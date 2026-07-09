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अशी कशी झाली दैना! श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात Team India अडचणीत; आयसीसी रँकिंगमध्ये थेट…

Updated On: Jul 09, 2026 | 04:26 PM IST
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सारांश

आज ब्रिस्टल येथे मालिकेतील चौथा टी-२० सामना खेळवला जाणार आहे. भारतासाठी हा सामना 'करो या मरो' स्थितीसारखा आहे. आजच्या सामन्यात भारताचा पराभव झाल्यास इंग्लंड मालिका जिंकणार आहे.

अशी कशी झाली दैना! श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात Team India अडचणीत; आयसीसी रँकिंगमध्ये थेट…

भारत विरुद्ध इंग्लंड (फोटो- सोशल मिडिया)

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विस्तार
  • भारतीय संघाला आयसीसी रॅंकिंगमध्ये नुकसान 
  • आज भारत अन् इंग्लंडमध्ये चौथा टी 20 सामना 
  • श्रेयस अय्यरसमोर असणार मोठे आव्हान 
India Vs England T20 Live: सध्या भारत अन् इंग्लंडमध्ये टी 20 सिरिज सुरू आहे. आज त्याचा चौथा सामना खेळवला जाणार आहे. मात्र हा दौरा भारतीय संघासाठी कठीण ठरताना दिसून येत आहे. अद्याप भारतीय संघाला एकही विजय मिळवता आलेला नाहीये. त्यामुळे आजच्या सामन्यात भारतासमोर मोठे आव्हान असणार आहे. मात्र इंग्लंड दौऱ्यात सलग मिळत असलेल्या पराभवांमुळे आता भारतीय संघाचे आयसीसी रँकिंगमधील अव्वल स्थानही धोक्यात आले आहे.

श्रेयस अय्यरकडे टी 20 संघाचे कर्णधारपद बीसीसीआयने सोपवले आहे. मात्र त्याच्या नेतृत्वात भारताला अद्याप एकही विजय मिळवता आलेला नाही. आयर्लंडकडून देखील भारताचा पराभव झाला आहे. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारताने सलग 5 सामने गमावले आहेत. आता इंग्लंडविरुद्धच्या ५ सामन्यांच्या मालिकेत भारतीय संघ २-० ने मागे पडला आहे.

इंग्लंडविरुद्ध भारताचा तिसऱ्या सामन्यात 125 रन्सने दारुण पराभव झाला आहे. त्यामुळे भारतीय संघाच्या खेळावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या सामन्यात अवघ्या २०२ धावांचा पाठलाग करताना भारतीय संघ अवघ्या ७६ धावांवर गारद झाला. आता याचा परिणाम आयसीसी टी-२० रँकिंगवर होताना दिसून येत आहे. रेटिंग पॉईंट्स कमी झाल्याने भारतीय संघाचे पहिले स्थान हातातून जाण्याची शक्यता आहे. भारताचा आज पराभव झाल्यास आयसीसी रॅंकिंगमध्ये मोठे नुकसान होऊ शकते.

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आज ब्रिस्टल येथे मालिकेतील चौथा टी-२० सामना खेळवला जाणार आहे. भारतासाठी हा सामना ‘करो या मरो’ स्थितीसारखा आहे. आजच्या सामन्यात भारताचा पराभव झाल्यास इंग्लंड मालिका जिंकणार आहे. त्यामुळे फलंदाजीत सातत्याने केले जाणारे बदल थांबवून आज भारताला जिंकावेच लागणार आहे.

Axar Patel धोनीलाही मागे टाकणार

आज अक्षर पटेलला प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळाल्यास अक्षर पटेल आपला 100 वा सामना खेळणार आहे. आज तो खेळल्यास त्याचा 100 वा टी 20 क्रिकेट सामना असणार आहे. आतापर्यंत अक्षर पटेल भारतासाठी 99 टी 20 सामने खेळला आहे. त्यामध्ये त्याने 746 रन्स केल्या आहेत. तसेच त्याने टी 20 क्रिकेटमध्ये आपल्या 100 विकेट्स देखील पूर्ण केल्या आहेत.

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आज अक्षर पटेल खेळल्यास त्याचा 100 वा सामना असणार आहे. 100 वा टी 20 सामना खेळणारा 5 वा भारतीय खेळाडू होण्याची संधी त्याच्याकडे असणार आहे. तसेच यामध्ये तो भारताचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनीला देखील मागे टाकणार आहे. धोनीने भारतासाठी 99 सामने खेळले आहेत. तर या यादीत रोहित शर्मा 161 सामन्यांसाह पहिल्या स्थानावर आहे. दुसऱ्या स्थानावर 138 सामन्यांसाह हार्दिक पंड्या आणि तिसऱ्या स्थानावर विराट कोहलीचा समावेश आहे.

Web Title: Team india icc rankings chane to down shreyas iyer ind vs eng t20 series

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Published On: Jul 09, 2026 | 04:22 PM

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