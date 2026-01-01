झिम्बाब्वेचा स्टार खेळाडू सिकंदर रझावर कोसळला दु:खाचा डोंगर! 13 वर्षांच्या भावाच्या झाले निधन

झिम्बाब्वेचा टी-२० आंतरराष्ट्रीय कर्णधार सिकंदर रझा दुःखाने ग्रासला आहे. रझा यांचे धाकटे भाऊ मोहम्मद महदी यांचे वयाच्या १३ व्या वर्षी निधन झाले. महदी यांनी सोमवार, २९ डिसेंबर रोजी अखेरचा श्वास घेतला. मंगळवारी हरारे येथील वॉरेन हिल्स स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. झिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्डाने खुलासा केला की रझाचा भाऊ हिमोफिलियाने ग्रस्त होता, ज्यामध्ये रक्त व्यवस्थित जमत नाही. एका निवेदनात झिम्बाब्वे क्रिकेटने म्हटले आहे की, आरोग्याच्या गुंतागुंतीमुळे महदीचा मृत्यू अलिकडेच झाला.
झिम्बाब्वे क्रिकेटने महदीच्या अकाली निधनाबद्दल रझा आणि त्याच्या कुटुंबियांना शोक व्यक्त केला आहे. “झिम्बाब्वे क्रिकेट (झेडसी) झिम्बाब्वे टी-२० कर्णधार सिकंदर रझा आणि त्याच्या कुटुंबियांना त्यांचा प्रिय धाकटा भाऊ, मुहम्मद महदी यांचे २९ डिसेंबर २०२५ रोजी हरारे येथे वयाच्या १३ व्या वर्षी अकाली निधन झाल्याबद्दल तीव्र शोक व्यक्त करते,” असे बोर्डाने एका निवेदनात म्हटले आहे.
मोहम्मद शमी लवकरच एकदिवसीय सामन्यात पुनरागमन करणार, बीसीसीआयचा पूर्ण प्लान तयार
“मोहम्मद महदी यांना जन्मापासूनच हिमोफिलियाचा आजार होता आणि दुर्दैवाने आरोग्याच्या गुंतागुंतीमुळे त्यांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांना ३० डिसेंबर २०२५ रोजी हरारे येथील वॉरेन हिल्स स्मशानभूमीत दफन करण्यात आले,” असे निवेदनात म्हटले आहे.” या अत्यंत कठीण काळात झेडसी बोर्ड, व्यवस्थापन, खेळाडू आणि कर्मचारी सिकंदर रझा आणि त्यांच्या कुटुंबासोबत एकजुटीने उभे आहेत. अल्लाह त्यांना सांत्वन आणि शक्ती देवो आणि मुहम्मद महदीच्या आत्म्याला चिरंतन शांती देवो.”
सिकंदर रझा यांनी झिम्बाब्वे क्रिकेटच्या विधानाला तुटलेल्या हृदयाच्या इमोजीने उत्तर दिले. रझा यांनी अलीकडेच ILT20 मध्ये शारजाह वॉरियर्सचे प्रतिनिधित्व केले, 10 सामन्यांमध्ये 171 धावा केल्या आणि 10 विकेट्स घेतल्या. रझा यांच्या अष्टपैलू कामगिरी असूनही, वॉरियर्स पॉइंट टेबलमध्ये शेवटच्या स्थानावर राहिले, त्यांनी त्यांच्या 10 पैकी फक्त तीन सामने जिंकले.
𝗭𝗖 𝗲𝘅𝘁𝗲𝗻𝗱𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝗹𝗲𝗻𝗰𝗲𝘀 𝘁𝗼 𝗦𝗶𝗸𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿 𝗥𝗮𝘇𝗮 𝗼𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗹𝗼𝘀𝘀 𝗼𝗳 𝗵𝗶𝘀 𝗯𝗿𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 Zimbabwe Cricket (ZC) extends its heartfelt condolences to Zimbabwe T20I Captain Sikandar Raza and his family following the untimely passing of his beloved… pic.twitter.com/CVCBwVntEi — Zimbabwe Cricket (@ZimCricketv) December 31, 2025
सिकंदर रझा आता आगामी २०२६ च्या टी२० विश्वचषकात खेळताना दिसणार आहे. झिम्बाब्वेला ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयर्लंड आणि ओमानसह ग्रुप बी मध्ये स्थान देण्यात आले आहे. झिम्बाब्वे ९ फेब्रुवारी रोजी ओमानविरुद्ध त्यांच्या मोहिमेची सुरुवात करेल.