Macron Syria Visit : दमास्कस हादरलं! मॅक्रॉन यांच्या सीरिया दौऱ्यात भीषण स्फोट; हॉटेलबाहेरील हल्ल्यामुळे खळबळ

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मिळालेल्या माहितीनुसार, राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन सीरियाच्या अंतरिम सरकारचे राष्ट्राध्यक्ष अल-शरा यांच्या भेटीला गेले होते. यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये राष्ट्रपती भवनात महत्त्वपूर्ण चर्चा सुरु होती. याचवेळी शहराच्या मध्यवर्ती भागातील फोर सीझन्स हॉटेलच्या परिसरात दोन मोठ्या स्फोटांचे आवाज ऐकू आले. सरकारी माध्यमांनी दिलेल्या दिलेल्या माहितीनुसार, या हॉटेलमध्ये मॅक्रॉन थांबले होते. सुदैवाने स्फोटावेळी ते राष्ट्रपती भवनात असल्याचे कोणतीही दुर्घटना झाली नाही.
परंतु या स्फोटात हॉटेलच्या परिसरातील १८ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. स्फोट एवढा भषण होता की हवेत धुराचे लोट पसरले. याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. यामध्ये जळालेली कार, रस्त्यावर रक्ताचे डाग आणि घटनास्थळी सुरु असलेली लोकांची धावपळ पाहायला मिळत आहे.
Multiple explosive devices just detonated near the Damascus hotel where French President Emmanuel Macron is staying for his historic visit to Syria pic.twitter.com/9f79VdEecu — Emily Schrader – אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) July 7, 2026
सध्या या हल्ल्याची जबाबदारी कोणत्याही दहशतवादी संघटना किंवा इतर कोणत्या गटाने स्वीकारलेली नाही. यामुळे हल्ल्याचा उद्देश अद्याप अस्पष्ट आहे. सध्या याचा तपास सुरु करण्यात आला आहे.जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरु आहे. काही जणांची प्रकृती अंत्यत गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे.
या स्फोटानंतर सुरक्षा यंत्रणांनी संपूर्ण परिसराला वेढा घातला आहे. दुसरीकडे दमास्कचे गव्हर्नर माहेर इद्लिबी यांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरु असल्याचे सांगितले. तसेच दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल असेही त्यांनी म्हटले.
या घटनेनंतर फ्रान्सच्या शिष्टमंडळाच्या सुरक्षेत मोठी वाढ करण्यात आली आगे. मॅक्रॉन यांच्या सीरिया दौऱ्याच्या पुढील कार्यक्रमांवर हल्ल्याचा परिणाम होणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
WATCH: Damascus, near Macron’s hotel: One of the explosions appears to have been a car explosion. pic.twitter.com/OjfL3Hh9BI — Open Source Intel (@Osint613) July 7, 2026
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