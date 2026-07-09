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मालिका आणि अब्रू दोन्ही पणाला! श्रेयस अय्यरच्या कर्णधारपदाला लागला पराभवाचा शाप? ‘या’ लाजिरवाण्या आकड्यांनी वाढवली चिंता

Updated On: Jul 09, 2026 | 02:21 PM IST
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सारांश

IND vs Eng 4th t20 Shreyas iyer unwanted captaincy record: श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ आपल्या पहिल्या विजयाच्या प्रतिक्षेत आहे. सलग पाच सामन्यांमध्ये पराभव पत्करल्यानंतर अय्यरच्या नावार लाजिरवाण्या विक्रमांची नोंद झाली आहे.

मालिका आणि अब्रू दोन्ही पणाला! श्रेयस अय्यरच्या कर्णधारपदाला लागला पराभवाचा शाप? ‘या’ लाजिरवाण्या आकड्यांनी वाढवली चिंता
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विस्तार
  • श्रेयस अय्यरच्या कर्णधारपदाला लागला पराभवाचा शाप?
  • अय्यरचा भारतासाठी खेळणार १५० वा सामना
  • तिसऱ्या सामन्यात टीम इंडियाचा सर्वात मोठा पराभव
भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या मालिकेतील चौथा सामना आज, ९ जुलै रोजी ब्रिस्टल येथे खेळला जाईल. इंग्लंडविरुद्ध ०-२ ने पिछाडीवर असलेल्या भारतीय संघाला मालिकेत टिकून राहण्यासाठी हा सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकावा लागेल. आजच्या या सामन्यात सर्वांचे लक्ष श्रेयस अय्यरवर असेल. आजच्या टी-२० सामन्यात केवळ मालिकाच नव्हे, तर आपली प्रतिष्ठाही वाचवण्याचे आव्हान असेल. कर्णधारपद स्वीकारल्यापासून आपला पहिला विजय नोंदवण्याची अय्यरसाठी ही एक मोठी संधी असणार आहे. कर्णधार म्हणून अय्यरला सातत्याने आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे.

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श्रेयस अय्यरच्या कर्णधारपदाला लागला पराभवाचा शाप?

कर्णधार म्हणून श्रेयस अय्यरने आपल्या शेवटच्या ११ सामन्यांपैकी १० सामने गमावले आहेत. अय्यरने आतापर्यंत चार सामन्यांमध्ये भारतीय संघाचे नेतृत्व केले असून, या चारही सामन्यात सलग पराभव पत्कारावा लागला आहे. याआधी आयर्लंडविरुद्ध दोन सामने गमावले आणि आता इंग्लंडविरुद्धही सलग दोन सामने गमावले आहेत.

अलिकडच्या सामन्यांमधील भारतीय संघाच्या खराब कामगिरीमुळे भारतीय कर्णधार आणि व्यवस्थापनाला टीकेला सामोरे जावे लागले आहे. अय्यरच्या कर्णधारपदाखाली आयर्लंडमध्ये ०-२ ने मालिका गमावल्यानंतर, श्रेयस अय्यर आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यावर देखील जोरदार टीका झाली.

आयपीएल २०२६ मध्ये अय्यरच्या कर्णधारपदावर प्रश्नचिन्ह

आयपीएल २०२६ मध्ये कर्णधार म्हणून श्रेयस अय्यरची कामगिरीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. त्याने पंजाब किंग्ससाठी हंगामाची सुरुवात धमाकेदार केली, पण शेवटच्या सात सामन्यांपैकी सहा सामने गमावले. आपल्या शेवटच्या सात आयपीएल सामन्यांमध्ये अय्यरची सरासरी ३६.५० राहिली आहे. इतकेच नव्हे तर, भारताच्या पाच सामन्यांमध्ये त्याची सरासरी केवळ २४.६ राहिली आहे.

अय्यर भारतासाठी खेळणार १५० वा सामना

श्रेयस अय्यरने भारतासाठी १४९ आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले असून तो १५० सामन्यांचा टप्पा ओलांडण्याच्या जवळ आहे. आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत त्याने एकूण १४ कसोटी, ७९ एकदिवसीय आणि ५६ टी-२० सामने खेळले आहेत.

तिसऱ्या सामन्यात टीम इंडियाचा सर्वात मोठा पराभव

तिसऱ्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात इंग्लंडकडून १२५ धावांनी झालेल्या दारुण पराभवानंतर, भारतीय कर्णधार श्रेयस अय्यरने आपल्या संघाची कामगिरी ‘अत्यंत खराब’ असल्याचे म्हटले आणि एवढा मोठा पराभव ‘अस्वीकार्य’ असल्याचे कबूल केले. अय्यरच्या कर्णधारपदाखाली भारताला अद्याप एकही टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना जिंकता आलेला नाही. तिसरा सामना संघासाठी खूप निराशाजनक होता. २०२ धावांचा पाठलाग करताना, संघ अवघ्या ११.४ षटकांत ७६ धावांवर सर्वबाद झाला, जो या फॉरमॅटमधील धावांच्या बाबतीत त्यांचा सर्वात मोठा पराभव आहे.

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Web Title: Ind vs eng 4th t20 shreyas iyer captaincy record team india series

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Published On: Jul 09, 2026 | 02:21 PM

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