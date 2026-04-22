MHT-CET 2026: विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! PCM आणि PCB दुसऱ्या संधीसाठी मुदतवाढ; ‘ही’ आहे नोंदणीसाठी शेवटची तारीख

दुसऱ्या सीईटीसाठी नोंदणी न केलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी नाेंदणीची प्रक्रिया पुन्हा सुरु करण्याची विनंती केली हाेती. त्यानुसार, विद्यार्थ्याच्या विनंती लक्षात घेऊन सीईटी कक्षाने पीसीएम व पीसीबी समूहासाठी दुसऱ्या संधीच्या सीईटीसाठी नोंदणीची तारीख विलंब शुल्कासह एक दिवसासाठी गुरुवार (२३ एप्रिल २०२६) करण्यात आली आहे. दुसऱ्या संधीसाठी नोंदणी न केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी नोंदणीची ही अंतिम संधी असल्याने तत्काळ नोंदणी करण्याचे आवाहन सीईटी कक्षाने केले आहे.
यावर्षीपासून महाराष्ट्रातील एमएचटी पीसीएम व पीसीबी समूहाच्या विद्यार्थ्यांना प्रथमच प्रवेश परीक्षेच्या दोन संधी दिल्या जात आहेत. आतापर्यंत या सीईटीसाठी दुसऱ्या संधीची नोंदणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ४ लाख २६ हजार २८४ आहे. एमएचटी पीसीएम सीईटीच्या दुसऱ्या संधीला ३ लाख १४ हजार ४७५ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली तर एमएचटी पीसीबी सीईटीच्या दुसऱ्या संधीला १ लाख ११ हजार ८०९ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे.
एमएचटी पीसीएम समूह
३,१४,४७५
एमएचटी पीसीबी समूह
१,११,८०९
एकूण
४,२६,२८४
यापूर्वी एमएचटी सीईटी पीसीएम पीसीबी समूहाच्या दुसऱ्या संधीच्या सीईटीसाठी नोंदणी न केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी एक विशेष बाब म्हणून १५ व १६ एप्रिल २०२६ रोजी विशेष मुदतवाढ देण्यात आली होती . या दोन दिवसाच्या या विशेष मुदतवाढीला चांगला प्रतिसाद मिळाला असून या दोन दिवसात पीसीएम व पीसीबी समूहाच्या दुसऱ्या संधीच्या सीईटीसाठी २४ हजार ९३४ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. यामध्ये पीसीएम समूहासाठीच्या सीईटीसाठी १७,९२२ तर पीसीबी समूहासाठीच्या सीईटीसाठी ७०१२ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. दुसऱ्या संधीची पीसीबी समूहाची सीईटी १० व ११ मे २०२६ रोजी होणार आहे तर पीसीएम समूहाची सीईटी १४, १५ व १६ मे २०२६ रोजी होणार आहे.
