND vs NZ : कोणाचा होणार पत्ता कट, इशान किशनचे पुनरागमन? कोचने दिली खेळाडूंची अपडेट…अशी असू शकते Playing 11

Ishan Kishan injury update : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील टी-२० मालिकेचा शेवटचा सामना तिरुवनंतपुरम येथे खेळवला जाणार आहे. भारत मालिकेत ३-१ ने आघाडीवर आहे आणि टी-२० विश्वचषकाची तयारी करण्याची ही भारताची शेवटची संधी आहे. इशान किशन दुखापतीमुळे मागील सामना गमावू शकला नाही. किशन चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे आणि चाहते त्याच्या अनुपस्थितीमुळे नाराज होते. आता, सर्वांनाच प्रश्न पडला आहे की किशन तिरुवनंतपुरम येथे होणाऱ्या पाचव्या टी-२० मध्ये सहभागी होईल का. भारताचे फलंदाजी प्रशिक्षक सीतांशू कोटक यांनी आता किशनच्या दुखापतीबद्दल अपडेट दिले आहे.
सामन्यापूर्वीच्या पत्रकार परिषदेत टीम इंडियाचे फलंदाजी प्रशिक्षक सीतांशू कोटक उपस्थित होते. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने यष्टीरक्षक-फलंदाजाला गिळण्यास त्रास होत असल्याचे सांगितल्यानंतर ईशान किशनला चौथ्या टी-२० सामन्यातून बाहेर काढण्यात आले. कोटकने ईशान किशनच्या दुखापतीबद्दल सकारात्मक माहिती दिली. तो म्हणाला, “तो पुन्हा खेळू शकतो. सध्या मला एवढेच माहिती आहे. फिजिओ सरावासाठी येथे आहेत. अशा परिस्थितीत, फिजिओ निर्णय घेतील. तथापि, शक्यता खूप जास्त आहे.”
पत्रकार परिषदेत फलंदाजी प्रशिक्षक सीतांशू कोटक यांनी इशान किशनचे कौतुक केले. ते म्हणाले, “इशान किशनला जेव्हा जेव्हा संधी मिळते तेव्हा तो नेहमीच चांगली कामगिरी करतो. यष्टीरक्षक-फलंदाजांना अनेकदा संधी मिळत नाहीत. तथापि, किशन जेव्हा जेव्हा खेळला आहे तेव्हा त्याने निराश केले नाही. त्या दोन डावांमध्ये त्याने ज्या पद्धतीने फलंदाजी केली ती प्रभावी होती, कारण पॉवरप्लेमध्ये अशा खेळाडूंची तुम्ही अपेक्षा करता जे असे खेळू शकतात.”
Before the real war comes the final battle.⚔️#TeamIndia enters the World Cup mode, ready to repeat and defeat history 🇮🇳#INDvNZ 👉 5th T20I | SAT, 31st JAN, 6 PM pic.twitter.com/jhooN2gPBE — Star Sports (@StarSportsIndia) January 31, 2026
जर इशान किशन तंदुरुस्त असेल तर तो पाचव्या टी-२० मध्ये खेळेल हे निश्चित आहे. मागील सामन्यात त्याच्या जागी अर्शदीप सिंग खेळला होता. भारत एका कमी फलंदाजी पर्यायासह आला होता. आता, किशनच्या पुनरागमनामुळे, एका गोलंदाजाला वगळता येऊ शकते. टी-२० विश्वचषकापूर्वी जसप्रीत बुमराहला विश्रांती दिली जाऊ शकते आणि इशान त्याच्या जागी संघात येऊ शकतो.