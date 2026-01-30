Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

MI vs GG, WPL 2026 : आज मुंबई इंडियन्स आणि गुजरात जायट्स यांच्यात अस्तित्वाची लढाई! दोन्ही संघाचे प्लेऑफवर असेल लक्ष्य

महिला प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये आज मुंबई इंडियन्स आणि गुजरात जायंट्स यांच्यात सामना होणार आहे. प्लेऑफमध्ये आपले स्थान निश्चित करण्यासाठी दोन्ही संघ प्रयत्न करताना दिसणार आहेत.

Jan 30, 2026
हरमनप्रीत कौर आणि अॅशले गार्डनर(फोटो-सोशल मीडिया)

MI vs GG, WPL 2026 : महिला प्रीमियर लीग २०२६ मध्ये आज मुंबई इंडियन्स आणि गुजरात जायंट्स आमनेसामने असणार आहे. तेव्हा प्लेऑफमध्ये आपले स्थान निश्चित करण्यासाठी दोन्ही संघांसाठी हा एक महत्त्वाचा सामना असणार आहे. गुजरात जायंट्स हा सामना जिंकून सलग दुसऱ्यांदा महिला प्रीमियर लीग प्लेऑफमध्ये स्थान निश्चित करण्याचा प्रयत्न करतील. गुजरात जायंट्स सध्या आठ गुणांसह आणि ०.२७१ च्या नेट रन रेटसह पॉइंट टेबलमध्ये दुसऱ्या स्थानावर आहे. ते मुंबई इंडियन्स (सहा गुण, नेट रन रेट +०.१४६) आणि दिल्ली कॅपिटल्स (सहा गुण, नेट रन रेट -०.१६४) पेक्षा दोन गुणांनी पुढे आहेत.

हेही वाचा : माजी क्रिकेटपटूच्या विधानाने खळबळ, T20 World Cup 2026 मध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना होणार नाही?

गुजरात जायंट्सचे भवितव्य आता त्यांच्याच हातात आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्त्वाखालील मुंबई इंडियन्सवर विजय मिळवल्याने त्यांना डब्ल्यूपीएल प्लेऑफमध्ये स्थान मिळेल, तर विक्रमी फरकाने विजय मिळवल्याने ते थेट अंतिम फेरीत पोहोचू शकतात. तथापि, अगदी कमी पराभवामुळेही जायंट्सचा प्रवास संपुष्टात येऊ शकतो. जरी गुजरात जायंट्स आज मुंबई इंडियन्सकडून पराभूत झाले तरी त्यांना प्लेऑफमध्ये पोहोचण्याची थोडीशी संधी आहे, परंतु जर यूपी वॉरियर्सने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू आणि त्यानंतर गुरुवारी दिल्ली कॅपिटल्सचा पराभव केला तरच ते शक्य होईल. गुजरात जायंट्सने मुंबई इंडियन्सविरुद्धचे त्यांचे मागील सर्व आठ सामने गमावले आहेत. ज्यामुळे कर्णधार अॅशले गार्डनरचे काम आणखी कठीण झाले आहे.

संघ हा पराभवाचा सिलसिला संपवण्यासाठी दृढनिश्चयी असेल, परंतु मुंबई इंडियन्स देखील त्यांचा विक्रम सुधारण्यासाठी कोणतीही कसर सोडणार नाही. गुजरात जायंट्स सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. अनुभवी सोफी डेव्हिनच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे त्यांनी मागील सामन्यात दिल्ली कॅपिटल्सचा तीन धावांनी पराभव केला. मुंबई इंडियन्सने मागील सामन्यात आरसीबीचा १५ धावांनी पराभव केला, ज्यामुळे त्यांचे मनोबल निश्चितच उंचावेल. मुंबई इंडियन्ससाठी मागील सामन्यात, नॅट सायव्हर ब्रंटने या स्पर्धेच्या इतिहासातील पहिले शतक झळकावले. तिने हेली मॅथ्यूजसह संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. मॅथ्यूजनेही चेंडूने आपला ठसा उमटवला आणि तीन महत्त्वाच्या विकेट्स घेतल्या. मुंबई इंडियन्सना या दोन परदेशी खेळाडूंकडून अशाच कामगिरीची अपेक्षा असेल.

एमआयचा रन रेट सर्वोत्तम मुंबई इंडियन्ससाठी एक सकारात्मक पैलू म्हणजे प्लेऑफ स्थानाच्या शर्यतीत सर्व संघांमध्ये त्यांचा नेट रन रेट सर्वोत्तम आहे. अशा परिस्थितीत, जर गुण बरोबरीत राहिले तर मुंबई इंडियन्सचा फायदा होईल, तर जर गुजरात जायंट्सचा पराभव झाला तर त्यांना कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागेल. जर हरमनप्रीतचा संघ गुजरात जायंट्सविरुद्ध हरला तर त्यांना आशा करावी लागेल की दिल्ली त्यांच्या शेवटच्या लीग सामन्यात यूपी वॉरियर्सविरुद्ध हरेल. अशा परिस्थितीत, नेट रन रेट महत्त्वाचा असेल.

हेही वाचा : IND vs NZ : कॅप्टन सूर्यकुमार यादव संजू सॅमसनचा ‘बॉडीगार्ड’! तिरुवनंतपुरम विमानतळावर झाले भव्य स्वागत; पहा Video

असे आहेत दोन्ही संघ

गुजरात जायंट्स: अॅशले गार्डनर (कर्णधार), डेंनी ट-हॉज, बेथ मुनी (यष्टीरक्षक), भारती फुलमाली, शिवानी सिंग (यष्टीरक्षक), कनिका आहुजा, सोफी डिव्हाईन, किम गर्थ, अनुष्का शर्मा, आयुषी सोनी, काशवी गौतम, राजेश्वरी गायकवाड, जितिमणी कलिता, तनुजा कंवर, रेणुका सिंग ठाकूर

मुंबई इंडियन्स : हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), पूनम खेमनार, हेली मॅथ्यूज, राहिला फिरदौस (यष्टीरक्षक), मिली इलिंगवर्थ, अमनजोत कौर, अमेलिया केर, नाटे सायव्हर-ब्रेट, सजीवना सजना, निकोला केरी, संस्कृती गुप्ता, सायका इशाक, शबनीम इस्माईल, क्रांती रेड्डी, वैष्णवी शर्मा, त्रिवेणी वशिष्ठ.

 

 

Jan 30, 2026

