Deepti Sharma Milestone: जे कोणालाही जमलं नाही ते दीप्तीने करून दाखवलं! टी-२० मध्ये ‘हा’ पराक्रम करणारी ठरली पहिली भारतीय खेळाडू

Most Wickets In T20I: भारतीय अष्टपैलू दीप्ती शर्मा (Deepti Sharma) मैदानात परतली आणि गोलंदाजीत एक उल्लेखनीय कामगिरी केली, जी यापूर्वी कोणत्याही भारतीय खेळाडूने, पुरुष किंवा महिलांनी टी-२० मध्ये साध्य केलेली नव्हती.

Updated On: Dec 26, 2025 | 09:48 PM
जे कोणालाही जमलं नाही ते दीप्तीने करून दाखवलं! (Photo Credit- X)

जे कोणालाही जमलं नाही ते दीप्तीने करून दाखवलं! (Photo Credit- X)

  • भारतीय क्रिकेटमध्ये नवा इतिहास!
  • दीप्ती शर्मा ठरली १५० टी-२० बळी घेणारी पहिली भारतीय खेळाडू
Deepti Sharma New Record: भारत आणि श्रीलंकेच्या महिला संघांमधील पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतील तिसरा सामना (IND W vs SL W) तिरुअनंतपुरम येथील ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला जात आहे. टीम इंडियाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. फिटनेसच्या समस्यांमुळे दुसऱ्या सामन्यात प्लेइंग इलेव्हनचा भाग नसलेली स्टार भारतीय अष्टपैलू दीप्ती शर्मा (Deepti Sharma) मैदानात परतली आणि गोलंदाजीत एक उल्लेखनीय कामगिरी केली, जी यापूर्वी कोणत्याही भारतीय खेळाडूने, पुरुष किंवा महिलांनी टी-२० मध्ये साध्य केलेली नव्हती.

दीप्ती शर्मा टी-२० मध्ये १५० बळी घेणारी पहिली भारतीय ठरली

दीप्ती शर्माने टी-२० मध्ये बॅट आणि बॉल दोन्हीने प्रभावी कामगिरी केली आहे, टीम इंडियासाठी सामना जिंकणारी ताकद असल्याचे सिद्ध केले आहे. श्रीलंकेच्या महिला संघाविरुद्धच्या तिसऱ्या टी-२० मध्ये दीप्ती शर्माने तिच्या चार षटकांमध्ये फक्त १८ धावा दिल्या आणि तीन विकेटही घेतल्या. यासह, दीप्ती शर्मा महिला क्रिकेटमध्ये मेगन शट नंतर टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये १५० बळी घेणारी दुसरी खेळाडू ठरली आहे. पुरुष आणि महिला क्रिकेटमध्ये, दीप्ती शर्मा १५० टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये विक्रम करणारी पहिली खेळाडू बनली आहे.

दीप्तीने मेगन शटची केली बरोबरी

दीप्ती शर्माने आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडू मेगन शटसोबत महिला टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वाधिक बळी घेण्याचा विक्रम शेअर केला आहे. दोघांनी आतापर्यंत टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये १५१ बळी घेतले आहेत. दीप्तीकडे आता या टी-२० मालिकेतील चौथ्या सामन्यात मेगन शटला मागे टाकण्याची उत्तम संधी आहे. मेगन शटने १२३ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये १७.७ च्या सरासरीने एकूण १५१ बळी घेतले आहेत. दीप्तीने आतापर्यंत एकूण १३१ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये तिने १८.७३ च्या सरासरीने १५१ बळी घेतले आहेत.

Published On: Dec 26, 2025 | 09:48 PM

