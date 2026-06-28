IND W vs AUS W Live Score: हरमनप्रीत कौरचं वादळी अर्धशतक! टीम इंडियाने ऑस्ट्रेलियासमोर ठेवलं १७१ धावांचं लक्ष्य

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दरम्यान प्रथम फलंदाजी करताना स्मृती मानधना आणि शफाली वर्मा यांनी भारताच्या डावाची सुरुवात केली. या जोडीने पहिल्या विकेटसाठी ९.१ षटकांत ६६ धावांची भागीदारी केली ही भागीदारी टी-२० च्या मानकांनुसार तुलनेने संथ होती. शफाली ही बाद होणारी पहिली फलंदाज ठरली; तिने २६ चेंडूंत ३४ धावा केल्या, ज्यामध्ये दोन षटकार आणि तीन चौकारांचा समावेश होता.
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शफाली बाद झाल्यानंतर, संघाची धावसंख्या ८३ असताना मानधनाही दुसरी विकेट म्हणून बाद झाली. तिने ३७ चेंडूंत ३८ धावा केल्या. त्यानंतर जेमिमाह रॉड्रिग्स आणि हरमनप्रीत कौर यांनी भारतीय डावाला सावरले. जेमिमाहने २८ चेंडूंत ३४ धावा (एक षटकार आणि एक चौकार) केल्या आणि त्यानंतर दुखापतीमुळे तिला मैदान सोडावे लागले.
हरमनप्रीत कौरने कर्णधाराला साजेसा खेळ केला. या आक्रमक उजव्या हाताच्या फलंदाजाने संघाची धावसंख्या ४ बाद १७० पर्यंत नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली; तिने शेवटच्या षटकात तीन षटकार ठोकले. शेवटच्या षटकातील पाचव्या चेंडूवर बाद होण्यापूर्वी तिने २७ चेंडूंत ५६ धावा केल्या, ज्यात तीन षटकार आणि सहा चौकारांचा समावेश होता. दीप्ती शर्मा (१ चेंडूत ४ धावा) आणि रिचा घोष (१ चेंडूत १ धाव) नाबाद राहिल्या.
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन्ही संघांसाठी हा गटातील शेवटचा सामना आहे. ऑस्ट्रेलिया चार सामन्यांत चार विजयांसह गुणतालिकेत अव्वल स्थानावर आहे, तर भारत चार सामन्यांत तीन विजय आणि एका पराभवासह तिसऱ्या स्थानावर आहे. उपांत्य फेरीत पोहोचण्याच्या आशा जिवंत ठेवण्यासाठी भारताला हा सामना जिंकणे आवश्यक आहे.
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