IND vs NZ 4th T20I : ‘सुधारित मानसिकतेमुळे अर्धशतकी खेळी…’, चौथ्या सामन्यात स्फोटक खेळी करणाऱ्या शिवम दुबेने केला मोठा खुलासा 

चौथ्या टी20 सामन्यात न्यूझीलंड संघाने दिलेल्या २१६ धावांचा पाठलाग करताना भारताकडून शिवम दुबेने २३ चेंडूत ६५ धावा केल्या होत्या. यावर दुबेने सुधारित मानसिकतेनेच एक चांगला क्रिकेटपटू बनवण्यास मदत झाल्याचे सांगितले आहे.

Updated On: Jan 30, 2026 | 03:51 PM
IND vs NZ 4th T20I: 'A half-century innings due to an improved mindset...', Shivam Dube, who played an explosive innings in the fourth match, made a big revelation.

शिवम दुबे(फोटो-सोशल मीडिया)

IND vs NZ 4th T20I : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात पाच सामन्यांची टी-२० मालिका खेळली जात आहे. या मालिकेतील चौथा सामना आज विशाखापट्टणम येथील ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला गेला. या सामन्यात भारताचा ५० धावांनी पराभव झाला. असे असले तरी  लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या भारतीय संघ अडचणीत असताना शिवम दुबेने २३ चेंडूत ३ चौकार आणि ७ षटकारांच्या मदतीने ६५ धावा केल्या होत्या. या खेळीबाबत त्याने मोठा खुलासा केला आहे.

हेही वाचा : MI vs GG, WPL 2026 : आज मुंबई इंडियन्स आणि गुजरात जायट्स यांच्यात अस्तित्वाची लढाई! दोन्ही संघाचे प्लेऑफवर असेल लक्ष्य

भारतीय अष्टपैलू शिवम दुबेने वेगवान गोलंदाजीविरुद्ध उत्तम आरामदायी भावना दाखवली, विशाखापट्टणममधील एका आनंददायी रात्री न्यूझीलंडविरुद्ध २३ चेंडूत ६५ धावा केल्या. त्याने त्याच्या सुधारित मानसिकतेनेच एक चांगला क्रिकेटपटू बनवण्यास मदत झाल्याचे सांगितले.

दुबेने लेग स्पिनर ईश सोधीला एका षटकात २९ धावा ठोकल्याने त्याचे लक्ष अधिक वेधून घेतले जाईल यात शंका नाही, परंतु वेगवान गोलंदाज जेकब डफी आणि मॅट हेन्री यांना मारलेले त्याचे तीन षटकारही तितकेच महत्त्वाचे होते. हे स्पष्ट संकेत होते की, तो आता फक्त फिरकीपटूंना लक्ष्य करत नाही तर वेगवान गोलंदाजांविरुद्ध मोठे फटकेही मारू शकतो.  उच्च स्तरावर त्याच्या सातत्यपूर्ण खेळामुळे त्याला यात मदत झाली. हे सर्व माझ्या कठोर परिश्रमाचे परिणाम आहे. अशा परिस्थितीत सातत्याने सामने खेळणे, आणि फलंदाजी करणे यामुळे माझी मानसिकता सुधारत आहे. त्यामुळे पुढे काय होणार आहे आणि गोलंदाज जेव्हा मला गोलंदाजी करतात तेव्हा ते काय विचार करतात हे मला समजू लागले आहे.

दुबेने या मालिकेत नियमितपणे गोलंदाजी केली आहे, परंतु या सामन्यात त्याला चेंडू देण्यात आला नाही, कारण भारताने पाच प्रमुख गोलंदाजांना मैदानात उतरवले आणि अष्टपैलू हार्दिक पंड्यालाही गोलंदाजी करण्याची संधी मिळाली नाही. दुबे म्हणाला, हे माझ्या फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्हीची गुरुकिल्ली आहे. गौती भाई (गौतम गंभीर) आणि सूर्य भाई (सूर्यकुमार यादव) यांच्यामुळे मी गोलंदाजी करू शकतो. त्यांनी मला गोलंदाजी करण्याची संधी दिली आहे. म्हणून, जेव्हा तुम्ही गोलंदाजी करता तेव्हा तुम्ही थोडे चतुर बनता. मी त्यावरही काम करत आहे आणि काही अधिक कौशल्ये विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. दुबेने कबूल केले की, गेल्या काही महिन्यांत नियमित खेळण्याचा वेळ मिळाल्याने तो क्रिकेटपटू म्हणून खूप हुशार झाला आहे.

हेही वाचा : माजी क्रिकेटपटूच्या विधानाने खळबळ, T20 World Cup 2026 मध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना होणार नाही?

खेळाडू स्वतःमध्ये सुधारणा करतात

मी खूप मेहनत केली आहे. मला गोलंदाजी, फलंदाजी आणि सर्वकाही करण्याची संधी मिळाली आहे. तर, अनुभव नावाची एक गोष्ट आहे, आणि मी ती मिळवली आहे, आणि ती मला योग्य दिशेने घेऊन जात आहे. सर्व खेळाडू आणि संघ स्वतः मध्ये सुधारणा करत राहतात. मग मी कसा सारखा राहू शकतो ? मी पुढच्या प्रत्येक सामन्यात थोडा चांगला आणि आणखी हुशार होण्याचा प्रयत्न करतो. दुबेचा असा विश्वास आहे की वेगवान गोलंदाजांविरुद्ध अधिक आरामात खेळल्याने त्याला विरोधी संघावर अधिक दबाव आणण्यास मदत होते.

Published On: Jan 30, 2026 | 03:51 PM

