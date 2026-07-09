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PF खात्यात किती पैसे आहेत? घरबसल्या 2 मिनिटांत तपासा EPFO Passbook, जाणून घ्या सोपी प्रक्रिया

Updated On: Jul 09, 2026 | 04:39 PM IST
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सारांश

EPFO सदस्य आता घरबसल्या अवघ्या दोन मिनिटांत आपल्या PF खात्याचा बॅलन्स तपासू शकतात. EPFO Passbook पोर्टल, UAN आणि मोबाईलच्या मदतीने PF बॅलन्स पाहण्याची सर्वात सोपी ऑनलाइन प्रक्रिया जाणून घ्या.

PF खात्यात किती पैसे आहेत? घरबसल्या 2 मिनिटांत तपासा EPFO Passbook, जाणून घ्या सोपी प्रक्रिया

PF खात्यात किती पैसे आहेत? घरबसल्या 2 मिनिटांत तपासा EPFO Passbook, जाणून घ्या सोपी प्रक्रिया

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विस्तार
  • PF खात्यात किती पैसे आहेत?
  • घरबसल्या 2 मिनिटांत तपासा EPFO Passbook
  • जाणून घ्या सोपी प्रक्रिया
EPF Passbook Online News Maarthi : जर तुम्ही नोकरी करत असाल आणि तुमच्या पगारातून दर महिन्याला पीएफ कापला जात असेल, तर तुम्ही वेळोवेळी तुमचे EPFO ​​पासबुक तपासले पाहिजे. यामध्ये कर्मचारी आणि कंपनीने किती पैसे जमा केले आहेत, किती व्याज मिळाले आहे आणि तुमच्या खात्यातील एकूण शिल्लक रक्कम किती आहे, हे दिसून येते. सुदैवाने, हे काम आता फक्त काही मिनिटांत ऑनलाइन करता येते. कसं ते जाणून घ्या…

EPFO पासबुक कसे तपासावे

सर्वप्रथम, EPFO ​​सदस्य पासबुक वेबसाइटवर जा.

तुमचा UAN, पासवर्ड आणि कॅप्चा टाकून लॉगिन करा.

लॉगिन केल्यानंतर, तुमचा सदस्य आयडी (Member ID) निवडा.

तुमचे पीएफ पासबुक स्क्रीनवर उघडेल, ज्यामध्ये कर्मचारी आणि कंपनीचे योगदान, व्याज आणि एकूण शिल्लक रक्कम दिसेल.

इच्छित असल्यास, तुम्ही पासबुक PDF स्वरूपात डाउनलोड देखील करू शकता.

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तुमचे पासबुक पाहण्यासाठी काय आवश्यक आहे?

तुमचे EPFO ​​पासबुक पाहण्यासाठी, तुमचा UAN सक्रिय (active) आणि तुमच्या मोबाइल नंबरशी जोडलेला असणे आवश्यक आहे. तुम्ही पहिल्यांदा लॉग इन करत असाल, तर तुम्हाला आधी तुमचा UAN सक्रिय करावा लागेल आणि पासवर्ड तयार करावा लागेल.

तुम्ही उमंग ॲपद्वारे तुमची पीएफ शिल्लक (PF balance) देखील तपासू शकता.

जर EPFO ​​वेबसाइटवर जास्त रहदारी (heavy traffic) किंवा तांत्रिक समस्या येत असतील, तर तुम्ही तुमचे पासबुक आणि पीएफ शिल्लक उमंग ॲपद्वारे देखील तपासू शकता. अलीकडील अद्यतनांनुसार (updates), EPFO ​​ने अनेक सेवांसाठी उमंग ॲपला अधिक महत्त्वाचे बनवले आहे.

या गोष्टी लक्षात ठेवा

EPFO ​​ने अलीकडेच आपले पोर्टल अद्ययावत (upgrade) केले आहे. परिणामी, काही सेवा किंवा दावा प्रक्रियेस (claim processes) नेहमीपेक्षा थोडा जास्त वेळ लागू शकतो. जर तुमचे पासबुक लगेच अद्ययावत (update) झाले नाही, तर काही वेळाने पुन्हा प्रयत्न करा आणि वारंवार विनंत्या पाठवणे टाळा.

एसएमएस पाठवून माहिती मिळवा

तुमच्याकडे इंटरनेटची सोय नसली तरी काळजी करण्याची गरज नाही. ईपीएफओची एसएमएस आणि मिस्ड कॉल सेवा खूप उपयुक्त आहे. तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवरून ७७३८२९९८९९ या क्रमांकावर “EPFOHO UAN” असा मजकूर असलेला एसएमएस पाठवा. तुम्हाला तुमच्या बॅलन्सची माहिती लवकरच टेक्स्ट मेसेजद्वारे मिळेल. तुमची इच्छा असल्यास तुम्ही एचआयएन (HIN) सारखा लँग्वेज कोड देखील जोडू शकता.

मिस्ड कॉलद्वारे माहिती मिळवा

त्याचप्रमाणे, तुमच्या नोंदणीकृत नंबरवरून ९९६६०४४४२५ या क्रमांकावर मिस्ड कॉल द्या. कॉल आपोआप डिस्कनेक्ट होईल आणि तुम्हाला तुमच्या बॅलन्सच्या तपशिलासह एक एसएमएस लवकरच मिळेल. ही पद्धत जलद आहे आणि यासाठी कोणत्याही ॲप किंवा लॉगिनची आवश्यकता नाही. तुमचा मोबाईल नंबर ईपीएफओच्या नोंदींमध्ये अद्ययावत असणे आवश्यक आहे.

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Web Title: How to check epfo passbook pf balance online easy guide

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Published On: Jul 09, 2026 | 04:39 PM

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