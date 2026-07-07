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Macron Syria Visit : दमास्कस हादरलं! मॅक्रॉन यांच्या सीरिया दौऱ्यात भीषण स्फोट; हॉटेलबाहेरील हल्ल्यामुळे खळबळ

Updated On: Jul 07, 2026 | 03:01 PM IST
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सारांश

Macron Syria Visit Update : मॅक्रॉन यांच्या सीरियात दौऱ्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. दमास्कस येथे एका हॉटेलबाहेर दोन मोठे स्फोट झाले असून यामध्ये १८ जण गंभीर जखमी झाले आहे. या हल्ल्याचा थरारक व्हिडिओही समोर आला आहे.

Macron Syria Visit blast

Macron Syria Visit : दमास्कस हादरलं! मॅक्रॉन यांच्या सीरिया दौऱ्यात भीषण स्फोट; हॉटेलबाहेरील हल्ल्यामुळे खळबळ (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • मॅक्रॉन यांच्या सीरिया दौऱ्याला गालबोट
  • दमास्कमधील भीषण स्फोटाने खळबळ
  • स्फोटात १८ जण गंभीर जखमी
Macron Syria Visit News in Marathi : दमास्कस : फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन सध्या सीरियाच्या ऐतिहासिक दौऱ्यावर आहेत. यादरम्यान राजधानी दमास्कसमध्ये झालेल्या भीषण स्फोटांमुळे खळबळ उडाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन वास्तव करत असलेल्या हॉटेलबाहेर  दोन जोरदार स्फोट घडल्याची माहिती समोर आली आहे. या स्फोटात १८ जण गंभीर जखमी झाल्याचे सांगितले जात आहे.

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मिळालेल्या माहितीनुसार, राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन सीरियाच्या अंतरिम सरकारचे राष्ट्राध्यक्ष अल-शरा यांच्या भेटीला गेले होते. यावेळी दोन्ही नेत्यांमध्ये राष्ट्रपती भवनात महत्त्वपूर्ण चर्चा सुरु होती. याचवेळी शहराच्या मध्यवर्ती भागातील फोर सीझन्स हॉटेलच्या परिसरात दोन मोठ्या स्फोटांचे आवाज ऐकू आले. सरकारी माध्यमांनी दिलेल्या दिलेल्या माहितीनुसार, या हॉटेलमध्ये मॅक्रॉन थांबले होते. सुदैवाने स्फोटावेळी ते राष्ट्रपती भवनात असल्याचे कोणतीही दुर्घटना झाली नाही.

१८ जण गंभीर जखमी

परंतु या स्फोटात हॉटेलच्या परिसरातील १८ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. स्फोट एवढा भषण होता की हवेत धुराचे लोट पसरले. याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. यामध्ये जळालेली कार, रस्त्यावर रक्ताचे डाग आणि घटनास्थळी सुरु असलेली लोकांची धावपळ पाहायला मिळत आहे.

हल्ल्याचे कारण अद्याप अस्पष्ट

सध्या या हल्ल्याची जबाबदारी कोणत्याही दहशतवादी संघटना किंवा इतर कोणत्या गटाने स्वीकारलेली नाही. यामुळे हल्ल्याचा उद्देश अद्याप अस्पष्ट आहे. सध्या याचा तपास सुरु करण्यात आला आहे.जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांच्यावर उपचार सुरु आहे. काही जणांची प्रकृती अंत्यत गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे.

सुरक्षा यंत्रणा हाय-अलर्टवर

या स्फोटानंतर सुरक्षा यंत्रणांनी संपूर्ण परिसराला वेढा घातला आहे. दुसरीकडे दमास्कचे गव्हर्नर माहेर इद्लिबी यांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरु असल्याचे सांगितले. तसेच दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल असेही त्यांनी म्हटले.

या घटनेनंतर फ्रान्सच्या शिष्टमंडळाच्या सुरक्षेत मोठी वाढ करण्यात आली आगे. मॅक्रॉन यांच्या सीरिया दौऱ्याच्या पुढील कार्यक्रमांवर हल्ल्याचा परिणाम होणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

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Web Title: Macron syria visit damascus hotel blast explosion news

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Published On: Jul 07, 2026 | 03:01 PM

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