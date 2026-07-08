Fifa World Cup 2026: Messi ची जादू! 2 गोलने पिछाडी असतानाही 3–2 ने उडवला अर्जेंटिना इजिप्तचा धुव्वा

Fifa World Cup 2026: …पोर्तुगालचा पराभव अन् त्याला झाले अश्रू अनावर! Cristiano Ronaldo चे वर्ल्ड कपचे स्वप्नं भंगले
मेस्सीची जादू पुन्हा एकदा चालली
Argentina comes back with 2 goals 🥅 Messi, you are the GOD of Football.#ARGvsEGY #FIFAWORLDCUP #EGYvsARG #Messi https://t.co/tz31eXJcQI pic.twitter.com/FWN07Z3TuG — TheFakeFakeer (@TheFakeFakeer) July 7, 2026
या फिफा विश्वचषक २०२६ च्या सामन्यात, इजिप्तने सुरुवातीपासूनच अर्जेंटिनावर दबाव कायम ठेवला होता. यासर इब्राहिम आणि मुस्तफा झिको यांच्या गोलमुळे इजिप्तला २-० अशी आघाडी मिळाली आणि एक मोठा उलथापालथ अटळ वाटत होती. तथापि, अर्जेंटिनाने हार मानली नाही. क्रिस्टियन रोमेरोने ७९ व्या मिनिटाला पहिला गोल करून पुनरागमनाची आशा निर्माण केली. त्यानंतर लिओनेल मेस्सीने ८३ व्या मिनिटाला एक शानदार गोल करून सामना २-२ असा बरोबरीत आणला. चालू विश्वचषकातील हा त्याचा आठवा गोल आणि विश्वचषकाच्या इतिहासातील विक्रमी २१ वा गोल होता.
या विजयानंतर मेस्सी भावूक
सामना अतिरिक्त वेळेकडे जात असल्याचे दिसत होते, पण एन्झो फर्नांडिसने इंज्युरी टाइममध्ये निर्णायक गोल करून अर्जेंटिनाला ३-२ असा संस्मरणीय विजय मिळवून दिला. अंतिम शिट्टी वाजताच मेस्सी भावूक झाला आणि त्याच्या डोळ्यात अश्रू तरळले. पहिल्या हाफमध्ये मेस्सीला गोल करण्याची एक सुवर्णसंधी मिळाली होती, पण त्याचा पेनल्टी शॉट इजिप्तचा गोलकीपर मुस्तफा शोबेरने अडवला. इतकेच नाही, तर त्याचा एक शानदार प्रयत्न एकदा पोस्टलाही लागला होता.
या विजयामुळे अर्जेंटिनाने उपांत्यपूर्व फेरीत आपले स्थान निश्चित केले आहे, जिथे शनिवारी अमेरिकेतील मिसूरी राज्यातील कॅन्सस सिटी येथे त्यांचा सामना स्वित्झर्लंड विरुद्ध कोलंबिया सामन्याच्या विजेत्याशी होईल. गतविजेता अर्जेंटिना सलग दुसऱ्यांदा विश्वचषक जिंकण्याच्या उद्देशाने या स्पर्धेत उतरला आहे. जर त्यांनी ही कामगिरी साधली, तर ते १९५८ आणि १९६२ मध्ये ब्राझीलने जिंकलेल्या कामगिरीनंतर सलग दोन विश्वचषक विजेतेपदे पटकावणारा पहिला संघ ठरतील.
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