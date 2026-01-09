IPL 2026 : IPL मध्ये मुस्तफिजूर रहमान मालामाल! जाणून घ्या बंदीपूर्वी केली ‘इतकी’ कमाई

Earnings of Mustafizur Rahman : अलिकडचे बांगलादेशी वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजुर रहमानला आयपीएलमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे.आयपीएल मिनी-लिलावात त्याला कोलकाता नाईट रायडर्सने त्याला ९.२० कोटी रुपये खर्च करून आपल्या संघात घेतले होते. बांगलादेशात हिंदू अल्पसंख्याकांवरील हिंसाचारानंतर, देशात बांगलादेशी नागरिक आणि बांगलादेशी खेळाडूंविरुद्ध संताप वाढला आणि त्याचा परिणाम आयपीएलवर देखील झालेला दिसून आला परिणामी बीसीसीआयकडून त्याला आगामी हंगामातून मुक्त करण्याचा आदेश जारी करण्यात आला. आता मुस्तफिजुर रहमान आगामी आयपीएल हंगामात खेळताना दिसणार नाही. तर, त्याच्या संपूर्ण आयपीएल कारकिर्दीबद्दल आणि त्यात सहभागी होताना त्याने आजवर किती पैसे कमवले याबद्दल जाणून घेऊया.
मुस्तफिजूर रहमान पहिल्यांदा २०१६ मध्ये आयपीएलमध्ये खेळताना दिसला होता. त्याला सनरायझर्स हैदराबाद संघाने १.४० कोटी रुपयांना आपल्या संघात घेतले होते. पुढच्या हंगामात तो त्याच फ्रँचायझीसोबत देखील दिसला होता. आयपीएल २०१७ साठी, एसआरएच संघाने त्याला त्याच रकमेत कायम ठेवले होते.
पहिल्या दोन हंगामात हैदराबादकडून खेळलेला मुस्तफिजूर रहमान आयपीएल २०१८ मध्ये मुंबई इंडियन्समध्ये सामील झाला होता, जिथे त्याला फ्रँचायझीकडून २.२० कोटी रुपयांची मोठी फी मिळाली होती.
आयपीएल २०१८ नंतर, मुस्तफिजूर रहमान पुढील दोन हंगामात गैरहजर राहिला होता. तथापि, तो आयपीएल २०२१ मध्ये आयपीएलमध्ये परतला. यावेळी, त्याच्यासाठी राजस्थान रॉयल्सने बोली लावली होती. फ्रँचायझीकडून त्याला १ कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आले होते. मुस्तफिजूर रहमान २०२२ आणि २०२३ च्या आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्स संघाचा भाग राहिला होता, जिथे त्याला दरवर्षी संघाकडून २ कोटी (२.२ कोटी) फी मिळत होती.
मुस्तफिजूर रहमान २०२४ मध्ये शेवटचा आयपीएलमध्ये खेळताना दिसला होता. त्या काळात तो चेन्नई सुपर किंग्जकडून खेळला होता. त्याला २.२ कोटी फी मिळाली होती. तो २०२५ मध्ये खेळू शकला नव्हता होता. २०२६ च्या आयपीएलमध्ये केकेआरने मुस्तफिजूर रहमान त्याला २०२६ च्या आयपीएलसाठी ₹९.२० कोटी (९.२० कोटी) मध्ये आपल्या ताफ्यात घेतले होते. तथापि, त्याच्या सुटकेनंतर, त्याला आता हे पेमेंट मिळणार नाही. आतापर्यंत, मुस्तफिजूर रहमानने एकूण सात आयपीएल हंगामात भाग घेतला असून त्याला ₹१२ कोटी फी मिळालेली आहे.
मुस्तफिजुर रहमानने आतापर्यंत त्याच्या आयपीएल कारकिर्दीत एकूण ६० सामने खेळलेले आहेत. रहमानने ६० डावांमध्ये २८.४५ च्या सरासरीने ६५ विकेट्स काढल्या आहेत.