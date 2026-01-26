Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IND vs NZ : तिलक वर्मा विश्वचषकासाठी तयार, यादिवशी करणार संघामध्ये पुनरागमन! कोणाचा होणार पत्ता कट?

२१ जानेवारीपासून सुरू झालेल्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय आणि टी२० मालिकेतून तिलक वर्माला बाहेर काढण्यात आले. तिलक न्यूझीलंडविरुद्धच्या उर्वरित दोन सामन्यांमध्ये खेळणार नाही.

Updated On: Jan 26, 2026 | 10:06 AM
फोटो सौजन्य- सोशल मिडिया

भारताचा स्टार टी-२० फलंदाज तिलक वर्मा दुखापतीतून बरा झाला आहे आणि तो तंदुरुस्त आहे आणि ३ फेब्रुवारी रोजी संघात सामील होईल. भारतीय संघ ७ फेब्रुवारी रोजी टी-२० विश्वचषकात आपल्या मोहिमेला सुरुवात करेल. विजय हजारे ट्रॉफी सामन्यासाठी राजकोटमध्ये असलेल्या तिलक यांना ८ जानेवारी रोजी कंबरेच्या दुखापतीमुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार त्यांच्यावर तातडीने शस्त्रक्रिया करण्यात आली.

त्यानंतर २१ जानेवारीपासून सुरू झालेल्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय आणि टी२० मालिकेतून त्याला बाहेर काढण्यात आले. पहिल्या तीन टी२० सामन्यांसाठी त्याच्या जागी श्रेयस अय्यरचा भारतीय संघात समावेश करण्यात आला. तथापि, सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, तिलक न्यूझीलंडविरुद्धच्या उर्वरित दोन सामन्यांमध्ये खेळणार नाही.

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी भारतीय संघासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. स्टार फलंदाज तिलक वर्मा काही काळापूर्वी दुखापतग्रस्त झाला होता. त्यामुळे त्याला न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी-२० मालिकेतील पहिल्या तीन सामन्यांमधून बाहेर पडावे लागले. आता असे वृत्त आहे की भारतीय संघाचा हा महत्त्वाचा सदस्य तंदुरुस्त आहे आणि तो थेट विश्वचषकात चांगली कामगिरी करताना दिसेल.

जानेवारी २०२६ च्या सुरुवातीला, तिलक वर्मा यांना तीव्र वेदना होऊ लागल्या. विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये खेळताना त्यांना दुखापत झाली आणि त्यांच्या टेस्टिक्युलर टॉर्शनची शस्त्रक्रिया करण्यात आली. बीसीसीआयने न्यूझीलंडविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी२० मालिकेतील पहिल्या तीन सामन्यांना मुकण्याची घोषणा केली. शस्त्रक्रियेनंतर वर्माने लगेचच टी२० विश्वचषकाची तयारी सुरू केली. आता, दैनिक जागरणने वृत्त दिले आहे की तिलक पूर्णपणे तंदुरुस्त आहे आणि खेळण्यास तयार आहे.

बीसीसीआयने तिलक वर्मा यांना पहिल्या तीन टी-२० सामन्यांमधून बाहेर काढले. तो पुढील दोन टी-२० सामन्यांसाठी पूर्णपणे तंदुरुस्त आहे. असे असूनही, वर्मा किवींविरुद्ध पुनरागमन करणार नसल्याचे वृत्त आहे. त्याच्यासाठी थेट पुनरागमनाचा एकमेव मार्ग म्हणजे ७ फेब्रुवारी रोजी भारत आणि श्रीलंका यांच्यात सुरू होणारा टी-२० विश्वचषक २०२६. काहीही असो, भारतीय संघाने आधीच ३-० अशी आघाडी घेऊन मालिका जिंकली आहे. त्यामुळे, तिलक वर्मा यांची येथे गरज भासणार नाही.

Published On: Jan 26, 2026 | 10:06 AM

