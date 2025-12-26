दीप्ती शर्मा टी-२० मध्ये १५० बळी घेणारी पहिली भारतीय ठरली
दीप्ती शर्माने टी-२० मध्ये बॅट आणि बॉल दोन्हीने प्रभावी कामगिरी केली आहे, टीम इंडियासाठी सामना जिंकणारी ताकद असल्याचे सिद्ध केले आहे. श्रीलंकेच्या महिला संघाविरुद्धच्या तिसऱ्या टी-२० मध्ये दीप्ती शर्माने तिच्या चार षटकांमध्ये फक्त १८ धावा दिल्या आणि तीन विकेटही घेतल्या. यासह, दीप्ती शर्मा महिला क्रिकेटमध्ये मेगन शट नंतर टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये १५० बळी घेणारी दुसरी खेळाडू ठरली आहे. पुरुष आणि महिला क्रिकेटमध्ये, दीप्ती शर्मा १५० टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये विक्रम करणारी पहिली खेळाडू बनली आहे.
🚨 Milestone Alert 🚨 150 T20I wickets and counting for #TeamIndia all-rounder Deepti Sharma! 👏👏 Updates ▶️ https://t.co/Vkn1t7b6Dm#INDvSL | @IDFCFIRSTBank | @Deepti_Sharma06 pic.twitter.com/gWLfMbtFKE — BCCI Women (@BCCIWomen) December 26, 2025
दीप्तीने मेगन शटची केली बरोबरी
दीप्ती शर्माने आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडू मेगन शटसोबत महिला टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक बळी घेण्याचा विक्रम शेअर केला आहे. दोघांनी आतापर्यंत टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये १५१ बळी घेतले आहेत. दीप्तीकडे आता या टी-२० मालिकेतील चौथ्या सामन्यात मेगन शटला मागे टाकण्याची उत्तम संधी आहे. मेगन शटने १२३ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये १७.७ च्या सरासरीने एकूण १५१ बळी घेतले आहेत. दीप्तीने आतापर्यंत एकूण १३१ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये तिने १८.७३ च्या सरासरीने १५१ बळी घेतले आहेत.