IND vs PAK : पाकिस्तानसमोर 176 धावांचे लक्ष! इशान किशनने खेळी निर्णायक, वाचा सामन्याचा अहवाल

भारत विरुद्ध पाकिस्तान या सामन्याचा पहिला टप्पा पार पडला यामध्ये भारताच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 176 धाावांचे लक्ष्य उभे केले होते. इशान किशनने कमालीची कामगिरी केली आणि 77 धावांची निर्णायक खेळी खेळली.

Updated On: Feb 15, 2026 | 08:46 PM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

कोलंबोच्या प्रेमादासा मैदानावर सुरू असलेल्या या भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यात भारताच्या संघाने पहिले फलंदाजीचे आव्हान स्वीकारत दंमदार फलंदाजी केली.  भारत विरुद्ध पाकिस्तान या सामन्याचा पहिला टप्पा पार पडला यामध्ये भारताच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 176 धाावांचे लक्ष्य उभे केले होते. या सामन्यांमध्ये भारताच्या संघाची सुरुवात फार काही चांगली झाली नाही भारताचा सलामी वीर फलंदाज अभिषेक शर्मा हा शून्यावर बाद झाला. पण त्यानंतर ईशान किशन आणि तिलक वर्मा या दोघांनीही डाव सांभाळला आणि भारताला मजबूत स्थितीत उभे केले.

पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगा याने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. भारतीय संघाच्या फलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर अभिषेक शर्मा ४ चेंडू खेळून एकही धाव न करता पव्हेलियनमध्ये परतला. तर इशान किशनची दमदार खेळीने भारताच्या संघाला मोठी धावसंख्या उभारण्यात यश मिळाले आहे. इशान किशन आणि तिलक वर्मा यांच्यामध्ये महत्वाची भागीदारी पाहायला मिळाली. 

भारत-पाकिस्तानचा हा सामना अनेक वादाच्या भोवऱ्यात पाहिला जात आहे. स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी पाकिस्तानने बांगलादेशच्या समर्थनार्थ भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याची चर्चा केली होती, परंतु काही दिवसांनी त्यांनी यू-टर्न घेतला आणि खेळण्यास होकार दिला.

 

Feb 15, 2026 | 08:46 PM

संबंधित बातम्या

Feb 15, 2026 | 08:46 PM
