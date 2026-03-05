Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
ENG vs ENG Semi Final Live: नाणेफेकीचा कौल इंग्रजांकडे; भारत करणार प्रथम फलंदाजी; पाहा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11

पहिल्या उपांत्या सामन्यात न्यूझीलंडने दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव करुन फायनलचे तिकिट बुक केले आहे. आज जो सामना जिंकले तो फायनलमध्ये न्यूझीलंडसोबत भिडणार आहे. दरम्यान, इंग्लडंने टाॅस जिंकून घेतला गोलंदाजी करण्याचा निर्णय. 

Updated On: Mar 05, 2026 | 06:42 PM
नाणेफेकीचा कौल इंग्रजांकडे (Photo Credit- X)

नाणेफेकीचा कौल इंग्रजांकडे (Photo Credit- X)

  • नाणेफेकीचा कौल इंग्रजांकडे
  • भारत करणार प्रथम फलंदाजी
  • पाहा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11
India National Cricket Team vs England Cricket Team: २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाचा दुसरा उपांत्य सामन्यात आज भारत आणि इंग्लंड (IND vs ENG) आमनेसामने आले आहे. मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर हा सामना खेळवण्यात येणार आहे. पहिल्या उपांत्य सामन्यात न्यूझीलंडने दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव करुन फायनलचे तिकिट बुक केले आहे. आज जो सामना जिंकले तो फायनलमध्ये न्यूझीलंडसोबत भिडणार आहे. दरम्यान, इंग्लडंने टाॅस जिंकून घेतला गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दोन्ही संघाची प्लेइंग ११

भारत (प्लेइंग इलेव्हन): अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिळक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

इंग्लंड (प्लेइंग इलेव्हन): फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हॅरी ब्रूक (कर्णधार), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, सॅम करन, विल जॅक्स, जेमी ओव्हरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद

Afghanistan Cricket: अफगाणिस्तान क्रिकेटमध्ये भूंकप! हेड कोचनंतर आता नवीन कर्णधाराची घोषणा; २४ वर्षीय खेळाडूकडे संघाची कमान

उपांत्य फेरीत दोनदा आमनेसामने

टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात, भारत आणि इंग्लंड उपांत्य फेरीत दोनदा आमनेसामने आले आहेत. दोन्ही संघांनी प्रत्येकी एक सामना जिंकला आहे. २०२४ मध्ये, जेव्हा भारताने रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली स्पर्धा जिंकली, तेव्हा भारतीय संघ इंग्लंडला हरवून उपांत्य फेरीत पोहोचला. यावेळी कोणता संघ विजयी होईल हे पाहणे खूप मनोरंजक असेल.

कर्णधार पदार्पणातच दोन्ही संघ उंपात्य फेरीत

सूर्यकुमार यादव पहिल्यांदाच आयसीसी स्पर्धेत भारतीय संघाचे नेतृत्व करत आहे. दरम्यान, हॅरी ब्रुक पहिल्यांदाच आयसीसी स्पर्धेत इंग्लंडचे नेतृत्व करत आहे. कोणता कर्णधार पदार्पणातच त्यांच्या संघाला टी-२० विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत नेण्यात यशस्वी होईल हे पाहणे बाकी आहे. एकंदरीत, आजचा सामना खूपच मनोरंजक असेल हे निश्चित दिसते.

IND vs ENG : इंग्लंडविरुद्धच्या उपांत्य सामन्यापूर्वी वानखेडेवर प्रशिक्षक मोर्ने मॉर्केल चिंतेत, नक्की कारण काय?

Published On: Mar 05, 2026 | 06:36 PM

