गेल्या वर्षी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये भारताने पाकिस्तानला पराभूत केले तेव्हा पाकिस्तानवर काळ्या जादू आणि जादूटोण्याद्वारे जिंकल्याचे आरोप करण्यात आले होते. पाकिस्तानी माध्यमांनी आरोप केला होता की भारताने पाकिस्तानी खेळाडूंवर काळी जादू केली होती. आता, ते पुन्हा घडत आहे: स्वतःच्या क्षमतेवर विश्वास नसलेला पाकिस्तान सामन्याच्या निकालापूर्वीच आरोप करत आहे.
वृत्तानुसार, पाकिस्तानी विश्लेषक असद आर. चौधरी यांनी सोशल मीडियावर विचित्र गोष्टी पोस्ट केल्या आहेत. असद आर. चौधरी यांनी लिहिले आहे की, “हे अंधश्रद्धेसारखे वाटेल, परंतु असे घडते की भारत-पाकिस्तानच्या मोठ्या सामन्यांदरम्यान, भारत पाकिस्तानी क्रिकेट संघावर जादू करतो.” भारत-पाकिस्तान सामन्यांदरम्यान हिंदू तांत्रिकांनी पाकिस्तानी संघावर जादू केली. यापूर्वी, पाकिस्तानमध्ये प्रसारित होणाऱ्या डिस्कव्हर पाकिस्तान या कार्यक्रमात दावा करण्यात आला होता की भारताचा विजय पूजा, प्रार्थना आणि जादूटोण्यामुळे झाला आहे.
दरम्यान, कोलंबो येथील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आगा याने नाणेफेक जिंकली आणि भारतीय संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी पुन्हा एकदा मैदानावर एकमेकांशी हस्तांदोलन केलेले नाही. दोन्ही संघांमधील पहिला हस्तांदोलन वाद आशिया कप २०२५ दरम्यान घडला होता, जेव्हा भारतीय संघाने पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याच्या निषेधार्थ पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला होता.
ज्युनियर क्रिकेट संघांची परंपरा सुरू आहे
केवळ वरिष्ठ भारतीय पुरुष संघच नाही तर ज्युनियर क्रिकेट संघानेही पाकिस्तानी संघाविरुद्ध ही परंपरा सुरू ठेवली. अंडर-१९ आशिया कप आणि त्यानंतर अंडर-१९ विश्वचषक २०२६ मध्ये, तरुण योद्ध्यांनी पाकिस्तानी खेळाडूंपासून अंतर राखले आणि कोणत्याही सामन्यात हस्तांदोलन केले नाही.
भारत: इशान किशन (यष्टीरक्षक), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शिवम दुबे, रिंकू सिंग, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती आणि जसप्रीत बुमराह.
पाकिस्तान : सैम अयुब, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा (कर्णधार), बाबर आझम, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, फहीम अश्रफ, उस्मान खान, शाहीन आफ्रिदी, अबरार अहमद आणि उस्मान तारिक.
