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IND vs AFG: कसोटी पदार्पणातच मानव सुथारचा ‘सिक्सर’, 152 धावांमध्येच अफगाणिस्तानचा फडशा

Updated On: Jun 08, 2026 | 01:07 PM IST
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सारांश

अफगाणिस्तानचा संघ पहिल्या डावात १५२ धावांवर सर्वबाद झाला. भारताकडून मानव सुथारने सर्वाधिक सहा बळी घेतले. पहिल्याच सामन्यात मानवने ‘सिक्सर’ मारत आपल्यावरील विश्वास सार्थ ठरवला आहे.

मानव सुथारने घेतल्या पदार्पणातच ६ विकेट्स (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

मानव सुथारने घेतल्या पदार्पणातच ६ विकेट्स (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

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विस्तार
  • अफगाणिस्तानचा पहिला डाव केवळ १५२ धावांचा 
  • भारत विरूद्ध अफगाणिस्तान कसोटी सामना 
  • पहिल्याच सामन्यात मानव सुथारने घेतल्या ६ विकेट्स 
न्यू चंदीगड येथे भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात सुरू असलेल्या एकमेव कसोटी सामन्यात, अफगाणिस्तानचा संघ पहिल्या डावात १५२ धावांवर सर्वबाद झाला. चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना, रहमत शाहने ४४.४४ च्या स्ट्राईक रेटने १३५ चेंडूंमध्ये ६० धावांचे अर्धशतक झळकावत सर्वाधिक धावा केल्या. पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या कर्णधार हशमतुल्ला शाहिदीने ४८ चेंडूंमध्ये २० धावा केल्या, तर डावाची सुरुवात करणाऱ्या सिद्दीकुल्ला अटलने २७ चेंडूंमध्ये १७ धावा केल्या. इतर फलंदाजांना भारतीय गोलंदाजांविरुद्ध धावा करण्यासाठी सातत्याने संघर्ष करावा लागला.

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मानव सुथारने सहा बळी घेतले

भारतासाठी मानव सुथार स्टार ठरला. आपल्या पदार्पणाच्या कसोटी सामन्यात त्याने भेदक गोलंदाजी करत पहिल्या डावात सहा बळी घेतले. त्याने संघासाठी एकूण २२ षटके गोलंदाजी केली. दरम्यान, त्याने १.५० च्या इकॉनॉमी रेटने अब्दुल मलिक (१६), रहमानुल्ला गुरबाज (१२), रहमत शाह (६०), अफसर झाझाई (०३), शराफुद्दीन अश्रफ (११) आणि मोहम्मद सलीम (००) यांच्या विकेट्स घेतल्या. केवळ ३३ धावा देत त्याने ६ बळी घेतले आहेत. जागतिक स्तरावरही मानव सुथारच्या खेळीचे कौतुक आहे. 

प्रसिद्ध कृष्णाने तीन विकेट्स घेतल्या

मानव सुथार व्यतिरिक्त, प्रसिद्ध कृष्णा देखील पहिल्या डावात चांगल्या लयीत दिसला. त्याने संघासाठी एकूण ११ षटके गोलंदाजी केली. या काळात त्याने ३.३६ च्या इकॉनॉमी रेटने ३७ धावांत तीन विकेट्स घेतल्या. त्याच्या बळींमध्ये सेदिकुल्ला अटल (१७), कर्णधार हशमतुल्ला शाहिदी (२०) आणि अझमतुल्ला ओमरझाई (००) यांचा समावेश होता.

वॉशिंग्टन सुंदरला एक विकेट मिळाली

भारत विरूद्ध अफगाणिस्तानच्या या एकमेव कसोटी सामन्यात मानव सुथार आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांच्या व्यतिरिक्त, वॉशिंग्टन सुंदरने देखील एक विकेट घेतली. सुंदरने पंतच्या गोलंदाजीवर झियाउर रहमानचा (०६) झेल घेऊन त्याला बाद केले. कुलदीप यादव आणि मोहम्मद सिराज यांना यश मिळाले नाही. भारतीय संघाने कमालीचे प्रदर्शन दाखवले आणि अफगाणिस्तान संघाला केवळ १५२ धावांमध्ये नेस्तनाबूत केले. दरम्यान आता फॉलोऑन टळणार का हेदेखील पहावे लागणार आहे. 

Manav Suthar Milestone: पदार्पण असावं तर असं! पहिल्याच ओव्हरमध्ये विकेट तर २५ वर्षांपूर्वीचा दुर्मिळ रेकॉर्ड काढला मोडीत

Web Title: India vs afghanistan first innings all out in 152 runs manav suthar took 6 wickets in debut match

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Published On: Jun 08, 2026 | 01:07 PM

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