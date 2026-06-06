IND Vs AFG Live: अफगाणिस्तानला रिव्ह्यू न घेण्याची शिक्षा; KL Rahul ने ठोकले खणखणीत शतक

केएल राहुलचे शानदार शतक
16 रन्सवर असताना मिळाले होते जीवनदान
भारत – अफगणिस्तान कसोटीचा आज पाहिला दिवस
IND Vs AFG :चंदीगडमधील मुल्लानपूर येथील स्टेडियमवर भारत विरुद्ध अफगणिस्तान हा एकमेव कसोटी सामना सुरू झाला आहे. कर्णधार शुभमन गिलने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. अखेर या सामन्यात केएल राहुलने शानदार शतकी खेळी खेळी. 16 रन्सवर असताना जीवनदान मिळाल्या राहुलने शानदार शतकी खेळी केली. आज या सामन्याचा पहिला दिवस आहे.
भारताने प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. केएल राहुल आणि यशस्वी जयस्वाल भारताची सुरुवात केली. यशस्वी लवकर आउट परतला. मात्र त्यानंतर साई सुदर्शन आणि केएल राहुल यांनी मोठी भागीदारी करत भारताला चांगली सुरुवात करून दिली. 16 रन्सवर असताना केएल राहुलला जीवनदान मिळाले होते. त्यानंतर त्या संधीचे राहुलला सोने करण्यात यश प्राप्त झाले आहे.
केएल राहुलने शानदार शतक लगावले. केएल राहुलने आपल्या डावात एकही सिक्स मारला नाही. त्याने तब्बल 11 चौकार मारले. केएल राहूलने आपला क्लास दाखवला आहे. त्याने 165 बॉलमध्ये 100 रन्सची शानदार शतकी खेळी केली. शतक पूर्ण करताच केएल राहुलने आपली विकेट गमावली. साई सुदर्शनने 81 रन्सची खेळी केली.
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केएल राहुलसोबत नेमके घडले काय?
भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील कसोटी सामन्याच्या पहिल्याच दिवशी मैदानावर एक मोठा हाय-व्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळाला. 11 व्या ओव्हर्समधील गोष्ट आहे. अफगाणिस्तानचा गोलंदाज जियाउर रहमान शारीफी हा ओव्हर टाकण्यासाठी आला. त्याच्या एका बॉलवर केएल राहुलने बॅकफुटला जाऊन कट शॉट मरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र बॉल बारीकसा बॅटला लागून विकेट किपरकडे गेला.
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त्यानंतर जियाउर रहमान शारीफी आणि अन्य खेळाडूंनी जोरदार अपील केले. मात्र ऑन-फील्ड अंपायरने राहुलला ‘नॉट-आऊट’ घोषित केले. स्लिपमध्ये उभा असलेला रहमानुल्लाह गुरबाज पूर्णपणे ठाम होता की चेंडू बॅटला लागला आहे. त्याने कर्णधार हशमतुल्लाह शाहिदीला डीआरएस घेण्यासाठी सांगितले. मात्र विकेट किपरने आवाज न आल्याचे सांगितल्यामुळे डीआरएस घेतला नाही आणि इथेच मोठी चूक झाली. खरे तर नन्यत्र जेव्हा त्याचा रिप्ले पाहण्यात आला तेव्हा केएल राहुल आउट असल्याचे दिसून येत होते.