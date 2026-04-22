MHT-CET 2026: विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! PCM आणि PCB दुसऱ्या संधीसाठी मुदतवाढ; ‘ही’ आहे नोंदणीसाठी शेवटची तारीख

एमएचटी-सीईटी २०२६ (MHT-CET) दुसऱ्या संधीसाठी नोंदणी करण्याची शेवटची संधी २३ एप्रिल रोजी उपलब्ध आहे. पीसीएम आणि पीसीबी समूहाच्या विद्यार्थ्यांसाठी ही महत्त्वाची अपडेट असून उद्याच आपला अर्ज सबमिट करा.

Updated On: Apr 22, 2026 | 08:51 PM
विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! PCM आणि PCB दुसऱ्या संधीसाठी मुदतवाढ (Photo Credit- AI)

नीती परब/मुंबई,नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क: राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे २०२६ मध्ये घेतल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र व कृषी शिक्षण या व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या एमएचटी सीईटी पीसीएम समूहाच्या पहिल्या संधीची सीईटी परीक्षा २० एप्रिल २०२६ रोजी झाली असून पीसीबी समूहाची पहिल्या संधीची सीईटी २१ एप्रिल २०२६ सुरु झाली आहे.

दुसऱ्या सीईटीसाठी नोंदणी न केलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी नाेंदणीची प्रक्रिया पुन्हा सुरु करण्याची विनंती केली हाेती. त्यानुसार, विद्यार्थ्याच्या विनंती लक्षात घेऊन सीईटी कक्षाने पीसीएम व पीसीबी समूहासाठी दुसऱ्या संधीच्या सीईटीसाठी नोंदणीची तारीख विलंब शुल्कासह एक दिवसासाठी गुरुवार (२३ एप्रिल २०२६) करण्यात आली आहे. दुसऱ्या संधीसाठी नोंदणी न केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी नोंदणीची ही अंतिम संधी असल्याने तत्काळ नोंदणी करण्याचे आवाहन सीईटी कक्षाने केले आहे.

दुसऱ्या संधीसाठी ४ लाख २६ हजार २८४ विद्यार्थ्याची नोंदणी

यावर्षीपासून महाराष्ट्रातील एमएचटी पीसीएम व पीसीबी समूहाच्या विद्यार्थ्यांना प्रथमच प्रवेश परीक्षेच्या दोन संधी दिल्या जात आहेत. आतापर्यंत या सीईटीसाठी दुसऱ्या संधीची नोंदणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ४ लाख २६ हजार २८४ आहे. एमएचटी पीसीएम सीईटीच्या दुसऱ्या संधीला ३ लाख १४ हजार ४७५ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली तर एमएचटी पीसीबी सीईटीच्या दुसऱ्या संधीला १ लाख ११ हजार ८०९ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे.

दुसऱ्या संधीसाठी नोंदणी

एमएचटी पीसीएम समूह
३,१४,४७५

एमएचटी पीसीबी समूह
१,११,८०९

एकूण
४,२६,२८४

यापूर्वी एमएचटी सीईटी पीसीएम पीसीबी समूहाच्या दुसऱ्या संधीच्या सीईटीसाठी नोंदणी न केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी एक विशेष बाब म्हणून १५ व १६ एप्रिल २०२६ रोजी विशेष मुदतवाढ देण्यात आली होती . या दोन दिवसाच्या या विशेष मुदतवाढीला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून या दोन दिवसात पीसीएम व पीसीबी समूहाच्या दुसऱ्या संधीच्या सीईटीसाठी २४ हजार ९३४ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. यामध्ये पीसीएम समूहासाठीच्या सीईटीसाठी १७,९२२ तर पीसीबी समूहासाठीच्या सीईटीसाठी ७०१२ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. दुसऱ्या संधीची पीसीबी समूहाची सीईटी १० व ११ मे २०२६ रोजी होणार आहे तर पीसीएम समूहाची सीईटी १४, १५ व १६ मे २०२६ रोजी होणार आहे.

दुसऱ्या संधीसाठी नोंदणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाच्या सूचना

  • या कालावधीत, ज्या विद्यार्थ्यांनी यापूर्वी नोंदणी केली नाही, ते दुसऱ्या संधीसाठी नोंदणी करू शकतात.
  • ज्या विद्यार्थ्यांनी दोन्ही संधीसाठी आधीच नोंदणी केली आहे, त्यांना पुन्हा नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही.
  • ज्या विद्यार्थ्यांनी अद्याप आपला अपार आयडी तयार केलेला नाही, त्यांनी तो डिजीलॉकरद्वारे तयार करावा, पण हे बंधनकारक नाही.
  • या वाढीव कालावधीत नोंदणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी कोणतीही दुरुस्तीची सुविधा उपलब्ध नसेल. अर्ज सबमिट करण्यापूर्वी नोंदणी केलेली सर्व माहिती अचूक असल्याची खात्री करावी.
या सीईटी परीक्षेसाठी दुसऱ्या संधीसाठी ऑनलाईन अर्ज, नोंदणी वेळापत्रक आणि माहिती पुस्तिका राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या www.mahacet.org या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

Published On: Apr 22, 2026 | 08:51 PM

