Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • According To Robin Uthappa Interest In Icc Tournaments Is Decreasing

T20 World Cup 2026 : ICC स्पर्धांमधील रस होतोय कमी! भारताच्या ‘या’ माजी फलंदाजाने खंत व्यक्त करत दिला ‘हा’ सल्ला 

आयसीसी स्पर्धांमध्ये लोकांचा रस कमी होत असल्याचे मत भारताचा माजी खेळाडू रॉबिन उथप्पाने व्यक्त केले आहे. तसेच या स्पर्धेमधील चमक कायम ठेवण्यासाठी प्रशासकीय दृष्टिकोनातून बदल आवश्यक असल्याचे त्याने म्हटले आहे.

Updated On: Jan 09, 2026 | 02:02 PM
T20 World Cup 2026: Interest in ICC tournaments is decreasing! This former Indian batsman expressed his concern and offered 'this' suggestion.
Follow Us:
Follow Us:

Robin Uthappa’s statement regarding the ICC tournament : आयसीसी (आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) स्पर्धांमध्ये लोकांचा रस कमी होत चालला आहे. तसेच या स्पर्धेमधील चमक कायम ठेवण्यासाठी प्रशासकीय दृष्टिकोनातून बदल आवश्यक असल्याचा  सल्ला देखील भारताचा माजी फलंदाज रॉबिन उथप्पाने दिला आहे. सध्याच्या क्रिकेट कॅलेंडरमध्ये १० महिन्यांत तीन विश्वचषक स्पर्धा आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये महिला एकदिवसीय विश्वचषक २०२५ स्पर्धा सप्टेंबर ते नोव्हेंबर दरम्यान खेळवण्यात आली. आता, पुरुषांचा टी२० विश्वचषक ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च २०२६ दरम्यान खेळला जाणार आहे.  महिला टी२० विश्वचषक नंतर जून-जुलैमध्ये महिला टी२० विश्वचषक होईल. मला वाटते की खेळ प्रशासकीय दृष्टिकोनातून विकसित झाला पाहिजे, असे उथप्पानी एसए२० दरम्यान निवडक पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले.

हेही वाचा : Jay Shah ने आणखी एकदा जिंकली रोहित शर्माच्या चाहत्यांची मनं! हिटमॅनची रिअ‍ॅक्शन पाहण्यासारखी, Video Viral

आयसीसी स्पर्धा दरवर्षी आयोजित केल्या जातात. चाहते आणि प्रेक्षकांसाठी याचे काय मूल्य आहे? प्रामाणिकपणे आणि आदराने सांगायचे तर, त्यांच्याबद्दल काहीही नवीन नाही आणि त्यांची चमक कमी होत चालली आहे. उथप्पा सध्या एसए-२० मध्ये समालोचन करत आहे. त्यांचे असे मत होते की दोन आयसीसी स्पर्धांमध्ये त्यांचे महत्त्व टिकवून ठेवण्यासाठी काही अंतर असले पाहिजे. मला वाटते की आयसीसी चॅम्पियनशिपची नवीनता कायम राहिली पाहिजे. हे केवळ खेळाडूंसाठीच नाही तर चाहते आणि प्रेक्षकांसाठी देखील महत्त्वाचे स्पर्धा आहेत. त्यांना काही महत्त्व असले पाहिजे. त्यामध्ये काही बदल व्हायला हवेत. आपण दरवर्षी आयसीसी स्पर्धा आयोजित करू शकत नाही.

हेही वाचा : IPL 2026 : नवा सिझन, नवे ठिकाण! Virat Kohli बंगळुरूमध्ये नाही खेळणार… RCB चा होम वेन्यू बदलणार

विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये सर्फराज खानचे जलद अर्धशतक

विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२०२६ च्या सातव्या फेरीत गुरुवारी सरफराज खानने इतिहास रचला आहे.पंजाबसारख्या बलाढ्य संघाविरुद्ध खेळताना सर्फराजने फक्त १५ चेंडूचा सामना करत अर्धशतक झळकावले आहे, लिस्ट ए क्रिकेट इतिहासात त्याच्या आधी कोणत्याही भारतीय फलंदाजाला हा पराक्रम करता आलेला नाही.भारताने १३ जुलै १९७४ रोजी हेडिंग्ले येथे इंग्लंडविरुद्ध पहिला लिस्ट ए सामना खेळला. हा पहिलाच एकदिवसीय सामना होता. ५१ वर्षांत कोणत्याही भारतीय फलंदाजाने हा पराक्रम करता आलेला नाही.

Web Title: According to robin uthappa interest in icc tournaments is decreasing

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 02:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला टाटा-बायबाय! ‘या’ संघाची लागली लॉटरी; टी-२० विश्वचषकाच्या व्यासपीठावर दाखवणार ताकद 
1

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशला टाटा-बायबाय! ‘या’ संघाची लागली लॉटरी; टी-२० विश्वचषकाच्या व्यासपीठावर दाखवणार ताकद 

Bangladesh Cricket News: मोठी बातमी! बांगलादेश संघ टी-२० वर्ल्ड कपमधून बाहेर; क्रिकेट विश्वात खळबळ
2

Bangladesh Cricket News: मोठी बातमी! बांगलादेश संघ टी-२० वर्ल्ड कपमधून बाहेर; क्रिकेट विश्वात खळबळ

T20 World Cup 2026 : ‘मला एक विचित्र भावना…’ टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडण्यावर माजी कर्णधार रोहित शर्मा स्पष्टच बोलला 
3

T20 World Cup 2026 : ‘मला एक विचित्र भावना…’ टी-२० विश्वचषकातून बाहेर पडण्यावर माजी कर्णधार रोहित शर्मा स्पष्टच बोलला 

बांग्लादेशची T20 World Cup 2026 ची मागणी ICC ने फेटाळली! अंतिम निर्णय घेण्यासाठी क्रीडा सल्लागार बांगलादेशच्या खेळाडूंना भेटणार
4

बांग्लादेशची T20 World Cup 2026 ची मागणी ICC ने फेटाळली! अंतिम निर्णय घेण्यासाठी क्रीडा सल्लागार बांगलादेशच्या खेळाडूंना भेटणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM