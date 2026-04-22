  • Vaibhav Suryavanshi Scripted History With A Mere 2 Runs Shattering A Major Ipl Record

Vaibhav Sooryavanshi च्या शिरपेचात मानाचा तुरा! फक्त 2 धावांच्या जोरावर रचला इतिहास; IPL मधील सर्वात मोठा विक्रम काढला मोडीत

Vaibhav Sooryavanshi Record News: राजस्थान रॉयल्सच्या या 15 वर्षीय फलंदाजाने, केवळ 8 धावांची भर घालत असा एक विक्रम प्रस्थापित केला, ज्याने अगदी अत्यंत अनुभवी फलंदाजांनाही मागे टाकले.

Updated On: Apr 22, 2026 | 09:10 PM
Vaibhav Sooryavanshi च्या शिरपेचात मानाचा तुरा! (Photo Credit- X)

Vaibhav Sooryavanshi च्या शिरपेचात मानाचा तुरा! (Photo Credit- X)

  • वैभव सूर्यवंशीच्या शिरपेचात मानाचा तुरा!
  • फक्त 2 धावांच्या जोरावर रचला इतिहास
  • IPL मधील सर्वात मोठा विक्रम काढला मोडीत
Vaibhav Sooryavanshi New Record: आयपीएल 2026 मध्ये, युवा वादली खेळाडू वैभव सूर्यवंशीने (Vaibhav Sooryavanshi) आपल्या फलंदाजीच्या जोरावर पुन्हा एकदा इतिहास रचला. राजस्थान रॉयल्सच्या या 15 वर्षीय फलंदाजाने, केवळ 8 धावांची भर घालत असा एक विक्रम प्रस्थापित केला, ज्याने अगदी अत्यंत अनुभवी फलंदाजांनाही मागे टाकले. खरे तर, IPL 2026 च्या 32 व्या सामन्यात लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध 8 धावांची खेळी करताना, राजस्थान रॉयल्सच्या या युवा खेळाडूने IPL मध्ये सर्वात जलद 500 धावा पूर्ण करण्याचा विक्रम आपल्या नावी केला. सूर्यवंशीने हा पराक्रम अवघ्या 227 चेंडूंमध्ये साध्य केला. IPL च्या इतिहासात 250 पेक्षा कमी चेंडूंमध्ये 500 धावांचा टप्पा गाठणारा तो पहिलाच खेळाडू ठरला.

ग्लेन मॅक्सवेलचा विक्रम काढला मोडीत

यापूर्वी, हा विक्रम ऑस्ट्रेलियाचा दिग्गज अष्टपैलू खेळाडू ग्लेन मॅक्सवेलच्या नावावर होता; त्याने 260 चेंडूंमध्ये 500 धावा पूर्ण केल्या होत्या. प्रियांश आर्य आणि वीरेंद्र सेहवाग यांनी प्रत्येकी 280 चेंडूंमध्ये हा टप्पा गाठला होता, तर नमन धीरने 283 चेंडूंमध्ये हा पराक्रम केला होता. एकाना क्रिकेट स्टेडियमवर लखनौ सुपर जायंट्सविरुद्ध खेळल्या गेलेल्या सामन्यात, 2 धावा करताच सूर्यवंशीने हा विक्रम आपल्या नावी केला.

आधीच गाजवलाय शानदार हंगाम

हे विशेष नमूद करण्यासारखे आहे की, आपल्या पदार्पणाच्या हंगामात (Debut Season) सूर्यवंशीने 252 धावा केल्या होत्या आणि 206.56 च्या स्ट्राईक रेटसह ‘हंगामातील सर्वोत्तम स्ट्राईकर’ हा पुरस्कार पटकावला होता. आता, 2026 मध्ये त्याने आपल्या कामगिरीला आणखीच उंचावर नेले आहे; या हंगामात त्याने जवळपास 240 च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करत सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले आहे. अवघ्या 15 वर्षांच्या वयात केलेली ही कामगिरी स्पष्टपणे दर्शवते की, वैभव सूर्यवंशी भविष्यात भारतीय क्रिकेटमधील एक मोठे नाव बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की, IPL 2026 मध्ये वैभव सूर्यवंशीने आतापर्यंत 250 हून अधिक धावा केल्या आहेत आणि तो ‘ऑरेंज कॅप’च्या शर्यतीत चौथ्या स्थानावर आहे. त्याच्या पुढे केवळ हेनरिक क्लासेन हाच खेळाडू आहे.

Published On: Apr 22, 2026 | 09:10 PM

Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती! रेल्वेखाली अडकलं संपूर्ण कुटुंब, मालगाडीचे 10 डबे गेले तरी बचावात आलं यश; घटनेचा Video Viral

PM Modi: भारताकडे नेहमीच राहणार 30 दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा; मोदींचा UAE सोबत ‘असा’ महाकारार, भारताला मिळालं कवच

Inflation Bomb : सोनं… दूध, आणि आता पेट्रोल – डिझेल, CNG अवघ्या 48 तासांत महागाईचा अटॅक, सामान्यांनी करायचं काय?

Railway Mega Block : रविवारच्या मेगाब्लॉकची मोठी अपडेट! लोकलने प्रवास करण्यापूर्वी जाणून घ्या वेळापत्रक

हनुमानांना चिरंजीवी का म्हटले जाते? जाणून घ्या रामायणातील प्रसिद्ध कथा

SBI Recruitment 2026: स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये बंपर भरती! दरमहा ८० हजारांपर्यंत मानधन; ‘या’ तारखेपूर्वी करा ऑनलाइन अर्ज

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

