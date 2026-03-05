ENG vs ENG Semi Final Live: नाणेफेकीचा कौल इंग्रजांकडे; भारत करणार प्रथम फलंदाजी; पाहा दोन्ही संघाची प्लेइंग 11

भारत (प्लेइंग इलेव्हन): अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिळक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
इंग्लंड (प्लेइंग इलेव्हन): फिलिप सॉल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हॅरी ब्रूक (कर्णधार), जेकब बेथेल, टॉम बँटन, सॅम करन, विल जॅक्स, जेमी ओव्हरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद
Harry Brook wins the toss, England will bowl first in the #T20WorldCup semi-final in Mumbai Follow live: https://t.co/ocWPoSgbyB pic.twitter.com/uJBKXSkPpj — ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) March 5, 2026
टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात, भारत आणि इंग्लंड उपांत्य फेरीत दोनदा आमनेसामने आले आहेत. दोन्ही संघांनी प्रत्येकी एक सामना जिंकला आहे. २०२४ मध्ये, जेव्हा भारताने रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली स्पर्धा जिंकली, तेव्हा भारतीय संघ इंग्लंडला हरवून उपांत्य फेरीत पोहोचला. यावेळी कोणता संघ विजयी होईल हे पाहणे खूप मनोरंजक असेल.
सूर्यकुमार यादव पहिल्यांदाच आयसीसी स्पर्धेत भारतीय संघाचे नेतृत्व करत आहे. दरम्यान, हॅरी ब्रुक पहिल्यांदाच आयसीसी स्पर्धेत इंग्लंडचे नेतृत्व करत आहे. कोणता कर्णधार पदार्पणातच त्यांच्या संघाला टी-२० विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत नेण्यात यशस्वी होईल हे पाहणे बाकी आहे. एकंदरीत, आजचा सामना खूपच मनोरंजक असेल हे निश्चित दिसते.
