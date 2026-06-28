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कमी भांडवल, मोठा नफा! कार वॉशिंग आणि डिटेलिंग व्यवसाय कसा सुरू करावा? जाणून घ्या कमाईचे गणित!

Updated On: Jun 28, 2026 | 08:43 PM IST
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सारांश

'कार वॉशिंग आणि डिटेलिंग' हा अवघ्या १ ते ३ लाखांच्या गुंतवणुकीत ५०% पेक्षा जास्त नफा मिळवून देणारा आणि वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे सध्या प्रचंड मागणी असलेला एक उत्तम सदाबहार व्यवसाय बनत चालला आहे.

कमी भांडवल, मोठा नफा! कार वॉशिंग आणि डिटेलिंग व्यवसाय कसा सुरू करावा? जाणून घ्या कमाईचे गणित!
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विस्तार

आजच्या आधुनिक युगात भारतात वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. प्रत्येक व्यक्तीला आपली गाडी स्वच्छ आणि चकाचक ठेवणे आवडते, परंतु धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे अनेकांना स्वतः गाडी धुण्यासाठी वेळ मिळत नाही. यामुळेच ‘कार वॉशिंग आणि डिटेलिंग सेंटर’ हा सध्याच्या काळातील अत्यंत फायदेशीर आणि सदाबहार चालणारा व्यवसाय बनला आहे. कमी गुंतवणुकीत अधिक नफा मिळवून देणारा हा एक उत्तम पर्याय आहे.

व्यवसायाचे स्वरूप आणि त्याचे प्रकार

या व्यवसायाची सुरुवात तुम्ही दोन प्रकारे करू शकता,

१. स्टेशनरी सेंटर: एका निश्चित जागेवर पाण्याचे कनेक्शन आणि आवश्यक मशीनरी बसवून सेंटर सुरू करणे.

२. डोअरस्टेप सर्व्हिस: ग्राहकांच्या घरी किंवा ऑफिसमध्ये जाऊन त्यांची गाडी धुवून देणे. यासाठी कमी जागा आणि कमी खर्चात सुरुवात करता येते.

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आवश्यक गुंतवणूक आणि जागा

हा व्यवसाय अगदी १ ते ३ लाख रुपयांच्या प्राथमिक बजेटमध्ये सहज सुरू करता येतो. यासाठी मुख्य रस्त्याशेजारी किंवा निवासी भागाजवळ ५०० ते १००० स्क्वेअर फूट जागा पुरेशी असते, जिथे गाड्या सहज ये-जा करू शकतील.

लागणारी प्रमुख यंत्रसामग्री

कमी बजेटमध्ये सुरुवात करण्यासाठी खालील मूलभूत गोष्टींची आवश्यकता असते:

  • हाय-प्रेशर कार वॉशर मशीन: (गाडीवरील माती आणि कडक डाग काढण्यासाठी).
  • व्हॅक्यूम क्लीनर: (कारच्या आतील भाग स्वच्छ करण्यासाठी).
  • एअर कॉम्प्रेसर आणि फोम लान्स: (गाडीला पांढरा फेसाळ लूक देऊन वेगाने धुण्यासाठी).
  • दर्जेदार केमिकल्स आणि मायक्रोफायबर कपडे: (गाडीवर स्क्रॅच पडू नयेत म्हणून).
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नफा आणि कमाईचे गणित

या व्यवसायात नफ्याचे प्रमाण ५०% ते ६०% पेक्षा जास्त असते. कारण एकदा मशीन खरेदी केल्यावर केवळ पाणी, वीज आणि शॅम्पूचाच खर्च येतो.

  • एका कार वॉशिंगसाठी साधारणपणे ₹३०० ते ₹५०० घेतले जातात.
  • दिवसाला केवळ १० गाड्या धुवूनही तुम्ही दरमहा ₹९०,००० ते ₹१,५०,००० पर्यंतची उलाढाल करू शकता.
  • याशिवाय ‘कार डिटेलिंग’ (पॉलिशिंग, कोटिंग, इंटिरियर क्लिनिंग) च्या माध्यमातून एकाच गाडीकडून ₹३,००० ते ₹१०,००० पर्यंत कमाई करता येते.
मार्केटिंग आणि यशाची गुरुकिल्ली

व्यवसाय यशस्वी करण्यासाठी सुरुवातीला स्थानिक पातळीवर जाहिरात करणे आवश्यक आहे. सोशल मीडिया (फेसबुक, इंस्टाग्राम) वर गाड्यांचे ‘बिफोर-आफ्टर’ फोटो शेअर करून ग्राहकांना आकर्षित करता येईल. तसेच, सुरुवातीला काही सवलती किंवा ‘मंथली सबस्क्रिप्शन पॅकेज’ दिल्यास ग्राहक तुमच्या सेंटरलाच प्राधान्य देतील. उत्तम सर्व्हिस आणि योग्य दरांच्या जोरावर हा बिझनेस तुम्हाला अल्पावधीत मोठा नफा मिळवून देऊ शकतो.

Web Title: Car washing detailing business tips automobile news marathi

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Published On: Jun 28, 2026 | 08:43 PM

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