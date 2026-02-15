Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

“जवानांच्या रक्तावर क्रिकेटचा खेळ नको…,” IND vs PAK सामन्यावरून शिवसेना ‘उबाठा’ नेते आक्रमक; कोलंबोत मात्र चाहत्यांचा फिव्हर

IND vs PAK सामन्यातून भारतातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने या क्रिकेट सामन्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

Updated On: Feb 15, 2026 | 07:55 PM
IND vs PAK सामन्यावरून शिवसेना 'उबाठा' नेते आक्रमक (Photo Credit- X)

IND vs PAK सामन्यावरून शिवसेना 'उबाठा' नेते आक्रमक (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • “जवानांच्या रक्तावर क्रिकेटचा खेळ नक…,”
  • IND vs PAK सामन्यावरून शिवसेना ‘उबाठा’ नेते आक्रमक
  • कोलंबोत मात्र चाहत्यांचा फिव्हर
IND vs PAK: टी-२० विश्वचषकातील सर्वात मोठा आणि हाय-व्होल्टेज सामना भारत-पाकिस्तान आज श्रीलंकेची राजधानी कोलंबोतील आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळवला जात आहे. मात्र, या सामन्यावरून भारतातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने या क्रिकेट सामन्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सीमाभागातील तणाव आणि दहशतवादी हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानसोबत क्रिकेट खेळणे चुकीचे असल्याचे मत उबाठा नेते यांनी मांडले आहे.

“हा शहिदांच्या रक्ताचा अपमान” – प्रियांका चतुर्वेदी

उबाठा खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी या सामन्यावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. त्या म्हणाल्या की, “हा सामना काही अत्यावश्यक किंवा मोठी क्रीडा स्पर्धा नाही. हा सामना पहलगाममधील दहशतवादी हल्ला आणि लाल किल्ल्यावरील स्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्या भारतीय जवानांच्या आणि नागरिकांच्या रक्तावर आयोजित केला जात आहे.”


प्रियांका चतुर्वेदी यांनी पुढे असाही आरोप केला की, “आयसीसीने (ICC) पाकिस्तानला खेळण्यास राजी केले आणि बीसीसीआय (BCCI) व पीसीबी (PCB) ला केवळ मोठ्या आर्थिक फायद्यासाठी हा सामना खेळणे महत्त्वाचे वाटते. देशासाठी ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.”

सामन्यातील जाहिरातींचे दर भिडले गगनाला, एका ओव्हरमध्ये किती कमाई, 1 बॉलची किंमत किती?

“हा खेळ नाही, तर केवळ व्यवसाय”

उबाठा नेते आनंद दुबे यांनीही या सामन्याच्या आवश्यकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पंतप्रधानांच्या एका जुन्या विधानाची आठवण करून देत त्यांनी विचारले की, “जर ‘रक्त आणि पाणी’ एकत्र वाहू शकत नाही, तर मग पाकिस्तानसोबत क्रिकेटचे सामने का खेळले जात आहेत? पाकिस्तानचा संघ अत्यंत कमकुवत आहे. सुरुवातीला त्यांनी बांगलादेशशी मैत्री दाखवण्यासाठी सामना न खेळण्याची धमकी दिली होती, पण केवळ पैशासाठी त्यांनी शेवटी संमती दर्शवली. हा आता खेळ राहिलेला नाही, तर तो निव्वळ व्यवसाय झाला आहे.”

मैदानावर चाहत्यांचा उत्साह आणि खेळाडूंची सज्जता

राजकीय स्तरावर सुरू असलेल्या या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर, कोलंबोमध्ये मात्र क्रिकेटप्रेमींचा प्रचंड उत्साह पाहायला मिळत आहे. जगभरातून आलेले चाहते ‘आर. प्रेमदासा स्टेडियम’बाहेर गर्दी करत आहेत. भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव याने कोणत्याही राजकीय वादावर भाष्य करणे टाळले असून, “मैदानावरील कामगिरीसाठी फक्त २४ तास वाट पाहा,” असे म्हणत आपल्या खेळाडूंवर विश्वास व्यक्त केला आहे. भारतीय समर्थकांना संघाच्या विजयाची खात्री आहे, तर दुसरीकडे पाकिस्तानी चाहत्यांनी त्यांचा संघ भारताचा ‘अतिआत्मविश्वास’ मोडून काढेल असा दावा केला आहे.

आकडेवारीचे पारडे भारताच्या बाजूने

सांख्यिकीयदृष्ट्या भारताचा वरचष्मा आहे. विश्वचषकाचा इतिहास आणि सध्याचा फॉर्म पाहता, भारतीय संघाला जोरदार फायदा असल्याचे दिसून येते. भारताने पाकिस्तानविरुद्ध १६ पैकी १३ टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने जिंकले आहेत, तर त्यांचा विश्वचषक विक्रम ७-१ असा आहे. सध्या, दोन्ही संघ त्यांचे सुरुवातीचे दोन सामने जिंकल्यानंतर ग्रुप अ मध्ये बरोबरीत आहेत. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारत +३.०५० च्या उत्कृष्ट नेट रन रेटसह आघाडीवर आहे.

IND vs PAK Toss Update : भारतीय संघात मोठे बदल, पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकले करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11

Web Title: Shiv sena ubatha leader aggressive over ind vs pak match

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 15, 2026 | 07:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs PAK : अभिषेक फेल तर इशान किशनचा प्रेमादासा मैदानावर कहर! ठोकले अर्धशतक
1

IND vs PAK : अभिषेक फेल तर इशान किशनचा प्रेमादासा मैदानावर कहर! ठोकले अर्धशतक

IND vs PAK: भारतीय कॅप्टन सूर्यकुमार यादवने पुन्हा सलमान अली आगाला दाखवली जागा, No Handshake Policy सुरूच
2

IND vs PAK: भारतीय कॅप्टन सूर्यकुमार यादवने पुन्हा सलमान अली आगाला दाखवली जागा, No Handshake Policy सुरूच

सामन्यातील जाहिरातींचे दर भिडले गगनाला, एका ओव्हरमध्ये किती कमाई, 1 बॉलची किंमत किती?
3

सामन्यातील जाहिरातींचे दर भिडले गगनाला, एका ओव्हरमध्ये किती कमाई, 1 बॉलची किंमत किती?

IND vs PAK Toss Update : भारतीय संघात मोठे बदल, पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकले करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11
4

IND vs PAK Toss Update : भारतीय संघात मोठे बदल, पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकले करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“जवानांच्या रक्तावर क्रिकेटचा खेळ नको…,” IND vs PAK सामन्यावरून शिवसेना ‘उबाठा’ नेते आक्रमक; कोलंबोत मात्र चाहत्यांचा फिव्हर

“जवानांच्या रक्तावर क्रिकेटचा खेळ नको…,” IND vs PAK सामन्यावरून शिवसेना ‘उबाठा’ नेते आक्रमक; कोलंबोत मात्र चाहत्यांचा फिव्हर

Feb 15, 2026 | 07:55 PM
BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

Feb 15, 2026 | 07:50 PM
Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Feb 15, 2026 | 07:42 PM
Raigad News : पळसदरी येथील धरणात सापडला मृतदेह! ओळख पटवणे, पोलिसांसाठी सगळ्यात मोठे आव्हान

Raigad News : पळसदरी येथील धरणात सापडला मृतदेह! ओळख पटवणे, पोलिसांसाठी सगळ्यात मोठे आव्हान

Feb 15, 2026 | 07:20 PM
”मी आधी नास्तिक होते, पण…”, रिंकु राजगुरूने सांगितला केदारनाथमधील अनुभव, म्हणाली, ”माझ्या आयुष्यात..”

”मी आधी नास्तिक होते, पण…”, रिंकु राजगुरूने सांगितला केदारनाथमधील अनुभव, म्हणाली, ”माझ्या आयुष्यात..”

Feb 15, 2026 | 07:18 PM
गहू-साखर निर्यातीला केंद्राने दिली मान्यता; शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय

गहू-साखर निर्यातीला केंद्राने दिली मान्यता; शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मोठा निर्णय

Feb 15, 2026 | 07:11 PM
Thailand फिरायला जाताय? व्हिसा नियमांत झाले मोठे बदल, ‘हे’ माहीत नसल्यास विमानतळावरूनच व्हावं लागेल परत

Thailand फिरायला जाताय? व्हिसा नियमांत झाले मोठे बदल, ‘हे’ माहीत नसल्यास विमानतळावरूनच व्हावं लागेल परत

Feb 15, 2026 | 07:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Feb 15, 2026 | 07:02 PM
Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Feb 15, 2026 | 06:47 PM
Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Feb 15, 2026 | 05:53 PM
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM
Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Satara : 5 दिवसांनंतरही सत्ता स्थापन अस्पष्ट; शिवसेनेच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष

Feb 14, 2026 | 08:20 PM
Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Latur News : 16 दिवस चालणार लातूरचा महाकुंभ! सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेसाठी प्रशासन सज्ज

Feb 14, 2026 | 07:15 PM