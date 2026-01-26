Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Padma Awards 2026: धर्मेंद्र यांना पद्मविभूषण, ममूटी यांना पद्मभूषण; ज्युनियर एनटीआरने व्यक्त केला आनंद, म्हणाला ‘हा सन्मान..’

दिवंगत अभिनेते धर्मेंद्र सिंग देओल यांना मरणोत्तर पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. या यादीत ममूटी, मुरली मोहन आणि इतर अनेक सेलिब्रिटींचा समावेश आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 10:03 AM
२०२६ मध्ये ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनापूर्वी, गृह मंत्रालयाने आज २०२६ च्या पद्म पुरस्कारांची घोषणा करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांना पद्मविभूषणने सन्मानित करण्यात आले, तर मल्याळम सुपरस्टार ममूटी यांना चित्रपट उद्योगातील योगदानाबद्दल पद्मभूषणने सन्मानित करण्यात आले. तसेच आर. माधवन, मुरली मोहन आणि इतर अनेक कलाकारांना पद्मश्रीने सन्मानित करण्यात आले आहे. यादी जाहीर होताच, दक्षिणेतील सुपरस्टार ज्युनियर एनटीआरने सर्व पद्म पुरस्कार विजेत्यांचे अभिनंदन करणारा संदेश पोस्ट केला आहे.

ज्युनियर एनटीआरने शेअर केली पोस्ट

ज्युनियर एनटीआर यांनी पद्म पुरस्कार विजेत्यांसाठी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर पोस्ट करत कॅप्शनमध्ये लिहिले, “#PadmaAwards2026 च्या सर्व विजेत्यांचे हार्दिक अभिनंदन. हा किती मोठा सन्मान आहे… महान धर्मेंद्र जी यांना पद्मविभूषण प्रदान करणे हा आपल्यासाठी अभिमानाचा क्षण आहे.” एनटीआर पुढे म्हणाले, “तेलगू चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज मुरली मोहन गरू आणि राजेंद्र प्रसाद गरू यांना पद्मश्रीने सन्मानित करताना पाहून मला खूप अभिमान वाटतो. तुमचे योगदान महान आणि अमर आहे.” असे लिहून अभिनेत्याने ही पोस्ट शेअर केली आहे.

 

ज्युनियर एनटीआरने या कलाकारांचे केले कौतुक

“आरआरआर” अभिनेत्याने नंतर इतर विजेत्यांसाठी एक संदेश लिहिला, ज्यामध्ये पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित झाल्याबद्दल ममूटी आणि पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित झाल्याबद्दल “शैतान” अभिनेते आर. माधवन यांचे अभिनंदन केले. ते म्हणाले, “तुमच्या उत्कृष्ट कामाने पिढ्यांना प्रेरणा दिल्याबद्दल पद्मभूषण मिळाल्याबद्दल मामूटी सरांचे हार्दिक अभिनंदन.” त्यांनी पुढे अभिनेता आर. माधवन यांना टॅग केले आणि लिहिले, “सर, भारतीय चित्रपटसृष्टीतील तुमच्या बहुमुखी अभिनय आणि कामगिरीसाठी हा पुरस्कार पूर्णपणे पात्र आहे.” असे लिहिले.

ज्युनियर एनटीआर यांनी केवळ चित्रपट क्षेत्रातीलच नव्हे तर भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर आणि भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा यांना पद्मश्री मिळाल्याबद्दल अभिनंदन केले. त्यांनी लिहिले, “क्रीडा स्टार रोहित शर्मा आणि हरमनप्रीत यांना त्यांच्या प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्काराबद्दल हार्दिक अभिनंदन. तुमचा उत्साह आणि कामगिरी संपूर्ण देशाला प्रकाशमान करते… जय हिंद!”

Published On: Jan 26, 2026 | 10:03 AM

