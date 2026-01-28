Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • American Citizens Mocking Ice By Putting His Passport On His Head

डोनाल्ड ट्रम्पचा अमेरिकेत दरारा! थेट कपाळावर पासपोर्ट चिटकवून फिरतायेत लोक VIDEO VIRAL

America Social Media Trend : सोशल मीडियावर अमेरिकेतील एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये एक व्यक्ती आपल्या कपाळावर पासपोस्ट चिटकवून फिरत आहे. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्ह्यूज मिळाले असून डिसेंबरपासून हा ट्रेंड सुरु आहे.

Updated On: Jan 28, 2026 | 05:40 PM
American citizens mocking ICE by putting his passport on his head

डोनाल्ड ट्रम्पचा अमेरिकेत दरारा! थेट कपाळावर पासपोर्ट चिटकवून फिरतायेत लोक VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • अमेरिकन लोकांनी घेतला इमिग्रेशन कारवाईचा धसका
  • कपाळावर पासपोर्ट चिटकवून फिरतायत लोक
  • काय आहे व्हायरल व्हिडिओमागचं सत्य?
America Viral Video : सोशल मीडियावर अमेरिकेतील एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये एक नागरिक कपाळावर पासपोर्ट चिकटवून फिरत आहे. हा ट्रेंड गेल्या डिसेंबर महिन्यापासून सुरु झाला असून याचा उद्देश अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांच्या इमिग्रेशन पॉलिसीला आणि ICE अधिकाऱ्यांच्या जबरदस्तीच्या कारवाईला विरोध करण्याचा आहे. ट्रम्प प्रशासानाविरोधात अमेरिकी नागरिकांमध्ये संताप उफळळा आहे.

अमेरिकेत इमिग्रेशनच्या नावाखाली रक्ताचा खेळ? गोळीबारात एकाचा मृत्यू, २ वर्षाची चिमुकलीही ताब्यात

गेल्या महिन्यांपासून ट्रम्प प्रशासनाने बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरोधीत (Illegal Immigration) कारवाई कडक केली असून लोकांना जबरदस्तीने ताब्यात घेतले जात आहे. काही घटनांमध्ये लोकांवर गोळीबार करण्यात आला आहे, लहान मुलांनाही ताब्यात घेण्यात आले आहे, गरदोर महिलांवर जबरदस्ती करण्यात आली आहे. यामुळे लोकांमध्ये भिती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. यामुळे लोक ट्रम्प सरकारविरोधात तीव्र निदर्शने करत आहेत.

सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओला ७ दशलक्षाहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहे. यामध्ये व्हिडिओ बनवणाऱ्याने म्हटले आहे की, ही आमच्या फिरण्याची पद्धत आहे. आम्हाला कोणी तुम्ही अमेरिकेचे नागरिक आहात का हे विचारण्यापूर्वीच पासपोर्ट पाहून त्यांच्या लक्षात येईल. यामुळे आम्ही कपाळावर असेच पासपोर्ट लावून फिरत आहोत. मिनियापोलिसमध्ये इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एन्फोर्समेंट (ICE) च्या जबरदस्तीच्या कारवाईला विरोध करण्यासाठी लोकांनी हे पाऊल उचलले आहे. अलीकडेच आसीई अधिकाऱ्यांच्या कारवाईत दोन जमांचा मृत्यू झाला होता. यामुळे लोक जबरस्तीच्या कारवाईविरोधात रस्त्यांवर उतरले आहेत.

१ लाखहून अधिक लोकांना केले डिपोर्ट

अमेरिकेच्या सरकारी आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये सुमारे ६ लाख २२ हजार लोकांना हद्दपार करण्यात आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणेज गुन्हेगारीशी संबंध नसलेल्यांनाही डिपोर्ट केले जात आहे. इमिग्रेशन अँड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) विभाने आतापर्यंत अनेकांना अटक केली आहे. येत्या २०२६ मध्ये इमिग्रेशन धोरण अधिक कडक होऊन मास डिपोर्टेशन होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

व्हायरल व्हिडिओ

अमेरिकेत इमिग्रेशन कारवाईत हिंसाचार ; ICE अधिकाऱ्याच्या गोळीबारात एक महिला ठार, VIDEO

Web Title: American citizens mocking ice by putting his passport on his head

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 28, 2026 | 05:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US Winter Storm 2026: समुद्राच्या पोटात वाढतोय ‘बर्फाळ राक्षस’! अमेरिकेवर ‘बॉम्ब सायक्लोन’चे संकट; 18 राज्यांत आणीबाणी
1

US Winter Storm 2026: समुद्राच्या पोटात वाढतोय ‘बर्फाळ राक्षस’! अमेरिकेवर ‘बॉम्ब सायक्लोन’चे संकट; 18 राज्यांत आणीबाणी

India-EU व्यापार कराराने अमेरिकेला झोंबली मिरची; ट्रम्प यांच्या मंत्र्याचा जळफळाट, म्हणाले ‘भारत फायद्यात…
2

India-EU व्यापार कराराने अमेरिकेला झोंबली मिरची; ट्रम्प यांच्या मंत्र्याचा जळफळाट, म्हणाले ‘भारत फायद्यात…

Doomsday Clock 2026: फक्त 85 सेकंद उरले! डूम्सडे क्लॉकचा धोक्याचा इशारा; मानवजात विनाशाच्या उंबरठ्यावर
3

Doomsday Clock 2026: फक्त 85 सेकंद उरले! डूम्सडे क्लॉकचा धोक्याचा इशारा; मानवजात विनाशाच्या उंबरठ्यावर

NASA Plane Crash : लॅंडिग गियर फेल झाले अन्…; नासाच्या विमानाचा भयंकर अपघात; अंगावर काटा आणणार VIDEO
4

NASA Plane Crash : लॅंडिग गियर फेल झाले अन्…; नासाच्या विमानाचा भयंकर अपघात; अंगावर काटा आणणार VIDEO

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
डोनाल्ड ट्रम्पचा अमेरिकेत दरारा! थेट कपाळावर पासपोर्ट चिटकवून फिरतायेत लोक VIDEO VIRAL

डोनाल्ड ट्रम्पचा अमेरिकेत दरारा! थेट कपाळावर पासपोर्ट चिटकवून फिरतायेत लोक VIDEO VIRAL

Jan 28, 2026 | 05:40 PM
Budget Session 2026: अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू; सुरूवातीपूर्वीच संसदेत रणधुमाळी

Budget Session 2026: अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू; सुरूवातीपूर्वीच संसदेत रणधुमाळी

Jan 28, 2026 | 05:31 PM
Ajit Pawar Plane Crash: ममता बॅनर्जींनंतर आता मल्लिकार्जुन खरगे यांचीही चौकशीची मागणी; नेमकं काय म्हणाले?

Ajit Pawar Plane Crash: ममता बॅनर्जींनंतर आता मल्लिकार्जुन खरगे यांचीही चौकशीची मागणी; नेमकं काय म्हणाले?

Jan 28, 2026 | 05:27 PM
गौरव खन्ना-आकांक्षा चमोला यांच्या नात्यात दुरावा? अभिनेत्रीची पोस्ट चर्चेत, चाहत्यांमध्ये खळबळ

गौरव खन्ना-आकांक्षा चमोला यांच्या नात्यात दुरावा? अभिनेत्रीची पोस्ट चर्चेत, चाहत्यांमध्ये खळबळ

Jan 28, 2026 | 05:24 PM
Ajit Pawar Passed Away : दुर्घटनास्थळी माळरानावर सर्वत्र कागदपत्रांचा खच; ‘कामाचा माणूस’ गेल्याची लोकभावना

Ajit Pawar Passed Away : दुर्घटनास्थळी माळरानावर सर्वत्र कागदपत्रांचा खच; ‘कामाचा माणूस’ गेल्याची लोकभावना

Jan 28, 2026 | 05:13 PM
Citroen Aircross X महागली रे! कोणत्या व्हेरिएंटची किती किंमत वाढली? जाणून घ्या

Citroen Aircross X महागली रे! कोणत्या व्हेरिएंटची किती किंमत वाढली? जाणून घ्या

Jan 28, 2026 | 05:11 PM
मुलींना ‘राष्ट्रप्रेम अभियान’ अंतर्गत स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण! राज्यातील २१ हजारांहून अधिक शाळांमध्ये उपक्रम

मुलींना ‘राष्ट्रप्रेम अभियान’ अंतर्गत स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण! राज्यातील २१ हजारांहून अधिक शाळांमध्ये उपक्रम

Jan 28, 2026 | 05:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM