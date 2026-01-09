MI vs RCB : ओपनिंग सामन्यात कशी असेल नवी मुंबईची खेळपट्टी? डीवाय पाटील स्टेडियमवर रंगणार पहिला सामना

WPL २०२६ च्या सुरुवातीच्या सामन्याची कशी असेल खेळपट्टी : महिला प्रीमियर लीग २०२६ ची सुरुवात मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) यांच्यातील एका हाय-प्रोफाइल सामन्याने होईल. सुरुवातीचा सामना नवी मुंबईतील डॉ. डीवाय पाटील स्टेडियमवर होणार आहे. गतविजेत्या म्हणून, हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील मुंबई इंडियन्स २०२५ चे विजेतेपद जिंकल्यानंतर त्यांचा मजबूत फॉर्म सुरू ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवून आत्मविश्वासाने स्पर्धेची सुरुवात करेल. २०२४ मध्ये ट्रॉफी जिंकणाऱ्या स्मृती मानधना यांच्या नेतृत्वाखालील बंगळुरू संघही तितकाच उत्साहित असेल आणि गतविजेत्या संघाविरुद्ध विजयाने सुरुवात करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.
दोन्ही संघांकडे अनुभवी स्टार आणि प्रतिभावान तरुण खेळाडूंचा परिपूर्ण समतोल आहे, ज्यामुळे या हंगामातील पहिला सामना रोमांचक झाला आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, मुंबईला थोडीशी आघाडी आहे, त्यांनी सातपैकी चार सामने जिंकले आहेत, तर आरसीबीने तीन जिंकले आहेत.
हवामान सामान्य राहण्याची अपेक्षा आहे, आकाश निरभ्र राहील, तापमान मध्यम राहील आणि पावसाचा धोका कमी असेल. दुसऱ्या डावात दव पडण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे पाठलाग करणाऱ्या संघांना फायदा होऊ शकतो. खेळपट्टी पारंपारिकपणे फलंदाजीला अनुकूल असते, पहिल्या डावातील धावसंख्या साधारणपणे १५०-१६० च्या आसपास असते.
हेली मॅथ्यूज, नताली सायव्हर ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (सी), अमनजोत कौर, अमेलिया केर, जी कमलिनी (वके), शबनीम इस्माईल, सायका इशाक, सजीवन सज्जना, संस्कृती गुप्ता, पूनम खेमनार
स्मृती मानधना (कर्णधार), नदीन डी क्लार्क, श्रेयंका पाटील, पूजा वस्त्राकर, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), अरुंधती रेड्डी, राधा यादव, जॉर्जिया वॉल, लॉरेन बेल, गौतमी नाईक, लिन्से स्मिथ.
Champions set the tone in a blockbuster opener! 🤩🔥👊 Who will win the opening fixture of TATA WPL 2026?👀#TATAWPL 👉 #MIvRCB 👉 FRI, 9 JAN, 6:00 PM pic.twitter.com/dOHfZTd9PZ — Star Sports (@StarSportsIndia) January 9, 2026
मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यातील महिला प्रीमियर लीग २०२६ च्या उद्घाटन सामन्याचा टॉस ९ जानेवारी रोजी संध्याकाळी ७:०० वाजता होईल, सामना ७:३० वाजता सुरू होईल. तुम्ही स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर सामना थेट पाहू शकता, तर जिओहॉटस्टार थेट स्ट्रीमिंग कव्हरेज प्रदान करेल. उद्घाटन समारंभ देखील संध्याकाळी ६:४५ वाजता होईल, ज्यामध्ये गायक हनी सिंग आणि अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिस यांचे सादरीकरण असेल.