गुरुवार, 9 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘दानपेटी लुटणाऱ्यांसोबत जाणार का?’ शरद पवारांच्या NDA चर्चांवर आदित्य ठाकरेंचा थेट सवाल

Updated On: Jul 09, 2026 | 04:40 PM IST
जाहिरात
सारांश

शरद पवारांचा पक्ष एनडीएमध्ये जाणार असल्याच्या चर्चांवर आदित्य ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया देताना हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न असल्याचे म्हटले. यावेळी त्यांनी भाजपवर टीका करत राम मंदिर दानपेटी प्रकरणाचा उल्लेख केला.

'दानपेटी लुटणाऱ्यांसोबत जाणार का?' शरद पवारांच्या NDA चर्चांवर आदित्य ठाकरेंचा थेट सवाल

'दानपेटी लुटणाऱ्यांसोबत जाणार का?' शरद पवारांच्या NDA चर्चांवर आदित्य ठाकरेंचा थेट सवाल

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

राज्यातील अलीकडील राजकीय घडामोडींमुळे महाविकास आघाडीच्या भवितव्याबाबत विविध चर्चा सुरू आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षातील सहा खासदार आणि विधान परिषदेचे आमदार सचिन अहिर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष एनडीएमध्ये सहभागी होणार असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांनी शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांना याबाबत मोठे विधान केले आहे.

शरद पवारांच्या एनडीए प्रवेशाच्या चर्चांवर आदित्य ठाकरे यांची प्रतिक्रिया

याबाबत बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणाले, “मला वाटतं तो आमचा प्रश्न नाही, तो त्यांचा प्रश्न आहे. आम्ही आमचं मत स्पष्टपणे मांडत असतो. आज लोक महागाई, वीज, पाणीटंचाई यांसारख्या प्रश्नांवर उघडपणे बोलत आहेत आणि आपला राग व्यक्त करत आहेत.” त्यांनी या चर्चांवर अधिक भाष्य करण्याचे टाळत हा संबंधित पक्षाचा अंतर्गत विषय असल्याचे स्पष्ट केले.

‘मिसिंग लिंकवर प्रश्न विचारला तर राजकारण?’ राज ठाकरेंचा मुख्यमंत्री फडणवीसांवर हल्लाबोल; सभेत केली मिमिक्री

‘दानपेटी लुटणाऱ्यांसोबत जाणार का?’ भाजपवर आदित्य ठाकरेंची जोरदार टीका

यानंतर भाजपवर टीका करत आदित्य ठाकरे म्हणाले, “आज कोणताही पक्ष, आमदार, खासदार किंवा नगरसेवक अधिकृत किंवा अनधिकृतपणे भाजपसोबत जाण्याचा विचार करत असेल, तर त्यांनी स्वतःला एक प्रश्न विचारावा. जी लोकं राम मंदिराची दानपेटीही सोडत नाहीत, त्यांच्यासोबत मांडीला मांडी लावून बसणार का?” तसेच त्यांनी जंतर-मंतरवर आंदोलन करणाऱ्या अभिजीत दिपले आणि सोनम वांगचूक यांचाही उल्लेख करत, “देशासाठी आंदोलन करणाऱ्यांच्या विरोधात भाजपसोबत जाणार का?” असा सवाल उपस्थित केला.

एनडीए प्रवेशाबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा नाही

गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्ष एनडीएमध्ये सहभागी होणार असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या आहेत. राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या काही नेत्यांच्या भेटी झाल्याच्याही चर्चा आहेत. मात्र, या विषयावर अद्याप कोणत्याही पक्षाकडून अधिकृत घोषणा किंवा पुष्टी करण्यात आलेली नाही.

Anjali Damania News: अहंकार…फक्त आणि फक्त अहंकार! ‘मिसिंग लिंक’च्या भगदाडावरून अंजली दमानियांचे फडणवीसांना सडेतोड उत्तर

राज्यातील राजकीय वातावरणात सध्या मोठ्या घडामोडी घडताना दिसत आहे. आधी शिवसेना ठाकरे गटातून खासदार  फुटल्यानंतर आता महाविकास आघाडीमधूनही आमदार आणि खासदार फुटणार असल्याच्या चर्चाना वेग आला आहे. अश्यातच आता राष्ट्रवादी शरद पवार गटही भाजपसोबत जाणार असल्याच्या चर्चा रंगू लागल्या आहेत. त्यामुळे आगामी काळात राज्यातील राजकारणात आणखी काय घडामोडी होतात हे पाहणारे महत्वाचे ठरणार आहे.

Web Title: Aditya thackeray on sharad pawar nda bjp reaction

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 09, 2026 | 04:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics: शरद पवारांच्या पॉवर गेममुळे महाविकास आघाडीत खळबळ; विधीमंडळात सर्वात मोठा राजकीय सस्पेन्स
1

Maharashtra Politics: शरद पवारांच्या पॉवर गेममुळे महाविकास आघाडीत खळबळ; विधीमंडळात सर्वात मोठा राजकीय सस्पेन्स

साताऱ्यात ‘स्मार्ट मीटर’वरून ठिणगी! महावितरण कार्यालयावर उद्या शरद पवार गटाचा हल्लाबोल; ‘या’ नेत्याकडे आंदोलनाचे नेतृत्व
2

साताऱ्यात ‘स्मार्ट मीटर’वरून ठिणगी! महावितरण कार्यालयावर उद्या शरद पवार गटाचा हल्लाबोल; ‘या’ नेत्याकडे आंदोलनाचे नेतृत्व

Sanjay Raut Slams Sharad Pawar: शरद पवारांनी एकनाथ शिंदेंच्या दालनात बैठक का घेतली? संजय राऊतांच्या प्रश्नांनी राजकारण तापणार
3

Sanjay Raut Slams Sharad Pawar: शरद पवारांनी एकनाथ शिंदेंच्या दालनात बैठक का घेतली? संजय राऊतांच्या प्रश्नांनी राजकारण तापणार

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी मोठा निर्णय! फडणवीसांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची बैठक
4

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी मोठा निर्णय! फडणवीसांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची बैठक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘दानपेटी लुटणाऱ्यांसोबत जाणार का?’ शरद पवारांच्या NDA चर्चांवर आदित्य ठाकरेंचा थेट सवाल

‘दानपेटी लुटणाऱ्यांसोबत जाणार का?’ शरद पवारांच्या NDA चर्चांवर आदित्य ठाकरेंचा थेट सवाल

Jul 09, 2026 | 04:40 PM
PF खात्यात किती पैसे आहेत? घरबसल्या 2 मिनिटांत तपासा EPFO Passbook, जाणून घ्या सोपी प्रक्रिया

PF खात्यात किती पैसे आहेत? घरबसल्या 2 मिनिटांत तपासा EPFO Passbook, जाणून घ्या सोपी प्रक्रिया

Jul 09, 2026 | 04:39 PM
Bhumi Pednekar : देशात काही घडलं तर कलाकार राहतात शांत? अभिनेत्रीने सांगितले सत्य, म्हणाली ‘मी तशातली नाही’

Bhumi Pednekar : देशात काही घडलं तर कलाकार राहतात शांत? अभिनेत्रीने सांगितले सत्य, म्हणाली ‘मी तशातली नाही’

Jul 09, 2026 | 04:33 PM
अशी कशी झाली दैना! श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात Team India अडचणीत; आयसीसी रँकिंगमध्ये थेट…

अशी कशी झाली दैना! श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात Team India अडचणीत; आयसीसी रँकिंगमध्ये थेट…

Jul 09, 2026 | 04:22 PM
Frame Movie Review: ‘घटना चांगली असो किंवा वाईट…फोटो चांगलाच आला पाहिजे’; पत्रकारितेच्या नैतिकतेवर भाष्य करणारा ‘फ्रेम’ कसा आहे?

Frame Movie Review: ‘घटना चांगली असो किंवा वाईट…फोटो चांगलाच आला पाहिजे’; पत्रकारितेच्या नैतिकतेवर भाष्य करणारा ‘फ्रेम’ कसा आहे?

Jul 09, 2026 | 04:15 PM
Bhumi Pednekar : चित्रपट समाजाचे प्रतिबिंब! विविध विषयांवर व्यक्त झाली भूमी पेडणेकर; ‘हिंसा किंवा अश्लीलता…’

Bhumi Pednekar : चित्रपट समाजाचे प्रतिबिंब! विविध विषयांवर व्यक्त झाली भूमी पेडणेकर; ‘हिंसा किंवा अश्लीलता…’

Jul 09, 2026 | 04:12 PM
Pratap Sarnaik : RTO तील भ्रष्टाचारावर सरकारचा दणका; तीन अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची घोषणा

Pratap Sarnaik : RTO तील भ्रष्टाचारावर सरकारचा दणका; तीन अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची घोषणा

Jul 09, 2026 | 04:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा