Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Indian Team Player Kl Rahul Centruty Against Afghanistan Test Mast New Chandigarh

IND Vs AFG Live: अफगाणिस्तानला रिव्ह्यू न घेण्याची शिक्षा; KL Rahul ने ठोकले खणखणीत शतक

Updated On: Jun 06, 2026 | 03:45 PM IST
जाहिरात
सारांश

केएल राहुल आणि यशस्वी जयस्वाल भारताची सुरुवात केली. यशस्वी लवकर आउट परतला. मात्र त्यानंतर साई सुदर्शन आणि केएल राहुल यांनी मोठी भागीदारी करत भारताला चांगली सुरुवात करून दिली.

IND Vs AFG Live: अफगाणिस्तानला रिव्ह्यू न घेण्याची शिक्षा; KL Rahul ने ठोकले खणखणीत शतक

केएल राहुलचे शानदार शतक (फोटो- ट्विटर)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

केएल राहुलचे शानदार शतक 
16 रन्सवर असताना मिळाले होते जीवनदान 
भारत – अफगणिस्तान कसोटीचा आज पाहिला दिवस

IND Vs AFG :चंदीगडमधील मुल्लानपूर येथील स्टेडियमवर भारत विरुद्ध अफगणिस्तान हा एकमेव कसोटी सामना सुरू झाला आहे. कर्णधार शुभमन गिलने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. अखेर या सामन्यात केएल राहुलने शानदार शतकी खेळी खेळी. 16 रन्सवर असताना जीवनदान मिळाल्या राहुलने शानदार शतकी खेळी केली. आज या सामन्याचा पहिला दिवस आहे. 

भारताने प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला होता. केएल राहुल आणि यशस्वी जयस्वाल भारताची सुरुवात केली. यशस्वी लवकर आउट परतला. मात्र त्यानंतर साई सुदर्शन आणि केएल राहुल यांनी मोठी भागीदारी करत भारताला चांगली सुरुवात करून दिली. 16 रन्सवर असताना केएल राहुलला जीवनदान मिळाले होते. त्यानंतर त्या संधीचे राहुलला सोने करण्यात यश प्राप्त झाले आहे.

केएल राहुलने शानदार शतक लगावले. केएल राहुलने आपल्या डावात एकही सिक्स मारला नाही. त्याने तब्बल 11 चौकार मारले. केएल राहूलने आपला क्लास दाखवला आहे. त्याने 165 बॉलमध्ये 100 रन्सची शानदार शतकी खेळी केली. शतक पूर्ण करताच केएल राहुलने आपली विकेट गमावली. साई सुदर्शनने 81 रन्सची खेळी केली.

IND vs AFG: ड्रामा, जीवनदान अन्… ! अफगाणिस्तानला ‘ती’ चूक नडली; KL Rahul ने ठोकले अर्धशतक

केएल राहुलसोबत नेमके घडले काय?

भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील कसोटी सामन्याच्या पहिल्याच दिवशी मैदानावर एक मोठा हाय-व्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळाला. 11 व्या ओव्हर्समधील गोष्ट आहे. अफगाणिस्तानचा गोलंदाज जियाउर रहमान शारीफी हा ओव्हर टाकण्यासाठी आला. त्याच्या एका बॉलवर केएल राहुलने बॅकफुटला जाऊन कट शॉट मरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र बॉल बारीकसा बॅटला लागून विकेट किपरकडे गेला.

IND vs AFG: IPL चा फ्लॉप शो टेस्ट क्रिकेटमध्येही चालू, Yashasvi Jaiswal पुन्हा अपयशी

त्यानंतर जियाउर रहमान शारीफी आणि अन्य खेळाडूंनी जोरदार अपील केले. मात्र  ऑन-फील्ड अंपायरने राहुलला ‘नॉट-आऊट’ घोषित केले. स्लिपमध्ये उभा असलेला रहमानुल्लाह गुरबाज पूर्णपणे ठाम होता की चेंडू बॅटला लागला आहे. त्याने कर्णधार हशमतुल्लाह शाहिदीला डीआरएस घेण्यासाठी सांगितले. मात्र विकेट किपरने आवाज न आल्याचे सांगितल्यामुळे डीआरएस घेतला नाही आणि इथेच मोठी चूक झाली. खरे तर नन्यत्र जेव्हा त्याचा रिप्ले पाहण्यात आला तेव्हा केएल राहुल आउट असल्याचे दिसून येत होते.

 

Web Title: Indian team player kl rahul centruty against afghanistan test mast new chandigarh

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 06, 2026 | 03:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T20 Team: हार्दिक पांड्याचा पत्ता झाला कट! कुलदीप यादवचाही गेम ओव्हर, समोर आले मोठे कारण
1

T20 Team: हार्दिक पांड्याचा पत्ता झाला कट! कुलदीप यादवचाही गेम ओव्हर, समोर आले मोठे कारण

Virat Kohli: टीम इंडियाला मोठा झटका; अफगाणिस्ताननंतर इंग्लंड मालिकेलाही किंग कोहली मुकणार? रिपोर्टमुळे खळबळ
2

Virat Kohli: टीम इंडियाला मोठा झटका; अफगाणिस्ताननंतर इंग्लंड मालिकेलाही किंग कोहली मुकणार? रिपोर्टमुळे खळबळ

IND vs AFG: IPL चा फ्लॉप शो टेस्ट क्रिकेटमध्येही चालू, Yashasvi Jaiswal पुन्हा अपयशी
3

IND vs AFG: IPL चा फ्लॉप शो टेस्ट क्रिकेटमध्येही चालू, Yashasvi Jaiswal पुन्हा अपयशी

IND vs AFG: ड्रामा, जीवनदान अन्… ! अफगाणिस्तानला ‘ती’ चूक नडली; KL Rahul ने ठोकले अर्धशतक
4

IND vs AFG: ड्रामा, जीवनदान अन्… ! अफगाणिस्तानला ‘ती’ चूक नडली; KL Rahul ने ठोकले अर्धशतक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mahabharata Facts: महाभारताचे युद्ध कधी सुरू झाले आणि कसे संपले, जाणून घ्या महाभारतातील युद्धाविषयी संपूर्ण कथा

Mahabharata Facts: महाभारताचे युद्ध कधी सुरू झाले आणि कसे संपले, जाणून घ्या महाभारतातील युद्धाविषयी संपूर्ण कथा

Jun 06, 2026 | 03:40 PM
Tech क्षेत्रातील सुवर्णकाळ संपला! अवघ्या 5 महिन्यांत 1 लाख IT कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी! कोणत्या कंपन्यांनी दिला झटका?

Tech क्षेत्रातील सुवर्णकाळ संपला! अवघ्या 5 महिन्यांत 1 लाख IT कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी! कोणत्या कंपन्यांनी दिला झटका?

Jun 06, 2026 | 03:40 PM
IND Vs AFG Live: अफगाणिस्तानला रिव्ह्यू न घेण्याची शिक्षा; KL Rahul ने ठोकले खणखणीत शतक

IND Vs AFG Live: अफगाणिस्तानला रिव्ह्यू न घेण्याची शिक्षा; KL Rahul ने ठोकले खणखणीत शतक

Jun 06, 2026 | 03:36 PM
Vakola BKC Flyover: वकोला-BKC प्रवास अवघ्या 5-10 मिनिटांत! 98% काम पूर्ण, फ्लायओव्हर उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत

Vakola BKC Flyover: वकोला-BKC प्रवास अवघ्या 5-10 मिनिटांत! 98% काम पूर्ण, फ्लायओव्हर उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत

Jun 06, 2026 | 03:29 PM
Political Spokesperson Eligibility: राजकीय पक्षाचा प्रवक्ता होण्यासाठी कोणती पदवी लागते? जाणून घ्या, शैक्षणिक पात्रतेबाबत सविस्तर

Political Spokesperson Eligibility: राजकीय पक्षाचा प्रवक्ता होण्यासाठी कोणती पदवी लागते? जाणून घ्या, शैक्षणिक पात्रतेबाबत सविस्तर

Jun 06, 2026 | 03:29 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
भूषण प्रधानच्या आयुष्यातील ‘स्वप्नसुंदरी’ कोण? २४ जुलैला उलगडणार रहस्य; टीझरने वाढवली उत्सुकता

भूषण प्रधानच्या आयुष्यातील ‘स्वप्नसुंदरी’ कोण? २४ जुलैला उलगडणार रहस्य; टीझरने वाढवली उत्सुकता

Jun 06, 2026 | 03:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
ऐप में पढ़ें