CSK Vs LSG Live: कार्तिक शर्माने धू-धू धुतले; लखनौच्या संघाला विजयासाठी 188 रन्सचे टार्गेट

ऋषभ पंतचा प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय
आकाश सिंगच्या पहिल्याच सामन्यात शानदार कामगिरी
पहिल्या 9 ओव्हरमध्ये सीएसकेने गमावल्या 3 विकेट्स
Tata IPL 2026 LSG Vs CSK Live Updates: सध्या लखनौच्या एकाना क्रिकेट स्टेडियमवर लखनौ विरुद्ध चेन्नई सुपर किंग्ज यांच्यात सामना सुरू आहे. लखनौचा कर्णधार ऋषभ पंतने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा (IPL 2026) निर्णय घेतला. लखनौच्या गोलंदाजांनी हा निर्णय सुरुवातीच्या ओव्हरमध्ये योग्य ठरवला. चेन्नई सुपर किंग्जने प्रथम फलंदाजी करताना 187 रन्स केल्या. कार्तिक शर्माच्या खेळीच्या जोरावर चेन्नईने लखनौला 188 रन्सचे टार्गेट दिले आहे.
चेन्नई सुपर किंग्जची फलंदाजी
लखनौने प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केल्यावर चेन्नई सुपर किंग्जकडून संजू सॅमसन आणि ऋतुराज गायकवाड मैदानात खेळण्यासाठी उतरले. पहिले काही ओव्हर त्यांनी जम बसवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यात ते अपयशी ठरले. कर्णधार ऋतुराज गायकवाड 13 आणि जबरदस्त फॉर्ममध्ये असलेला संजू सॅमसन 20 रन्स करून आउट झाला. मागील सामन्यात अर्धशतकी खेळी करणारा उर्वील पटेल आणि ब्रेव्हीसने चेन्नईचा डाव सांभाळला. कार्तिक शर्माने चेन्नईचा अडचणीत असलेला डाव सांभाळला. त्याने शानदार अर्धशतकी खेळी केली. तो 71 रन्स करून आउट झाला. तसेच ब्रेव्हीस 25 रन्स करून आउट झाला. शेवटच्या काही ओव्हर्समध्ये शिवम दुबेने 32 रन्सची खेळी केली आहे.
𝗞𝗮𝗿-𝘃𝗶𝗻𝗴 the gaps in style 👌 Kartik Sharma brings up his 2️⃣nd #TATAIPL Fifty 👏 Updates ▶️ https://t.co/v1R8RJXPe8#KhelBindaas | #LSGvCSK | @ChennaiIPL pic.twitter.com/uZzX5LEUhh — IndianPremierLeague (@IPL) May 15, 2026
एलएसजीची गोलंदाजी
लखनौच्या गोलंदाजांनी चेन्नई सुपर किंग्जला सुरुवातीला तीन मोठे धक्के दिले. पहिलाच सामना खेळणारया आकाश महाराज सिंगने तीन महत्वाच्या विकेट घेतल्या त्याने उर्वील पटेल, कर्णधार ऋतुराज गायकवाड आणि संजू सॅमसनची विकेट पटकावली. मोहम्मद शामीने ब्रेव्हीसची विकेट पटकावली. तर शाहबाज अहमदने आक्रमक खेळी करत असलेल्या कार्तिक शर्माला आउट केले.
LSG vs CSK पिच रिपोर्ट
लखनऊ विरुद्ध चेन्नई सामना एकाना स्टेडियममधील पिच क्रमांक ४ वर खेळला जाईल. ही पिच लो स्कोअरिंग पिच आहे. म्हणजेच, ही पिच संथ आहे. ज्यामुळे फलंदाजांसाठी फलंदाजी करणे तितके सोपे असणार नाही. या पिचवर लखनऊने ११९, आणि १४१ धावा केल्या असून दोन्ही सामन्यांमध्ये संघाला पराभव पत्करावा लागला आहे. या पिचवर ३० पैकी २३ विकेट्स वेगवान गोलंदाजांनी घेतले आहेत. तर, फिरकी गोलंदाजांचा इकॉनॉमी रेट वेगवान गोलंदाजांपेक्षा जास्त राहिला आहे त्यामुळे, दोन्ही संघ अतिरिक्त वेगवान गोलंदाज मैदानात उतरवू शकतात.
LSG संभाव्य प्लेइंग ११-
जोश इंग्लिस, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (कर्णधार/विकेटकीपर), एडन मार्करम, अक्षत रघुवंशी, शाहबाज अहमद, हिम्मत सिंग, मोहम्मद शमी, आवेश खान, प्रिन्स यादव, मोहसीन खान.
CSK संभाव्य प्लेइंग ११-
ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, अकील हुसेन, अंशुल कंबोज, स्पेन्सर जॉन्सन, नूर अहमद, मुकेश चौधरी.