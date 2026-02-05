Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

T20 World Cup मध्ये सर्वात वेगवान शतकाचा मान कोणाकडे? फक्त ‘इतक्या’ चेंडूत रचला इतिहास

Fastest century In T20 World Cup: T20 वर्ल्ड कपच्या इतिहासात सर्वात वेगवान शतक कोणी ठोकले आहे? केवळ काही चेंडूत सेंच्युरी पूर्ण करून इतिहास रचणाऱ्या त्या धडाकेबाज फलंदाजाबद्दल आणि त्याच्या विक्रमाबद्दल सविस्तर वाचा.

Updated On: Feb 05, 2026 | 08:45 PM
T20 World Cup मध्ये सर्वात वेगवान शतकाचा मान कोणाकडे? फक्त 'इतक्या' चेंडूत रचला इतिहास (Photo Credit- X)

T20 World Cup मध्ये सर्वात वेगवान शतकाचा मान कोणाकडे? फक्त 'इतक्या' चेंडूत रचला इतिहास (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • टी-२० वर्ल्ड कपचा नवा इतिहास
  • सर्वात वेगवान शतकाचा मान कोणाकडे?
  • पाहा त्या वादळी खेळीचे रेकॉर्ड
Fastest Hundred In T20 World Cup History: २०२६ चा टी-२० विश्वचषक फक्त दोन दिवसांवर आला आहे. ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या टी-२० क्रिकेटच्या या महाकाय स्पर्धेत फलंदाज आणि गोलंदाजांमध्ये जोरदार लढाई होणार आहे. टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात अनेक दिग्गज फलंदाज चमकले असले तरी, एका फलंदाजाने मैदानावर असा धुमाकूळ घातला की विरोधी गोलंदाजांना दयेची याचना करावी लागली. या स्फोटक फलंदाजाने फक्त ४७ चेंडूत शतक ठोकून विश्वविक्रम रचला. हा विक्रम करणारा दुसरा कोणी नसून वेस्ट इंडिजचा दिग्गज फलंदाज ख्रिस गेल आहे, ज्याला युनिव्हर्स बॉस म्हणून ओळखले जाते.

टी-२० विश्वचषकात सर्वात जलद शतकाचा विक्रम ख्रिस गेलच्या नावावर

टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात सर्वात जलद शतकाचा विक्रम ख्रिस गेलच्या नावावर आहे. २०१६ च्या टी-२० विश्वचषकात इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यात गेलने फक्त ४७ चेंडूत शतक ठोकून एक विश्वविक्रम रचला जो अजूनही कायम आहे. त्या सामन्यात गेलने इंग्लिश गोलंदाजांना धुडकावून लावले आणि नाबाद १०० धावांची धमाकेदार खेळी खेळली. या खेळीदरम्यान त्याने २०८.३३ च्या स्ट्राईक रेटसह ५ चौकार आणि ११ उत्तुंग षटकार मारले. उल्लेखनीय म्हणजे, गेलने टी२० विश्वचषकात दुसरे सर्वात जलद शतक देखील केले आहे, जे त्याने २००७ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध फक्त ५० चेंडूत केले होते.

T-20 World Cup 2026 : ‘त्यांचे निर्णय घेऊ शकलो असतो, पण…’,सूर्याला पाकशी सामना होण्याची अपेक्षा; भारतीय संघ कोलंबोला जाणार 

या फलंदाजांचा समावेश टॉप-५ मध्ये आहे

जर आपण टी२० विश्वचषक इतिहासात सर्वात जलद शतके करणाऱ्या टॉप-५ फलंदाजांच्या यादीवर नजर टाकली तर क्रिस गेल पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्याच्या पाठोपाठ तिसऱ्या क्रमांकावर न्यूझीलंडचा स्फोटक फलंदाज ब्रेंडन मॅक्युलम आहे, ज्याने २०१२ मध्ये ५१ चेंडूत शतक केले. चौथ्या क्रमांकावर दक्षिण आफ्रिकेचा फलंदाज रिली रुसो आहे, ज्याने २०२२ मध्ये ५२ चेंडूत शतक केले. पाचव्या क्रमांकावर पाकिस्तानचा अहमद शहजाद आहे, ज्याने २०१४ मध्ये ५८ चेंडूत शतक केले.

टी-२० विश्वचषकात सर्वात जलद शतके झळकावणारे फलंदाज

क्रमांक खेळाडूचे नाव देश चेंडू (शतक) वर्ष
ख्रिस गेल वेस्ट इंडिज ४७ चेंडू २०१६
ख्रिस गेल वेस्ट इंडिज ५० चेंडू २००७
ब्रेंडन मॅक्युलम न्यूझीलंड ५१ चेंडू २०१२
रिली रुसो दक्षिण आफ्रिका ५२ चेंडू २०२२
अहमद शहजाद पाकिस्तान ५८ चेंडू २०१४

“आम्हाला खात्री आहे, तुम्हीच चॅम्पियन होणार…”, T20 World Cup 2026 साठी टीम इंडियाच्या समर्थनात महिला संघ मैदानात

Web Title: Fastest century in t20 world cup history player records

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 08:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T-20 World Cup 2026 : ‘त्यांचे निर्णय घेऊ शकलो असतो, पण…’,सूर्याला पाकशी सामना होण्याची अपेक्षा; भारतीय संघ कोलंबोला जाणार 
1

T-20 World Cup 2026 : ‘त्यांचे निर्णय घेऊ शकलो असतो, पण…’,सूर्याला पाकशी सामना होण्याची अपेक्षा; भारतीय संघ कोलंबोला जाणार 

“आम्हाला खात्री आहे, तुम्हीच चॅम्पियन होणार…”, T20 World Cup 2026 साठी टीम इंडियाच्या समर्थनात महिला संघ मैदानात
2

“आम्हाला खात्री आहे, तुम्हीच चॅम्पियन होणार…”, T20 World Cup 2026 साठी टीम इंडियाच्या समर्थनात महिला संघ मैदानात

T-20 World Cup 2026 : विश्वचषकापूर्वी कोच गौतम गंभीर सिद्धिविनायकाच्या चरणी! ब्लु आर्मीच्या विजयासाठी गणरायाला केली प्रार्थना  
3

T-20 World Cup 2026 : विश्वचषकापूर्वी कोच गौतम गंभीर सिद्धिविनायकाच्या चरणी! ब्लु आर्मीच्या विजयासाठी गणरायाला केली प्रार्थना  

T20 World Cup 2026: ‘बांगलादेशी आमचे भाऊ आहेत…’, पाकिस्तानच्या कॅप्टनने Captain’s Day कार्यक्रमात तोडले अकलेचे तारे
4

T20 World Cup 2026: ‘बांगलादेशी आमचे भाऊ आहेत…’, पाकिस्तानच्या कॅप्टनने Captain’s Day कार्यक्रमात तोडले अकलेचे तारे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
T20 World Cup मध्ये सर्वात वेगवान शतकाचा मान कोणाकडे? फक्त ‘इतक्या’ चेंडूत रचला इतिहास

T20 World Cup मध्ये सर्वात वेगवान शतकाचा मान कोणाकडे? फक्त ‘इतक्या’ चेंडूत रचला इतिहास

Feb 05, 2026 | 08:45 PM
PUNE NEWS : महाराष्ट्र साहित्य परिषद निवडणूक वाद सर्वोच्च न्यायालयात: विद्यमान कार्यकारिणीच्या वैधतेवर प्रश्न

PUNE NEWS : महाराष्ट्र साहित्य परिषद निवडणूक वाद सर्वोच्च न्यायालयात: विद्यमान कार्यकारिणीच्या वैधतेवर प्रश्न

Feb 05, 2026 | 08:39 PM
भारत, EU आणि UK रुसलेल्या देशांची समजून काढण्यास सरसावले Trump, क्रिटिकल मिनरल्सवर चीनविरोधात सिक्रेट प्लानिंग

भारत, EU आणि UK रुसलेल्या देशांची समजून काढण्यास सरसावले Trump, क्रिटिकल मिनरल्सवर चीनविरोधात सिक्रेट प्लानिंग

Feb 05, 2026 | 08:38 PM
ऑफिस बॉय ते राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता! ऋषभ शेट्टींचा कुंडापुरा ते ‘कांतारा’ पर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास

ऑफिस बॉय ते राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता! ऋषभ शेट्टींचा कुंडापुरा ते ‘कांतारा’ पर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास

Feb 05, 2026 | 08:29 PM
तुम्ही 70 वर्षे जगणार की 100 वर्षे? फक्त खाण-पान नाही तर ही गोष्ट ठरवते तुमचे आयुष्य किती असेल; नवी रिसर्च आली समोर

तुम्ही 70 वर्षे जगणार की 100 वर्षे? फक्त खाण-पान नाही तर ही गोष्ट ठरवते तुमचे आयुष्य किती असेल; नवी रिसर्च आली समोर

Feb 05, 2026 | 08:15 PM
MHADA Mumbai Lottery 2026: गृहस्वप्न लांबणीवर! १२० सदनिकांच्या विक्रीसाठी अर्ज नोंदणी स्थगित; काय आहे नेमके कारण?

MHADA Mumbai Lottery 2026: गृहस्वप्न लांबणीवर! १२० सदनिकांच्या विक्रीसाठी अर्ज नोंदणी स्थगित; काय आहे नेमके कारण?

Feb 05, 2026 | 08:13 PM
चांगल्या नवऱ्यात असावे 2 गुण! प्रियांका चोप्राच्या पतीने Nick Jonas ने शेअर केले आनंदी लग्नाचे सिक्रेट

चांगल्या नवऱ्यात असावे 2 गुण! प्रियांका चोप्राच्या पतीने Nick Jonas ने शेअर केले आनंदी लग्नाचे सिक्रेट

Feb 05, 2026 | 08:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM
Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Feb 05, 2026 | 07:05 PM
Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Feb 05, 2026 | 06:59 PM
KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

Feb 05, 2026 | 03:48 PM