T20 World Cup मध्ये सर्वात वेगवान शतकाचा मान कोणाकडे? फक्त ‘इतक्या’ चेंडूत रचला इतिहास

टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात सर्वात जलद शतकाचा विक्रम ख्रिस गेलच्या नावावर आहे. २०१६ च्या टी-२० विश्वचषकात इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यात गेलने फक्त ४७ चेंडूत शतक ठोकून एक विश्वविक्रम रचला जो अजूनही कायम आहे. त्या सामन्यात गेलने इंग्लिश गोलंदाजांना धुडकावून लावले आणि नाबाद १०० धावांची धमाकेदार खेळी खेळली. या खेळीदरम्यान त्याने २०८.३३ च्या स्ट्राईक रेटसह ५ चौकार आणि ११ उत्तुंग षटकार मारले. उल्लेखनीय म्हणजे, गेलने टी२० विश्वचषकात दुसरे सर्वात जलद शतक देखील केले आहे, जे त्याने २००७ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध फक्त ५० चेंडूत केले होते.
T-20 World Cup 2026 : ‘त्यांचे निर्णय घेऊ शकलो असतो, पण…’,सूर्याला पाकशी सामना होण्याची अपेक्षा; भारतीय संघ कोलंबोला जाणार
जर आपण टी२० विश्वचषक इतिहासात सर्वात जलद शतके करणाऱ्या टॉप-५ फलंदाजांच्या यादीवर नजर टाकली तर क्रिस गेल पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याच्या पाठोपाठ तिसऱ्या क्रमांकावर न्यूझीलंडचा स्फोटक फलंदाज ब्रेंडन मॅक्युलम आहे, ज्याने २०१२ मध्ये ५१ चेंडूत शतक केले. चौथ्या क्रमांकावर दक्षिण आफ्रिकेचा फलंदाज रिली रुसो आहे, ज्याने २०२२ मध्ये ५२ चेंडूत शतक केले. पाचव्या क्रमांकावर पाकिस्तानचा अहमद शहजाद आहे, ज्याने २०१४ मध्ये ५८ चेंडूत शतक केले.
|क्रमांक
|खेळाडूचे नाव
|देश
|चेंडू (शतक)
|वर्ष
|१
|ख्रिस गेल
|वेस्ट इंडिज
|४७ चेंडू
|२०१६
|२
|ख्रिस गेल
|वेस्ट इंडिज
|५० चेंडू
|२००७
|३
|ब्रेंडन मॅक्युलम
|न्यूझीलंड
|५१ चेंडू
|२०१२
|४
|रिली रुसो
|दक्षिण आफ्रिका
|५२ चेंडू
|२०२२
|५
|अहमद शहजाद
|पाकिस्तान
|५८ चेंडू
|२०१४
“आम्हाला खात्री आहे, तुम्हीच चॅम्पियन होणार…”, T20 World Cup 2026 साठी टीम इंडियाच्या समर्थनात महिला संघ मैदानात