IPL 2026 पूर्वी अश्विनचा सीएसकेला अल्टिमेटम! म्हणाला – सरफराजच्या फॉर्मचा घ्या फायदा…अन्यथा तुम्हाला पश्चात्ताप

आयपीएल 2026 चा मिनी लिलाव पार पडला, या लिलावामध्ये अनेक भारताचे नवे चेहरे पाहायला मिळाले. आयपीएल 2026 च्या मिनी लिलावाआधीच देशांतर्गत क्रिकेटचे सामने सुरु झाले होते. भारताच्या अनेक युवा खेळाडूंना या आयपीएलच्या आगामी सिझनमध्ये संधी देण्यात आली आहे. भारताचा खेळाडू सरफराज खान याचे कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले पण त्याला त्यानंतर भारतीय संघामध्ये सातत्याने वगळण्यात आले आहे. आयपीएलमधून देखील त्याला मागील सिझनमध्ये कोणत्याही संघाने घेतले नाही.
आता सध्या देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सरफराज खानचा फॉर्म चांगला आहे. प्रथम रणजी ट्रॉफीमध्ये, नंतर सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये आणि आता विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये सरफराज खानची बॅट आगीवर आहे. अशा परिस्थितीत, माजी क्रिकेटपटू रविचंद्रन अश्विनने चेन्नई सुपर किंग्ज (CSK) ला एक मोठा सल्ला दिला आहे की, सरफराजला आयपीएल २०२६ मध्ये नियमित संधी मिळायला हव्यात. विजय हजारे ट्रॉफी सामन्यात गोवा विरुद्ध मुंबईसाठी ७५ चेंडूत १५७ धावांची धमाकेदार खेळी केल्यानंतर अश्विनचे हे विधान आले आहे. या खेळीत ९ चौकार आणि १४ षटकारांचा समावेश होता.
अश्विनने त्याच्या एक्स पोस्टवर लिहिले, “सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये १००(४७), ५२(४०), ६४(२५), ७३(२२). विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये तो सहजपणे बदलला, जिथे त्याने ५५(४९) धावा काढल्या आणि आज १४ षटकारांसह १५७(७५) धावा केल्या. तो मधल्या षटकांमध्ये त्याच्या स्वीप आणि स्लॉग स्वीपसह फिरकी गोलंदाजांना कसे संपवतो हे विशेषतः प्रभावी आहे. तो दार ठोठावत नाही, तो तो मोडून काढत आहे. चेन्नई सुपर किंग्जने त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये समाविष्ट करून त्याच्या प्रभावी कामगिरीचा फायदा घ्यावा, बरोबर? पिवळ्या रंगाच्या खेळाडूंना या हंगामात बॅटने जास्त काम करण्याची खरोखरच समस्या आहे! आयपीएल २०२६ ची वाट पाहत आहे.”
100*(47), 52(40), 64(25), 73(22) in the SMAT. That form’s transitioned seamlessly into the Hazare with scores of 55(49) followed by a blistering 157(75) today with 14 sixes. It’s particularly impressive how he murders spin in the middle overs with his sweeps and slog sweeps.… pic.twitter.com/MfBWAD6QH8 — Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) December 31, 2025
भारताकडून कसोटी पदार्पण करणाऱ्या सरफराज खानने फक्त ५६ चेंडूत शतक झळकावले. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये सरफराज खानने ७ सामन्यात २०३ पेक्षा जास्त स्ट्राईक रेटने ३२९ धावा केल्या. त्याची सरासरी ६५ पेक्षा जास्त होती. या फलंदाजाने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये अनेक मोठ्या डाव खेळले, ज्यामुळे आर. अश्विन खूप प्रभावित झाला. म्हणूनच त्याने सरफराज खानला पाठिंबा दिला आहे आणि सीएसकेला त्याला संधी देण्याची विनंती केली आहे. सरफराज खानला सीएसकेने शेवटच्या बोलीच्या फेरीत ७५ लाख रुपयांच्या बेस प्राइसवर विकत घेतले. सुरुवातीला तो विकला गेला नाही, परंतु सीएसकेने अखेर या फलंदाजाला विकत घेतले. तो यापूर्वी आयपीएलमध्ये पंजाब किंग्ज आणि दिल्ली कॅपिटल्ससह अनेक संघांसाठी खेळला आहे.