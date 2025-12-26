Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Angkrish Raghuvanshi Injury: विजय हजारे ट्रॉफीत ‘हिटमॅन’च्या साथीदाराला गंभीर दुखापत, स्ट्रेचरवरून थेट रुग्णालयात दाखल

Mumbai vs Uttarakhand: मुंबई आणि उत्तराखंड यांच्यातील सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यात मुंबईचा स्टार खेळाडू आणि यष्टीरक्षक-फलंदाज अंगक्रिश रघुवंशी याला क्षेत्ररक्षण करताना गंभीर दुखापत झाली.

Updated On: Dec 26, 2025 | 05:41 PM
विजय हजारे ट्रॉफीत मोठी दुर्घटना, 'हिटमॅन'च्या साथीदाराला गंभीर दुखापत (Photo Credit- X)

  • विजय हजारे ट्रॉफीवर दुखापतीचे सावट!
  • मुंबईचा स्टार फलंदाज अंगक्रिश रघुवंशी रुग्णालयात दाखल
  • काय घडलं नेमकं? वाचा
Vijay Hazare Trophy 2025-26: भारतीय देशांतर्गत क्रिकेटमधील सर्वात मोठी लिस्ट अ स्पर्धा असलेल्या विजय हजारे ट्रॉफीचा (Vijay Hazare Trophy)  हंगाम सुरू झाला आहे. २६ डिसेंबर रोजी जयपूरमधील सवाई मानसिंग स्टेडियमवर मुंबई आणि उत्तराखंड यांच्यातील सामना खेळवला जात आहे. या सामन्यात मुंबईचा स्टार खेळाडू आणि यष्टीरक्षक-फलंदाज अंगक्रिश रघुवंशी याला क्षेत्ररक्षण करताना गंभीर दुखापत झाली. या दुखापतीची तीव्रता त्याला स्ट्रेचरवरून मैदानाबाहेर नेण्यात आली आणि थेट रुग्णालयात नेण्यात आले यावरून अंदाज लावता येतो.

अंगक्रिश रघुवंशी झेल घेताना जखमी

या सामन्यात मुंबईला प्रथम फलंदाजी करण्याची संधी देण्यात आली आणि त्यांनी ५० षटकांत ७ गडी गमावून ३३१ धावा केल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना उत्तराखंडचा फलंदाज सौरभ रावतने डावाच्या ३० व्या षटकात स्लॉग स्वीप शॉट मारण्याचा प्रयत्न केला, परंतु चेंडू त्याच्या बॅटच्या वरच्या बाजूला लागला आणि मिड-विकेट सीमारेषेकडे हवेत गेला. तिथे क्षेत्ररक्षण करणारा अंगक्रिश रघुवंशी चेंडू पकडण्यासाठी खूप वेगाने धावला, शेवटी झेल घेण्यासाठी डायव्हिंग केले. तो चेंडू पकडण्यात अपयशी ठरला, परंतु त्याच्या डोक्याला आणि खांद्याला गंभीर दुखापत झाली.

जमिनीवर पडल्यानंतर, अंगक्रिश रघुवंशीला प्रचंड वेदना होत असल्याचे दिसून आले. मुंबई संघातील इतर खेळाडू आणि वैद्यकीय कर्मचारी ताबडतोब त्याच्याकडे धावले. त्यानंतर त्याला स्ट्रेचरवर मैदानाबाहेर नेण्यात आले आणि रुग्णवाहिकेतून थेट रुग्णालयात पाठवण्यात आले.

फलंदाजी कौशल्य दाखवण्यात ठरला अपयशी 

या सामन्यात अंगक्रिश रघुवंशीची फलंदाजी कामगिरी प्रभावी होती. रोहित शर्मासोबत सलामीला येत असताना अंगक्रिशने फक्त ११ धावा काढल्या, तर रोहितही गोल्डन डकवर पॅव्हेलियनमध्ये परतला. या सामन्यात हार्दिक तामोरेने मुंबई संघासाठी ९३ धावांची नाबाद खेळी केली, तर सरफराज खान आणि मुशीर खान या भावांनी प्रत्येकी ५५ धावा केल्या.

Published On: Dec 26, 2025 | 05:41 PM

