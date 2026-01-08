Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Tilak Verma किती सामने बाहेर राहणार? T20 World Cup 2026 मध्ये होणार पुनरागमन! जाणून घ्या खेळाडूंची हेल्थ अपडेट

Updated On: Jan 08, 2026 | 01:43 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी भारतीय संघासाठी वाईट बातमी समोर आली आहे. स्टार फलंदाज तिलक वर्मा जखमी झाला आहे आणि त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली आहे. विजय हजारे गट सामन्यासाठी राजकोटमध्ये असलेल्या तिलक वर्मा यांना त्यांच्या कंबरेमध्ये वेदना होत असल्याची तक्रार करण्यात आली आणि त्यांना स्कॅनसाठी रुग्णालयात नेण्यात आले. कंबरेमध्ये वेदना होत असल्याची तक्रार केल्यानंतर, हैदराबादच्या या फलंदाजावर किरकोळ शस्त्रक्रिया करण्यात आली. 

२३ वर्षीय या खेळाडूवर राजकोटमधील एका खाजगी रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. शस्त्रक्रियेनंतर तो काही काळासाठी टीम इंडियाबाहेर राहू शकतो. तथापि, बीसीसीआयने अद्याप या प्रकरणावर अधिकृत निवेदन जारी केलेले नाही. स्पोर्ट्सस्टारच्या मते, तिलक वर्मा २१ जानेवारीपासून नागपूर आणि रायपूर येथे खेळल्या जाणाऱ्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतील पहिले दोन सामने खेळू शकणार नाहीत अशी अपेक्षा आहे. पुढील तीन सामन्यांमधील त्याचा सहभाग त्याच्या तंदुरुस्तीवर अवलंबून असेल.

शेवटच्या सामन्यात Usman Khawaja झाला भावूक, पत्नी राहेलच्या डोळ्यातही अश्रू! सिडनीतील चाहत्यांनी टाळ्यांचा कडकडाटात दिला निरोप

भारताचा पहिला टी-२० विश्वचषक सामना ७ फेब्रुवारी रोजी खेळणार आहे. जर तिलक वर्मा न्यूझीलंडविरुद्धच्या शेवटच्या टी-२० सामन्यासाठी तंदुरुस्त असेल तर भारतीय संघ सुटकेचा नि:श्वास टाकू शकेल. तिलक वर्मा गेल्या काही काळापासून टी-२० क्रिकेटमध्ये भारतासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्यांनी दक्षिण आफ्रिकेत सलग दोन डावात शतके झळकावली. गेल्या वर्षी आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानविरुद्ध भारताच्या विजयातही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

संपूर्ण देश आता तिलक वर्मा यांच्या लवकर बरे होण्याची इच्छा करेल जेणेकरून ते भारताच्या टी-२० विश्वचषकाच्या बचावात योगदान देऊ शकतील. तिलक वर्माने आपल्या टी-२० कारकिर्दीत ४० सामन्यांमध्ये ४९.२९ च्या सरासरीने ११८३ धावा केल्या आहेत, ज्यात दोन शतके आणि सहा अर्धशतकांचा समावेश आहे.

भारतीय संघाचा पहिला विश्वचषकाचा सामना हा यूएसएविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. त्याआधी भारतीय संघाची पाच सामन्यांची न्यूझीलंडविरुद्ध टी20 मालिका होणार आहे. सुर्यकुमार यादव या विश्वचषकामध्ये भारतीय संघाचे नेतृत्व करताना दिसणार आहे. बीसीसीआयने भारतीय संघाची घोषणा केली आहे. यामध्ये आता तिलक वर्मा मागील काही सामन्यामध्ये कमालीची कामगिरी केली आहे. त्याचबरोबर आशिया कप फायनलमध्ये भारताच्या संघाला विजय मिळवून देण्यात त्याचा मोठा वाटा होता.

Published On: Jan 08, 2026 | 01:43 PM

