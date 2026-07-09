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‘संजय राऊत हे तर शरद पवारांचेच शिष्य’, एकनाथ शिंदेच्या भेटीनंतर गृहराज्यमंत्र्यांचा घणाघात; ‘पवार NDA मध्ये आले तर…

Updated On: Jul 09, 2026 | 04:44 PM IST
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सारांश

गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी संजय राऊत यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. शरद पवार यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित करणारे राऊत हे पवारांचेच शिष्य असल्याचा टोला त्यांनी लगावला, तसेच पवार एनडीएमध्ये आल्यास स्वागत करू असे म्हटले.

Yogesh Kadam (Photo Credit- X)

Yogesh Kadam (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘संजय राऊत हे तर शरद पवारांचेच शिष्य’
  • एकनाथ शिंदेच्या भेटीनंतर गृहराज्यमंत्र्यांचा घणाघात
  • ‘पवार NDA मध्ये आले तर…
Maharashtra Political: शरद पवार (Sharad Pawar) आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अलीकडील भेटीनंतर राज्यातील राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना वेग आला आहे. या मुद्द्यावर भाष्य करताना राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश रामदास कदम (Yogesh Kadam) यांनी संजय राऊत यांच्यावर टीका केली. त्यांनी म्हटले की, शरद पवार यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे हे दर्शवते की संजय राऊत कोणाशीही खऱ्या अर्थाने एकनिष्ठ राहू शकत नाहीत.

योगेश कदम म्हणाले, “संजय राऊत हे कधीच खऱ्या अर्थाने शिवसेनेसोबत नव्हते; उलट, ते शरद पवार यांचेच शिष्य राहिले आहेत. आता आपल्या मार्गदर्शकाने (पवार यांनी) घेतलेला एखादा निर्णय त्यांना आवडला नाही, तर ते त्यांच्याबद्दल अविश्वास व्यक्त करू लागले आहेत.”

भविष्यात शरद पवार एनडीए (NDA) मध्ये सामील झाल्यास त्यांचे स्वागत केले जाईल का, या प्रश्नावर कदम म्हणाले, “आम्ही नक्कीच त्यांचे स्वागत करू. शरद पवार यांनी महाराष्ट्रासाठी महत्त्वपूर्ण कार्य केले आहे. आज ते राज्यातील सर्वात ज्येष्ठ नेत्यांपैकी एक आहेत. जर ते एनडीएमध्ये सामील झाले, तर मलाही त्यांच्याकडून खूप काही शिकण्याची संधी मिळेल.”

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दरम्यान, ‘महाराष्ट्र मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवरून कदम यांनी विरोधकांवरही टीका केली. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, हा तोच प्रकल्प होता जो काँग्रेस पक्षाने नाकारला होता. हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे धाडस किंवा त्याशी संबंधित आर्थिक आणि तांत्रिक आव्हाने पेलण्याची क्षमता काँग्रेसकडे नव्हती.

त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून हा आव्हानात्मक प्रकल्प जो एकेकाळी अशक्य मानला जात होता यशस्वीपणे पूर्ण केला. या प्रकल्पामुळे राज्यातील दळणवळण व्यवस्थेत (कनेक्टिव्हिटीमध्ये) मोठी सुधारणा झाली आहे.

प्रकल्प क्षेत्रात झालेल्या दरडी कोसळण्याच्या घटनेबाबत बोलताना कदम यांनी असा युक्तिवाद केला की, याकडे मोठा अडथळा किंवा अपयश म्हणून पाहू नये. ते म्हणाले, “माझ्या मते, दरड कोसळल्यामुळे झालेले नुकसान फारसे मोठे नाही. भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी सरकार नक्कीच सर्व आवश्यक उपाययोजना करेल. मात्र, केवळ या किरकोळ मुद्द्यावरून संपूर्ण प्रकल्पाला बदनाम करणे आणि महाराष्ट्राची प्रतिमा मलीन करणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे.”

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Web Title: Yogesh kadam slams sanjay raut over sharad pawar eknath shinde meeting marathi news

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Published On: Jul 09, 2026 | 04:43 PM

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