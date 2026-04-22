Vaibhav Sooryavanshi च्या शिरपेचात मानाचा तुरा! फक्त 2 धावांच्या जोरावर रचला इतिहास; IPL मधील सर्वात मोठा विक्रम काढला मोडीत

227 balls. 500 runs. Pure carnage. ⚡️
Vaibhav Sooryavanshi is officially the fastest to the 500-run mark in IPL history [ Vaibhav sooryavanshi, Ipl, History, Young talent, Explore page, Trending post, Viral post] pic.twitter.com/3S9xayujm9 — SportsTiger (@The_SportsTiger) April 22, 2026
यापूर्वी, हा विक्रम ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज अष्टपैलू खेळाडू ग्लेन मॅक्सवेलच्या नावावर होता; त्याने 260 चेंडूंमध्ये 500 धावा पूर्ण केल्या होत्या. प्रियांश आर्य आणि वीरेंद्र सेहवाग यांनी प्रत्येकी 280 चेंडूंमध्ये हा टप्पा गाठला होता, तर नमन धीरने 283 चेंडूंमध्ये हा पराक्रम केला होता. एकाना क्रिकेट स्टेडियमवर लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध खेळल्या गेलेल्या सामन्यात, 2 धावा करताच सूर्यवंशीने हा विक्रम आपल्या नावी केला.
हे विशेष नमूद करण्यासारखे आहे की, आपल्या पदार्पणाच्या हंगामात (Debut Season) सूर्यवंशीने 252 धावा केल्या होत्या आणि 206.56 च्या स्ट्राईक रेटसह ‘हंगामातील सर्वोत्तम स्ट्राईकर’ हा पुरस्कार पटकावला होता. आता, 2026 मध्ये त्याने आपल्या कामगिरीला आणखीच उंचावर नेले आहे; या हंगामात त्याने जवळपास 240 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करत सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले आहे. अवघ्या 15 वर्षांच्या वयात केलेली ही कामगिरी स्पष्टपणे दर्शवते की, वैभव सूर्यवंशी भविष्यात भारतीय क्रिकेटमधील एक मोठे नाव बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की, IPL 2026 मध्ये वैभव सूर्यवंशीने आतापर्यंत 250 हून अधिक धावा केल्या आहेत आणि तो ‘ऑरेंज कॅप’च्या शर्यतीत चौथ्या स्थानावर आहे. त्याच्या पुढे केवळ हेनरिक क्लासेन हाच खेळाडू आहे.
