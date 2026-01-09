Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • Mi Vs Rcb How Will The Navi Mumbai Pitch Be In The Opening Match The First Match Will Be Played At Dy Patil Stadium

MI vs RCB : ओपनिंग सामन्यात कशी असेल नवी मुंबईची खेळपट्टी? डीवाय पाटील स्टेडियमवर रंगणार पहिला सामना

सुरुवातीचा सामना नवी मुंबईतील डॉ. डीवाय पाटील स्टेडियमवर होणार आहे. नवी मुंबईची खेळपट्टी कशी असणार आहे यासंदर्भात या लेखामध्ये सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे, त्याचबरोबर दोन्ही संघाच्या प्लेइंग 11 वर नजर टाका.

Updated On: Jan 09, 2026 | 02:01 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

WPL २०२६ च्या सुरुवातीच्या सामन्याची कशी असेल खेळपट्टी : महिला प्रीमियर लीग २०२६ ची सुरुवात मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू (RCB) यांच्यातील एका हाय-प्रोफाइल सामन्याने होईल. सुरुवातीचा सामना नवी मुंबईतील डॉ. डीवाय पाटील स्टेडियमवर होणार आहे. गतविजेत्या म्हणून, हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील मुंबई इंडियन्स २०२५ चे विजेतेपद जिंकल्यानंतर त्यांचा मजबूत फॉर्म सुरू ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवून आत्मविश्वासाने स्पर्धेची सुरुवात करेल. २०२४ मध्ये ट्रॉफी जिंकणाऱ्या स्मृती मानधना यांच्या नेतृत्वाखालील बंगळुरू संघही तितकाच उत्साहित असेल आणि गतविजेत्या संघाविरुद्ध विजयाने सुरुवात करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे.

हेड टू हेड रेकॉर्ड

दोन्ही संघांकडे अनुभवी स्टार आणि प्रतिभावान तरुण खेळाडूंचा परिपूर्ण समतोल आहे, ज्यामुळे या हंगामातील पहिला सामना रोमांचक झाला आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, मुंबईला थोडीशी आघाडी आहे, त्यांनी सातपैकी चार सामने जिंकले आहेत, तर आरसीबीने तीन जिंकले आहेत.

Jay Shah ने आणखी एकदा जिंकली रोहित शर्माच्या चाहत्यांची मनं! हिटमॅनची रिअ‍ॅक्शन पाहण्यासारखी, Video Viral

खेळपट्टी आणि हवामान अहवाल

हवामान सामान्य राहण्याची अपेक्षा आहे, आकाश निरभ्र राहील, तापमान मध्यम राहील आणि पावसाचा धोका कमी असेल. दुसऱ्या डावात दव पडण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे पाठलाग करणाऱ्या संघांना फायदा होऊ शकतो. खेळपट्टी पारंपारिकपणे फलंदाजीला अनुकूल असते, पहिल्या डावातील धावसंख्या साधारणपणे १५०-१६० च्या आसपास असते.

मुंबई संघाची संभाव्य प्लेइंग ११ 

हेली मॅथ्यूज, नताली सायव्हर ब्रंट, हरमनप्रीत कौर (सी), अमनजोत कौर, अमेलिया केर, जी कमलिनी (वके), शबनीम इस्माईल, सायका इशाक, सजीवन सज्जना, संस्कृती गुप्ता, पूनम खेमनार

बंगळुरू संघाची संभाव्य प्लेइंग ११ 

स्मृती मानधना (कर्णधार), नदीन डी क्लार्क, श्रेयंका पाटील, पूजा वस्त्राकर, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), अरुंधती रेड्डी, राधा यादव, जॉर्जिया वॉल, लॉरेन बेल, गौतमी नाईक, लिन्से स्मिथ.

सामना कधी आणि कुठे पाहायचा?

मुंबई इंडियन्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू यांच्यातील महिला प्रीमियर लीग २०२६ च्या उद्घाटन सामन्याचा टॉस ९ जानेवारी रोजी संध्याकाळी ७:०० वाजता होईल, सामना ७:३० वाजता सुरू होईल. तुम्ही स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर सामना थेट पाहू शकता, तर जिओहॉटस्टार थेट स्ट्रीमिंग कव्हरेज प्रदान करेल. उद्घाटन समारंभ देखील संध्याकाळी ६:४५ वाजता होईल, ज्यामध्ये गायक हनी सिंग आणि अभिनेत्री जॅकलिन फर्नांडिस यांचे सादरीकरण असेल.

Web Title: Mi vs rcb how will the navi mumbai pitch be in the opening match the first match will be played at dy patil stadium

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 09, 2026 | 02:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली
1

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 
2

UPW vs MI WPL 2026 : अमेलिया केरचा WPL मध्ये करिश्मा! अशी कामगिरी करणारी ती जगातील पहिलीच खेळाडू; वाचा सविस्तर 

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने TOSS जिंकून घेतला प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय; DC करणार फलंदाजी
3

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने TOSS जिंकून घेतला प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय; DC करणार फलंदाजी

 रणजी ट्रॉफी 2025-026 च्या दुसऱ्या फेरीपूर्वी मुंबईला झटका! ‘या’ स्टार फलंदाजाची स्पर्धेतून माघार
4

 रणजी ट्रॉफी 2025-026 च्या दुसऱ्या फेरीपूर्वी मुंबईला झटका! ‘या’ स्टार फलंदाजाची स्पर्धेतून माघार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

Jan 18, 2026 | 02:35 AM
जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

Jan 18, 2026 | 12:30 AM
Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Jan 17, 2026 | 11:23 PM
फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

Jan 17, 2026 | 10:11 PM
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

Jan 17, 2026 | 09:39 PM
Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Jan 17, 2026 | 09:29 PM
Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Uday Samant on UBT: “गिरे तो भी टांग उपर”, उदय सामंत यांची ‘उबाठा’वर बोचरी टीका; महापालिका निकालावर मांडली रोखठोक भूमिका

Jan 17, 2026 | 09:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM