IND Vs AFG; गिल-राहुलची शतकी जुगलबंदी; अफगाणिस्तानविरुद्ध भारताची मजबूत पकड, पहिला डाव 564 वर घोषित

Men’s U18 Asia Cup: सुवर्णिम कामगिरी! जपानला नमवत ‘भारत अंडर-18 आशिया कपचा’ विजेता
मुल्लांपूर कसोटी सामन्यात, भारतीय कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणाऱ्या मानव सुथारची भारतीय संघात निवड झाली. तर, नांगेयालिया खरोटीने अफगाणिस्तानकडून कसोटी पदार्पण केले. सामन्याचा पहिला दिवस पूर्णपणे भारतीय संघाच्या बाजूने होता. सलामीवीर केएल राहुलने १६५ चेंडूंमध्ये १०० धावा पूर्ण करत आपले १२ वे कसोटी शतक झळकावले आणि संघाला भक्कम सुरुवात करून दिली. या खेळीत ११ चौकारांचा समावेश होता. त्यानंतर कर्णधार शुभमन गिलनेही सर्वाधिक १२६ धावांची संयमी पण प्रभावी खेळी केली. गिलनेही ११ चौकार आणि एका षटकारासह १३८ चेंडूंमध्ये आपले शतक पूर्ण केले. हे गिलचे ११ वे कसोटी शतक होते. युवा फलंदाज साई सुदर्शनने ८१ धावा करत पुन्हा एकदा आपली गुणवत्ता सिद्ध केली. या तिघांच्या भागीदारीमुळे भारताने अफगाणिस्तानच्या गोलंदाजांवर दबाव निर्माण केला.
दुसऱ्या दिवसाच्या खेळाच्या पहिल्या सत्रात शुभमन गिल आणि ऋषभ पंत यांनी सावध सुरुवात केली. अफगाण गोलंदाजांनीही अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी केली. मोहम्मद सलीम साफीने शुभमनला बाद करून भारताची चौथी विकेट मिळवली. ऋषभ पंतने आपल्या आक्रमक शैलीत फलंदाजी करत धावगती वाढवली. पंतला शतक करण्याची सुवर्णसंधी मिळाली होती, पण कर्णधार हशमतुल्ला शाहिदीच्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात तो झेलबाद झाला. ऋषभने १२१ चेंडूंमध्ये ६ चौकार आणि ३ षटकारांसह ८१ धावा केल्या. पदार्पण करणाऱ्या मानव सुथारच्या रूपाने भारताची सातवी विकेट पडली. त्यानंतर सफीने १२ चेंडूंमध्ये २२ धावा करणाऱ्या मोहम्मद सिराजलाही बाद केले. वॉशिंग्टन सुंदरनेही अर्धशतक झळकावत भारताची धावसंख्या ५५० पार करण्यास मदत केली. मानव सुथारने २८, यशस्वीने २४, मोहम्मद सिराजने २२ आणि ध्रुव जुरेलने १९ धावा केल्या. अखेरीस भारताने ५६४-८ धावांवर डाव घोषित केला.
Crucial runs. Crucial partnership. 🤝 Washington Sundar & Manav Suthar with a gritty 5️⃣0️⃣-run stand 🙌 Updates ▶️ https://t.co/Au50EfVM30#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/EqdjCtGtX7 — BCCI (@BCCI) June 7, 2026
अफगाणिस्तानकडून मोहम्मद सलीम सफीने उत्कृष्ट गोलंदाजी करत सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला. त्याने ६ महत्त्वाचे विकेट्स घेत भारताला आणखी मोठी धावसंख्या उभारण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. झियाउर रहमान आणि हशमतुल्ला शाहिदी यांनी प्रत्येकी विकेट घेतले. मात्र भारतीय फलंदाजांच्या सातत्यपूर्ण भागीदारीसमोर अफगाण गोलंदाज संघर्ष करताना दिसले.
भारतीय संघ: केएल राहुल, यशस्वी जैस्वाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), ध्रुव जुरेल, वॉशिंग्टन सुंदर, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.
अफगाणिस्तान संघ: सेदीकुल्ला अटल, रहमानउल्ला गुरबाज, अब्दुल मलिक, रहमत शाह, हशमतुल्ला शाहिदी (कर्णधार), अफसर झाझाई (यष्टीरक्षक), अजमतुल्ला उमरझाई, शराफुद्दीन अश्रफ, नांगेलिया खरोती, झियाउर रहमान शरीफी आणि मोहम्मद सलीम सफी.
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