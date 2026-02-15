Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  India Wins Matches By Using Magic Pakistani Cricket Analyst Makes Strange Claim

IND vs PAK: निकालापूर्वीच आरोप! म्हणे, “भारत जादूटोणा करून मॅच जिंकतो…”, पाकिस्तानी क्रिकेट विश्लेषकाचा अजब दावा

एका पाकिस्तानी क्रिकेट विश्लेषकाचा दावा आहे की भारत काळ्या जादूने जिंकतो. पाकिस्तानी विश्लेषक असद आर. चौधरी यांनी सोशल मीडियावर हा दावा केला आहे.

Updated On: Feb 15, 2026 | 08:48 PM
पाकिस्तानी क्रिकेट विश्लेषकाचा अजब दावा (Photo Credit- X)

India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team Match Scorecard: कोलंबोमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात होणाऱ्या सामन्याबाबत पाकिस्तानकडून एक विचित्र विधान आले आहे. एका पाकिस्तानी क्रिकेट विश्लेषकाचा दावा आहे की भारत काळ्या जादूने जिंकतो. पाकिस्तानी विश्लेषक असद आर. चौधरी यांनी सोशल मीडियावर हा दावा केला आहे. क्रिकेटच्या प्रत्येक स्वरूपात भारत पाकिस्तानवर वर्चस्व गाजवतो. पाकिस्तानला प्रत्येक वेळी पराभवाचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत, पराभवाच्या भीतीने पाकिस्तानने एक विचित्र आरोप केला आहे.

आधी केलेले आरोप

गेल्या वर्षी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये भारताने पाकिस्तानला पराभूत केले तेव्हा पाकिस्तानवर काळ्या जादू आणि जादूटोण्याद्वारे जिंकल्याचे आरोप करण्यात आले होते. पाकिस्तानी माध्यमांनी आरोप केला होता की भारताने पाकिस्तानी खेळाडूंवर काळी जादू केली होती. आता, ते पुन्हा घडत आहे: स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास नसलेला पाकिस्तान सामन्याच्या निकालापूर्वीच आरोप करत आहे.

पाकिस्तानी विश्लेषक असद आर. चौधरी यांचे बनावट विधान

वृत्तानुसार, पाकिस्तानी विश्लेषक असद आर. चौधरी यांनी सोशल मीडियावर विचित्र गोष्टी पोस्ट केल्या आहेत. असद आर. चौधरी यांनी लिहिले आहे की, “हे अंधश्रद्धेसारखे वाटेल, परंतु असे घडते की भारत-पाकिस्तानच्या मोठ्या सामन्यांदरम्यान, भारत पाकिस्तानी क्रिकेट संघावर जादू करतो.” भारत-पाकिस्तान सामन्यांदरम्यान हिंदू तांत्रिकांनी पाकिस्तानी संघावर जादू केली. यापूर्वी, पाकिस्तानमध्ये प्रसारित होणाऱ्या डिस्कव्हर पाकिस्तान या कार्यक्रमात दावा करण्यात आला होता की भारताचा विजय पूजा, प्रार्थना आणि जादूटोण्यामुळे झाला आहे.

IND vs PAK: भारतीय कॅप्टन सूर्यकुमार यादवने पुन्हा सलमान अली आगाला दाखवली जागा, No Handshake Policy सुरूच

सूर्यकुमार यादवने पुन्हा सलमान अली आगाला दाखवली जागा

दरम्यान, कोलंबो येथील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आगा याने नाणेफेक जिंकली आणि भारतीय संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी पुन्हा एकदा मैदानावर एकमेकांशी हस्तांदोलन केलेले नाही. दोन्ही संघांमधील पहिला हस्तांदोलन वाद आशिया कप २०२५ दरम्यान घडला होता, जेव्हा भारतीय संघाने पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याच्या निषेधार्थ पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला होता.

ज्युनियर क्रिकेट संघांची परंपरा सुरू आहे

केवळ वरिष्ठ भारतीय पुरुष संघच नाही तर ज्युनियर क्रिकेट संघानेही पाकिस्तानी संघाविरुद्ध ही परंपरा सुरू ठेवली. अंडर-१९ आशिया कप आणि त्यानंतर अंडर-१९ विश्वचषक २०२६ मध्ये, तरुण योद्ध्यांनी पाकिस्तानी खेळाडूंपासून अंतर राखले आणि कोणत्याही सामन्यात हस्तांदोलन केले नाही.

दोन्ही संघांची प्लेइंग इलेव्हन

भारत:  इशान किशन (यष्टीरक्षक),  अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा,  सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शिवम दुबे,  रिंकू सिंग,  हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती आणि जसप्रीत बुमराह.

पाकिस्तान :  सैम अयुब, साहिबजादा फरहान,  सलमान अली आगा (कर्णधार),  बाबर आझम, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, फहीम अश्रफ, उस्मान खान, शाहीन आफ्रिदी, अबरार अहमद आणि उस्मान तारिक.

IND vs PAK : अभिषेक फेल तर इशान किशनचा प्रेमादासा मैदानावर कहर! ठोकले अर्धशतक

Published On: Feb 15, 2026 | 08:48 PM

