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IND Vs AFG; गिल-राहुलची शतकी जुगलबंदी; अफगाणिस्तानविरुद्ध भारताची मजबूत पकड, पहिला डाव 564 वर घोषित

Updated On: Jun 07, 2026 | 02:36 PM IST
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सारांश

IND vs AFG Test Day 2 First Innings: अफगाणिस्तानविरुद्ध एकमेव कसोटी सामन्यात भारताने धडाकेबाज पहिली फलंदाजी करत डाव घोषित केला आहे.

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विस्तार
  • गिल-राहुलची जोडी चमकली
  • भारताने उभा केला धावांचा डोंगर
  • पहिला डाव 564 धावांवर घोषित
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान कसोटी सामना न्यू चंदीगडमधील मुल्लांपूर येथे खेळला जात आहे. आज, म्हणजेच रविवार, ७ जून रोजी सामन्याचा दुसरा दिवस सुरू आहे. या एकमेव कसोटी सामन्यात भारतीय संघाने दुसऱ्या दिवशीही वर्चस्व कायम राखले. कर्णधार शुभमन गिल, केएल राहुल, साई सुदर्शन आणि ऋषभ पंत यांच्या शानदार खेळीनंतर भारताने पहिल्या डावात विशाल स्कोर उभारला. भारताने आपला ८ विकेट्स गमावून ५६४ धावांवर पहिला डाव घोषित केला. या डावात केएल राहुल आणि शुभमन गिल यांनी शतके झळकावली, तर साई सुदर्शन, ऋषभ पंत आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांनी अर्धशतके केली.

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भारताची धडाकेबाज फलंदाजी

मुल्लांपूर कसोटी सामन्यात, भारतीय कर्णधार शुभमन गिलने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणाऱ्या मानव सुथारची भारतीय संघात निवड झाली. तर, नांगेयालिया खरोटीने अफगाणिस्तानकडून कसोटी पदार्पण केले. सामन्याचा पहिला दिवस पूर्णपणे भारतीय संघाच्या बाजूने होता. सलामीवीर केएल राहुलने १६५ चेंडूंमध्ये १०० धावा पूर्ण करत आपले १२ वे कसोटी शतक झळकावले आणि संघाला भक्कम सुरुवात करून दिली. या खेळीत ११ चौकारांचा समावेश होता. त्यानंतर कर्णधार शुभमन गिलनेही सर्वाधिक १२६ धावांची संयमी पण प्रभावी खेळी केली. गिलनेही ११ चौकार आणि एका षटकारासह १३८ चेंडूंमध्ये आपले शतक पूर्ण केले. हे गिलचे ११ वे कसोटी शतक होते. युवा फलंदाज साई सुदर्शनने ८१ धावा करत पुन्हा एकदा आपली गुणवत्ता सिद्ध केली. या तिघांच्या भागीदारीमुळे भारताने अफगाणिस्तानच्या गोलंदाजांवर दबाव निर्माण केला.

दुसऱ्या दिवसाच्या खेळाच्या पहिल्या सत्रात शुभमन गिल आणि ऋषभ पंत यांनी सावध सुरुवात केली. अफगाण गोलंदाजांनीही अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी केली. मोहम्मद सलीम साफीने शुभमनला बाद करून भारताची चौथी विकेट मिळवली. ऋषभ पंतने आपल्या आक्रमक शैलीत फलंदाजी करत धावगती वाढवली. पंतला शतक करण्याची सुवर्णसंधी मिळाली होती, पण कर्णधार हशमतुल्ला शाहिदीच्या चेंडूवर मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात तो झेलबाद झाला. ऋषभने १२१ चेंडूंमध्ये ६ चौकार आणि ३ षटकारांसह ८१ धावा केल्या. पदार्पण करणाऱ्या मानव सुथारच्या रूपाने भारताची सातवी विकेट पडली. त्यानंतर सफीने १२ चेंडूंमध्ये २२ धावा करणाऱ्या मोहम्मद सिराजलाही बाद केले. वॉशिंग्टन सुंदरनेही अर्धशतक झळकावत भारताची धावसंख्या ५५० पार करण्यास मदत केली. मानव सुथारने २८, यशस्वीने २४, मोहम्मद सिराजने २२ आणि ध्रुव जुरेलने १९ धावा केल्या. अखेरीस भारताने ५६४-८ धावांवर डाव घोषित केला.

मोहम्मद सलीम सफीची दमदार गोलंदाजी

अफगाणिस्तानकडून मोहम्मद सलीम सफीने उत्कृष्ट गोलंदाजी करत सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला. त्याने ६ महत्त्वाचे विकेट्स घेत भारताला आणखी मोठी धावसंख्या उभारण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला. झियाउर रहमान आणि हशमतुल्ला शाहिदी यांनी प्रत्येकी विकेट घेतले. मात्र भारतीय फलंदाजांच्या सातत्यपूर्ण भागीदारीसमोर अफगाण गोलंदाज संघर्ष करताना दिसले.

भारतीय संघ: केएल राहुल, यशस्वी जैस्वाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), ध्रुव जुरेल, वॉशिंग्टन सुंदर, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

अफगाणिस्तान संघ: सेदीकुल्ला अटल, रहमानउल्ला गुरबाज, अब्दुल मलिक, रहमत शाह, हशमतुल्ला शाहिदी (कर्णधार), अफसर झाझाई (यष्टीरक्षक), अजमतुल्ला उमरझाई, शराफुद्दीन अश्रफ, नांगेलिया खरोती, झियाउर रहमान शरीफी आणि मोहम्मद सलीम सफी.

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Web Title: India declare 564 against afghanistan test 2026 in first innings gill rahul scored centuries

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Published On: Jun 07, 2026 | 01:46 PM

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