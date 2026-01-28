IND vs NZ 4th T20I : ‘भारताच्या फलंदाजांना रोखावे…’ चौथ्या T20I सामान्यापूर्वी न्यूझीलंडच्या फलंदाजी प्रशिक्षकाचे संघाला आवाहन

Jacob Oram’s statement regarding Indian batsmen : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात पाच सामन्यांची टी-२० मालिका सुरू आहे. या मालिकेतील पहिले तिनही सामने भारताने आपल्या खिशात घातले आणि मालिका ३-० अशी आघाडी घेतली आहे. या मालिकेतील चौथा टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामना बुधवारी विशाखापट्टणम येथे खेळला जाणार आहे.आतापर्यंत खेळाच्या प्रत्येक पैलूवर भारतीय संघाने वर्चस्व गाजवले आहे.दरम्यान, अभिषेक शर्मा, इशान किशन आणि सूर्यकुमार यादव यांच्या सातत्याने आक्रमक फलंदाजीमुळे न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांना संयम राखणे कठीण होत आहे. परंतु, गोलंदाजी प्रशिक्षक जेकब ओराम यांनी खेळाडूंना आव्हान स्वीकारण्याचा आणि ते हाताळण्याचे मार्ग शोधण्याचा सल्ला दिला. गेल्या तीन टी-२० सामन्यांमध्ये सुमारे २५० च्या स्ट्राईक रेटने सातत्याने धावा काढत, या तीन भारतीय टॉप-ऑर्डर फलंदाजांनी न्यूझीलंडच्या गोलंदाजी आक्रमणाची कठीण परीक्षा घेतली आहे.
ओराम यांनी सामन्यापूर्वीच्या पत्रकार परिषदेत सांगितले की, मैदानावर थोडी गोंधळ उडाला आहे, चेंडू नेहमीच सीमाबाहेर जात आहे. अशा परिस्थितीत, तुमच्या योजना राबवताना संयम आणि नियंत्रण राखणे महत्त्वाचे आहे. पण मी पुन्हा सांगेन, हा शिकण्याच्या प्रक्रियेचा एक भाग आहे. भारतीय फलंदाज ज्या सहजतेने मोठे फटके खेळत आहेत ते पाहून ओरामला श्रीलंकेचा महान फलंदाज सनथ जयसूर्याची आठवण येते. जयसूर्या १९९० ते २००० च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत अशाच प्रकारे आक्रमक फलंदाजी करत असे. त्या काळात श्रीलंकेचा जयसूर्याही असेच काहीतरी करत होता आणि मला वाटते की ही खेळाची नैसर्गिक प्रगती आहे. गोलंदाजांना अनेकदा जुळवून घ्यावे लागते आणि सध्या आमच्यासाठी हेच आव्हान आहे.
ओरामचे शब्द जलद गोलंदाज लॉकी फग्र्युसन यांनीही प्रतिध्वनीत केले, ज्याने बुधवारी चौथ्या टी-२० पूर्वी नेटमध्ये कठोर सराव केला. फर्ग्युसन म्हणाला, हो, तो (अभिषेक शर्मा) चांगली फलंदाजी करत आहे. तो आत्मविश्वासाने भरलेला आहे आणि काही उत्तम शॉट्स खेळत आहे. आम्ही खेळाडूंना हे करताना पाहिले आहे. आढावा घेणे, त्याच्या काही कमकुवतपणा शोधणे आणि आमच्याकडून आक्रमक क्रिकेट खेळणे महत्वाचे आहे. तो उत्तम फॉर्ममध्ये आहे यात शंका नाही. म्हणून कधीकधी त्याला स्ट्राईकपासून दूर ठेवणे, दुसऱ्या टोकाला पाठवणे आणि दुसऱ्या फलंदाजाला गोलंदाजी करणे चांगले असते.