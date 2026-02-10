IND vs PAK : पाकिस्तानच्या यु-टर्नवर वसीम जाफरने उडवली खिल्ली! आतापर्यत कोणीही पाकचा असा अपमान केला नाही…

सोशल मीडियावर त्याच्या खेळकर विनोदासाठी ओळखले जाणारे माजी भारतीय सलामीवीर आणि सध्याचे तज्ज्ञ, यांनी पुन्हा एकदा पाकिस्तानची फिरकी घेतली आहे. पाकिस्तानने टी-२० विश्वचषकात भारताच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु काही दिवसांतच त्यांनी आपला निर्णय मागे घेतला आणि १५ फेब्रुवारी रोजी सामना खेळण्यास सहमती दर्शविली. या यू-टर्नसाठी वसीम जाफरने पाकिस्तानची खिल्ली उडवली आहे. कदाचित यापूर्वी कोणत्याही माजी खेळाडूने त्यांचा इतका उघड अपमान केला नसेल.
जफरने त्याच्या एक्स अकाउंटवर हेरा फेरी चित्रपटातील एक मीम शेअर केला. त्याने कॅप्शन दिले, “जर तुम्हाला माहित असेल तर तुम्हाला माहित असेल.” जफरने कोणतेही नाव घेतले नाही, परंतु ज्यांना समजले त्यांना समजले की हे फक्त पाकिस्तानला उद्देशून आहे.
If you know you know 😂 #T20WorldCup #INDvPAK pic.twitter.com/Rt0Fl8oxgT — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) February 10, 2026
पाकिस्तान गेल्या अनेक वर्षांपासून भारताला अशी धमकी देत आहे, पण शेवटी तो स्वतःच आपल्या विधानावरून मागे हटतो. २०२३ मध्ये, जेव्हा भारत आशिया कपसाठी पाकिस्तानला जाणार नव्हता, तेव्हा त्यांनी भारतात विश्वचषक सामने खेळण्यास नकार दिला, त्यानंतर त्यांनी स्वतःच मान्य केले आणि सर्व सामने भारतात खेळले. २०२५ च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्येही अशीच परिस्थिती होती. २०२५ च्या आशिया कप दरम्यान, त्यांनी मॅच रेफरीचा निषेध केला आणि UAE विरुद्ध सामना खेळण्यासाठी उशिरा मैदानावर आले आणि आता T20 विश्वचषकात त्यांचे हे नाटक.
सोमवारी, पाकिस्तान सरकारने त्यांच्या संघाला भारताविरुद्ध मैदानात उतरण्याचे औपचारिक निर्देश दिले. पीसीबीचे अध्यक्ष मोहसीन नक्वी यांनी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांना आयसीसी आणि इतर भागधारकांशी झालेल्या चर्चेची माहिती दिली, ज्यामुळे हा निर्णय झाला. बैठकीदरम्यान पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी श्रीलंकेच्या राष्ट्रपतींशीही चर्चा केली.
पाकिस्तानने आपल्या निर्णयावर यू-टर्न घेतल्यानंतर, राजीव शुक्ला यांनी विश्वचषक मोठ्या प्रमाणात यशस्वी होईल असा विश्वास व्यक्त केला. ते म्हणाले की बांगलादेशच्या चिंता देखील ऐकल्या गेल्या आहेत आणि त्यांच्या बोर्डाला काही दिलासा देण्यात आला आहे, ज्यावर ते आता समाधानी आहेत. सर्वांचे लक्ष आता १५ फेब्रुवारी रोजी कोलंबोमध्ये गतविजेत्या भारताचा कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानशी सामना होणार आहे.