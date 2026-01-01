Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

क्रीडा क्षेत्रात भारतीय Gen.G चा जलवा! क्रिकेटपासून बुद्धिबळापर्यंत चमकले ‘हे’ तारे

जागतिक क्रीडा क्षेत्रात भारतीय जेन. जीने आपल्या प्रभावी कामगिरीने चांगलीच छाप पाडली आहे. क्रीकेट, बुद्धिबळ, भालाफेक,नेमबाज अशा आणि अनेक क्रीडाप्रकारात भारतीय युवा पिढीचा सहभाग मोठा आहे.

Updated On: Jan 01, 2026 | 02:26 PM
Indian Gen.G shines in the sports arena! These 'stars' have excelled in everything from cricket to chess.

क्रीडा क्षेत्रात भारतीय Gen.G चा जलवा(फोटो-सोशल मीडिया)

Indian Gen.G shines in the sports field : जागतिक क्रीडा क्षेत्रात भारतीय जेन. जी आपली छाप पडताना दिसून येत आहे. यामध्ये क्रीकेट, बुद्धिबळ, भालाफेक,नेमबाज अशा आणि अनेक क्रीडाप्रकारात अनेक भारतीय खेळाडूंनी आपली चमक दाखवली आहे. क्रीडा जगतात चमकणारी जेन. जी पिढीबद्दल आपण जाणून घेऊया. १९९७ते २०१२ दरम्यान जन्मलेली डिजिटलदृष्ट्‌या सक्षम तरुण पिढी जनरल जी आणि २०१३ नंतर जन्मलेली तंत्रज्ञानावर लक्ष केंद्रित करणारी मुले जनरल अल्फा म्हणून ओळखले जातात. भारतामध्ये विविध कीडा प्रकारात युवा पिढीचा सहभाग वाढला आहे.

बुद्धिबळात वंडर गर्ल दिव्या चमकली

बुद्धिबळामध्ये नागपूरची विश्वविजेता दिव्या देशमुख, आर. प्रज्ञाननंदा, डी. गुकेश, अर्जुन एरिगेसी, वैशाली रमेशबाबू याचा समावेश आहे. नागपूरच्या या २० वर्षाच्या मुलीने जुलैमध्ये जॉर्जिया येथे झालेल्या नॉकआउट महिला विश्वचषक जिंकून भारतीय बुद्धिबळात उल्लेखनीय पहिले स्थान मिळवले, जरी ही विश्वचषक, जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धा आणि उमेदवारांनंतर फिजेची तिसरी सर्वोच्च महिला स्पर्धा असली तरी, एका प्रतिष्ठित क्षेत्राविरुद्ध स्पर्धा जिंकून ग्रेड मास्टरवा किताब मिळविल्याने दिव्या भारताच्या वर्षांतील सर्वोतम खेळाडूसाठी दावेदार बनली आहे.

याशिवाय आर. प्रज्ञाननंद हा जागतिक बुद्धिबळातील सर्वांत तरुण आहे. तो वयाच्या १० वर्षे आणि १० महिन्यांच्या वयात इतिहासातील सर्वांत तरुण आंतरराष्ट्रीय मास्टर बनला, १२ वर्षे आणि १० महिन्यांच्या वयात त्याने मॅडमास्टर पदवी मिळवली. डी. गूकेश आधीच एक विश्वविजेता आहे. तो १२ वर्षे आणि ७ महिन्याचा असताना ग्रैंडमास्टर बनला.

क्रिकेटमध्ये वैभवशाली सूर्यवंशीने पाडली छाप

१४ वर्षीय वैभव सूर्यवंशी या नावाने २०२५ मध्ये क्रिकेट जगतात एक खळबळ उडाली होती. त्याने २०२५ च्या आयपीएलमधील पदार्पणापासून ते २०२५-२६ च्या विजय हजारे ट्रॉफीपर्यंत शतकांचा वर्षाव केला, वैभवने वर्षभर विविध स्पर्धामध्ये एकूण सात शतके ठोकली. आता, २६ डिसेंबर २०२५ रोजी, बिहारच्या या क्रिकेटपटूला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते पंतप्रधान राष्ट्रीय बाल पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले, ही कोणात्याही तरुण खेळाडूसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. २०२५-२६ मध्ये शानदार शतक झळकावून युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशीने विजय हजारे ट्रॉफीत पुन्हा एकदा आपली ताकद दाखवून दिली आहे.  वैभवने ८४ चेंडूत १९० धावा केल्या.

९० मीटरचा टप्पा गाठणारा नीरज चोप्रा

अॅथलेटिक्स क्षेत्राचा विचार केल्यास नीरज चोप्रा, पारुल चौधरी, अविनाश साबळे, किशोर कुमार जिना यांची नावे आघाडीवर आहे. तर भालाफेकीत भारताला नीरज चोप्राच्या रुपात नवा स्टार मिळाला आहे. काही दिवसांपूवींच, दोन वेळा ऑलिंपिक पदक विजेता नीरज चोप्रा यांनी त्यांची पत्नी हिमानीसह दिल्लीत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या वर्षी १६ मे रोजी चोप्राने ९०.२३ मीटर धावून उल्लेखनीय कामगिरी केली. तो दुसऱ्या क्रमांकावर राहिला असला तरी, त्याने एक नवीन भारतीय राष्ट्रीय विक्रम प्रस्थापित केला. तो ९० मीटर श्रोचा अडथळा पार करणारा २५ वा व्यक्ती ठरला.

गीता आणि योगाने मनूची कामागिरी

भारताची अव्वल नेमबाज मनू भाकर हिला राष्ट्रपती दौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते राष्ट्रपती भवनात झालेल्या समारंभात मैजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. मनू भाकर हिने पॅरिस अंऑलिंपिकमध्ये ऑलिंपिक पदक जिंकणारी पहिली भारतीय महिला नेमबाज बनून इतिहास रचला. तिने महिलांच्या १० मीटर एअर पिस्तूल वैयक्तिक स्पर्धेत कांस्यपदक जिकले आणि त्यानंतर आणखी एक कांस्यपदक जिंकले. या प्रभावी कामगिरीने, ती एकाच ऑलिपिक खेळात दोन घदके जिंकणारी पहिली भारतीय खेळाडू बनली.

Web Title: Indian geng athletes shine in the field of sports

Published On: Jan 01, 2026 | 02:25 PM

