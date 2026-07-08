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Fifa World Cup 2026: Messi ची जादू! 2 गोलने पिछाडी असतानाही 3–2 ने उडवला अर्जेंटिना इजिप्तचा धुव्वा

Updated On: Jul 08, 2026 | 11:38 AM IST
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सारांश

शेवटच्या ११ मिनिटांत २-० ने पिछाडीवर असताना पुनरागमन करत लिओनेल मेस्सीने अर्जेंटिनाला इजिप्तवर ३-२ असा विजय मिळवून दिला. मेस्सीने बरोबरीचा गोल केला, तर एन्झो फर्नांडिसने विजयी गोल केला

मेस्सीची कमाल, निसटलेला सामना आणला खेचून (फोटो सौजन्य - X.com)

मेस्सीची कमाल, निसटलेला सामना आणला खेचून (फोटो सौजन्य - X.com)

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विस्तार
  • लिओनेल मेस्सीची कमाल हातातून निसटलेला सामना खेचून आणला 
  • लिओनेल मेस्सीने अर्जेंटिनाला इजिप्तवर ३-२ असा विजय मिळवून दिला
  • मेस्सीने बरोबरीचा गोल केला, तर एन्झो फर्नांडिसने अतिरिक्त वेळेत विजयी गोल करून अर्जेंटिनाला उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश मिळवून दिला
जेव्हा सामना हातातून निसटत आहे असे वाटत होते, तेव्हा लिओनेल मेस्सी पुन्हा एकदा आपल्या संघाचा तारणहार म्हणून पुढे आला. अर्जेंटिनाने शेवटच्या ११ मिनिटांत इतका उत्कृष्ट खेळ दाखवला की, २-० ने पिछाडीवर असूनही, त्यांनी ३-२ ने विजय मिळवला. गतविजेत्या विश्वविजेत्यांच्या या रोमांचक विजयात मेस्सीने बरोबरीचा गोल करून महत्त्वाची भूमिका बजावली, तर एन्झो फर्नांडिसने अतिरिक्त वेळेत विजयी गोल करून संघाला उपांत्यपूर्व फेरीत पोहोचवले. या सामन्यात सहभागी होऊन, मेस्सीने फिफा विश्वचषकाच्या इतिहासात सर्वाधिक बाद फेरीचे सामने खेळण्याचा मिरोस्लाव्ह क्लोझच्या सर्वकालीन विक्रमाची बरोबरी केली.

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मेस्सीची जादू पुन्हा एकदा चालली

या फिफा विश्वचषक २०२६ च्या सामन्यात, इजिप्तने सुरुवातीपासूनच अर्जेंटिनावर दबाव कायम ठेवला होता. यासर इब्राहिम आणि मुस्तफा झिको यांच्या गोलमुळे इजिप्तला २-० अशी आघाडी मिळाली आणि एक मोठा उलथापालथ अटळ वाटत होती. तथापि, अर्जेंटिनाने हार मानली नाही. क्रिस्टियन रोमेरोने ७९ व्या मिनिटाला पहिला गोल करून पुनरागमनाची आशा निर्माण केली. त्यानंतर लिओनेल मेस्सीने ८३ व्या मिनिटाला एक शानदार गोल करून सामना २-२ असा बरोबरीत आणला. चालू विश्वचषकातील हा त्याचा आठवा गोल आणि विश्वचषकाच्या इतिहासातील विक्रमी २१ वा गोल होता.

या विजयानंतर मेस्सी भावूक 

सामना अतिरिक्त वेळेकडे जात असल्याचे दिसत होते, पण एन्झो फर्नांडिसने इंज्युरी टाइममध्ये निर्णायक गोल करून अर्जेंटिनाला ३-२ असा संस्मरणीय विजय मिळवून दिला. अंतिम शिट्टी वाजताच मेस्सी भावूक झाला आणि त्याच्या डोळ्यात अश्रू तरळले. पहिल्या हाफमध्ये मेस्सीला गोल करण्याची एक सुवर्णसंधी मिळाली होती, पण त्याचा पेनल्टी शॉट इजिप्तचा गोलकीपर मुस्तफा शोबेरने अडवला. इतकेच नाही, तर त्याचा एक शानदार प्रयत्न एकदा पोस्टलाही लागला होता.

या विजयामुळे अर्जेंटिनाने उपांत्यपूर्व फेरीत आपले स्थान निश्चित केले आहे, जिथे शनिवारी अमेरिकेतील मिसूरी राज्यातील कॅन्सस सिटी येथे त्यांचा सामना स्वित्झर्लंड विरुद्ध कोलंबिया सामन्याच्या विजेत्याशी होईल. गतविजेता अर्जेंटिना सलग दुसऱ्यांदा विश्वचषक जिंकण्याच्या उद्देशाने या स्पर्धेत उतरला आहे. जर त्यांनी ही कामगिरी साधली, तर ते १९५८ आणि १९६२ मध्ये ब्राझीलने जिंकलेल्या कामगिरीनंतर सलग दोन विश्वचषक विजेतेपदे पटकावणारा पहिला संघ ठरतील.

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Web Title: Lionel messi leads argentina to 3 2 victory against egypt in world cup 2026

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Published On: Jul 08, 2026 | 11:38 AM

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